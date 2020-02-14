Посольство США в России поздравило Героя СССР со столетием 🔊 Воспроизвести



Посольство США в России поздравило Героя Советского Союза, полковника в отставке Алексея Волошина, которому исполнилось 100 лет, сообщает



"Поздравляем Героя Советского Союза Алексея Прохоровича Волошина, которому сегодня исполнилось 100 лет. В 1944 году господин Волошин был награжден "Серебряной Звездой" за мужество в бою президентом Рузвельтом. Мы благодарим его за его службу и за то, что он посвятил себя нашему общему делу свободы", - говорится в поздравлении, размещённом в микроблоге пресс-секретаря дипмиссии США в РФ Ребекки Росс в Twitter.



Congratulations to Hero of the Soviet Union Aleksei Prokhorovich Voloshin who turns 100 today. In 1944, Mr. Voloshin was awarded a Silver Star for gallantry in action by President Roosevelt. We thank him for his service and dedication to our common cause of freedom and liberty. pic.twitter.com/Qxm4fwM1Oq — Rebecca Ross (@USEmbRuPress) February 13, 2020 Посольство США в России поздравило Героя Советского Союза, полковника в отставке Алексея Волошина, которому исполнилось 100 лет, сообщает РИА Новости "Поздравляем Героя Советского Союза Алексея Прохоровича Волошина, которому сегодня исполнилось 100 лет. В 1944 году господин Волошин был награжден "Серебряной Звездой" за мужество в бою президентом Рузвельтом. Мы благодарим его за его службу и за то, что он посвятил себя нашему общему делу свободы", - говорится в поздравлении, размещённом в микроблоге пресс-секретаря дипмиссии США в РФ Ребекки Росс в Twitter. В 1944 году президент США Франклин Рузвельт решил наградить высшей воинской офицерской наградой своей страны – "Серебряной Звездой" – четырех советских младших офицеров, отличившихся в боях против гитлеровского вермахта и представленных ранее к советской "Золотой Звезде". Офицеры олицетворяли разные рода наземных войск. Указ президента США был подписан 12 июля 1944 года, а награждение произошло в октябре 44-го в Кремле. В Свердловском зале "Серебряную Звезду" советским офицерам вручали представитель американского президента Гарри Гопкинс, посол США Аверелл Гарриман и военный атташе, а также представитель советской стороны – секретарь Президиума Верховного Совета СССР Александр Горкин. РИА Новости Категории: политика, общество, в мире, история Ключевые слова: война, США, поздравление, история, память, Герой СССР — статья прочитана 212 раз Комментарии