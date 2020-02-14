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ЖУРНАЛ ФИЦРОЙ. НОВОСТИ 14.02.2020



Самосуд Сальвини, курица в хлоре, внук президента и свалка на Монблане

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Итальянский Сенат большинством голосов снял депутатскую неприкосновенность с бывшего вице-премьера правительства страны Маттео Сальвини. Теперь одному из самых заметных политиков современной Италии (да и Европы тоже) придётся предстать перед уголовным судом.

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев, находящийся в Лондоне, попросил предоставить ему политическое убежище в Великобритании. По информации, имеющейся в распоряжении итальянского новостного агентства Askanews, 29-летний казах “собирается активно бороться из Англии с широкомасштабной коррупцией, существующей в отношениях России и Казахстана”.

Президент Франции Эммануэль Макрон совершил поездку в Альпы, посвящённую изучению экологической проблемы этой территории. Макрон пообещал усилить политику защиты окружающей среды, в частности, речь идёт об охране знаменитой “Белой горы” — Монблана, чей пик (4 810 м) является самым высоким в Западной Европе.
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Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: мировые СМИ, новости
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добавлена сегодня, 14 февраля, 08:26

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