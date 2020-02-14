Загрузка... CNBC: суд приостановил действие контракта Пентагона с Microsoft на $10 млрд 🔊 Воспроизвести © EPA-EFE/EVERETT KENNEDY BROWN



Суд в США в четверг постановил приостановить исполнение контракта на услуги в области облачных вычислений на сумму 10 млрд долларов, предоставленного Министерством обороны США компании Microsoft. Об этом сообщает



Точные сроки приостановки исполнения контракта не уточняются. Представители Microsoft и компании Amazon пока не прокомментировали решение суда.



Ранее Amazon обратилась в суд с требованием приостановить исполнение этого контракта до завершения рассмотрения претензий ее главы Джеффа Безоса к этой сделке. В Amazon утверждают, что во время проведения тендера не обошлось без влияния со стороны президента США Дональда Трампа, который рассматривает Безоса в качестве своего "политического противника", Суд в США в четверг постановил приостановить исполнение контракта на услуги в области облачных вычислений на сумму 10 млрд долларов, предоставленного Министерством обороны США компании Microsoft. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNBC.Точные сроки приостановки исполнения контракта не уточняются. Представители Microsoft и компании Amazon пока не прокомментировали решение суда.Ранее Amazon обратилась в суд с требованием приостановить исполнение этого контракта до завершения рассмотрения претензий ее главы Джеффа Безоса к этой сделке. В Amazon утверждают, что во время проведения тендера не обошлось без влияния со стороны президента США Дональда Трампа, который рассматривает Безоса в качестве своего "политического противника", Пентагон 25 октября прошлого года назвал Microsoft победителем тендера в сфере облачных вычислений. Как напоминала газета The New York Times, сначала считалось, что подряд получит Amazon, однако Трамп на своей странице в Twitter неоднократно делал выпады в адрес главы корпорации Безоса. По данным СМИ, Трамп в конфиденциальном порядке выражал желание предоставить выгодный контракт любой другой компании, кроме Amazon.



Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств - от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в городе Редмонд (штат Вашингтон). Рыночная капитализация корпорации составляет более $800 млрд. Загрузка... ТАСС Категории: экономика, политика, в мире, технологии Ключевые слова: суд, Пентагон, microsoft, контракт — статья прочитана 131 раз Комментарии