Главная >> Новости >> политика, общество, в Беларуси, история >> Герб Белоруссии планируют сделать более миролюбивым

Герб Белоруссии планируют сделать более миролюбивым



Государственный герб Белоруссии сделают более миролюбивым, чтобы он воспринимался позитивно, заявил министр юстиции страны Олег Слижевский, сообщает RT.

«Республика Беларусь — миролюбивое государство, которое сохраняет нейтралитет, не рассматривает агрессию как способ своей политики. Необходимо привести герб в соответствие с миролюбивым содержанием, чтобы герб воспринимался позитивно», — цитирует Слижевского РИА Новости.

Он отметил, что геральдический совет при президенте страны провёл оценку действующей символики и признал необходимость её «совершенствования», соответствующий законопроект уже подготовлен.

По словам министра, требуется внести изменения в звезду, чёткие грани которой применяют в милитаризованной символике, из-за чего герб носит несколько воинственный характер, а также в изображение земного шара в связи с ощущением размещения его в «некой клетке» из-за выпуклых параллелей и меридианов.

«Такие нюансы вызывают не всегда правильные ассоциации и, безусловно, подлежат приведению к тому, чтобы герб был исполнен идеально и воспринимался позитивно», — подчеркнул Слижевский.

В мае 2018 года белорусский лидер Александр Лукашенко назвал герб и флаг визитной карточкой миролюбивой политики страны.
russian.rt.com
Категории: политика, общество, в Беларуси, история
Ключевые слова: символы, флаг, изменения, герб
География: Белоруссия
статья прочитана 197 раз
добавлена сегодня, 14 февраля, 16:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка