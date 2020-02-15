Загрузка... В Керчи обнаружили захоронения времен Византийской империи 🔊 Воспроизвести



Строители обнаружили в Керчи полсотни захоронений времен Византийской империи. Кому принадлежали древние могилы – выясняют археологи, сообщает



Находку обнаружили пару недель назад, когда на место строительства медицинского центра заехала тяжелая техника. При снятии первых слоев грунта, показались каменные ящики. Работы тут же приостановили, а на объект пригласили специалистов Крымского регионального центра археологических исследований.



«Около пяти десятков каменных ящиков погребений раннего средневекового периода. Внутри – взрослые и дети, в некоторых по несколько человек, но, как вы видите, они еще закрыты», – сообщил археолог Арсений Михайлов. Строители обнаружили в Керчи полсотни захоронений времен Византийской империи. Кому принадлежали древние могилы – выясняют археологи, сообщает РТР Культура Находку обнаружили пару недель назад, когда на место строительства медицинского центра заехала тяжелая техника. При снятии первых слоев грунта, показались каменные ящики. Работы тут же приостановили, а на объект пригласили специалистов Крымского регионального центра археологических исследований.«Около пяти десятков каменных ящиков погребений раннего средневекового периода. Внутри – взрослые и дети, в некоторых по несколько человек, но, как вы видите, они еще закрыты», – сообщил археолог Арсений Михайлов.



«Помимо погребальных сооружений, нами выявлен ряд культовых, таких как каменные алтари, у нас их три, также прямо сейчас мы с вами находимся внутри некой постройки. Более конкретные датировки и ответы будут в ходе раскопок выяснены», – добавил Арсений Михайлов.



Археологи отмечают, что уже через пару недель смогут приступить к вскрытию каменных конструкций и узнать, какие же тайны хранит в себе раннесредневековый некрополь. Все находки, обнаруженные в ходе раскопок, отправятся в Керченский музей, а останки – на антропологическую экспертизу. По окончанию исследования будет принято решение о продолжении строительства.



По словам археологов, главная ценность данной находки заключается в том, что практически все захоронения сохранили свою целостность. Археологи предполагают, что здесь расположены захоронения жителей города Боспора, ставшего преемником столицы Боспорского царства – Пантикапея. Еще одной находкой стали следы некой постройки, подробнее о которой будет известно в ходе проведения археологических работ.«Помимо погребальных сооружений, нами выявлен ряд культовых, таких как каменные алтари, у нас их три, также прямо сейчас мы с вами находимся внутри некой постройки. Более конкретные датировки и ответы будут в ходе раскопок выяснены», – добавил Арсений Михайлов.Археологи отмечают, что уже через пару недель смогут приступить к вскрытию каменных конструкций и узнать, какие же тайны хранит в себе раннесредневековый некрополь. Все находки, обнаруженные в ходе раскопок, отправятся в Керченский музей, а останки – на антропологическую экспертизу. По окончанию исследования будет принято решение о продолжении строительства. Загрузка... tvkultura.ru Категории: общество, история, образование Ключевые слова: Византия, Крым, захоронение, раскопки — статья прочитана 190 раз Комментарии