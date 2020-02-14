Соревнования по русофобии 🔊 Воспроизвести



У меня есть давний друг поляк. Весёлый и толковый, в разное время депутат польского сейма, журналист, политолог, профессор и даже политический заключённый. Три года ему удалось просидеть в польской тюрьме под следствием по обвинению в шпионаже в пользу России и Китая. Что такого может шпионить журналист и политолог, следователи так и не объяснили. Тем более тот идиот, что волею случая, консервативной революции имени «ПиС» (правящая партия «Право и справедливость») и близнецов Качинских несколько лет руководил польской контрразведкой, некто Погановский, уже изгнан со службы. Дело в суде всё идёт, хотя и отпустили друга под залог, слава Богу.



К чему этот пассаж? То кривое зеркало, в которое попала сегодня многострадальная Польша (не политический класс, а именно Польша — поляки), стремительно искажает не только польское публичное сознание, но и в открытых границах шенгенского мира прямо проникает в умы остальной старой Европы, поражает их своими метастазами, как раковая опухоль. У меня есть давний друг поляк. Весёлый и толковый, в разное время депутат польского сейма, журналист, политолог, профессор и даже политический заключённый. Три года ему удалось просидеть в польской тюрьме под следствием по обвинению в шпионаже в пользу России и Китая. Что такого может шпионить журналист и политолог, следователи так и не объяснили. Тем более тот идиот, что волею случая, консервативной революции имени «ПиС» (правящая партия «Право и справедливость») и близнецов Качинских несколько лет руководил польской контрразведкой, некто Погановский, уже изгнан со службы. Дело в суде всё идёт, хотя и отпустили друга под залог, слава Богу.К чему этот пассаж? То кривое зеркало, в которое попала сегодня многострадальная Польша (не политический класс, а именно Польша — поляки), стремительно искажает не только польское публичное сознание, но и в открытых границах шенгенского мира прямо проникает в умы остальной старой Европы, поражает их своими метастазами, как раковая опухоль.



Ничего, что начиная с декабря (!) 1945 года СССР начал активно восстанавливать разрушенную на 70% фашистами Польшу — и это несмотря на то, что сама европейская часть Советской страны сильно нуждалась в восстановлении. Оккупированные немцами области Советской Украины и Советской Белоруссии были инфраструктурно разрушены на 90% (!). Возможно, это было ошибочным решением советского руководства, но уже к началу 1950-х гг. вся Польша была практически восстановлена, а рядом с вновь отстроенным Старым городом Варшавы вырос сталинский небоскрёб великой дружбы. Во времена Польской Народной Республики на воротах нового Старого города висела большая мемориальная доска со словами благодарности поляков в адрес русских братьев.



Всё изменилось даже не в конце 1980-х с профсоюзом «Солидарность» на северных верфях (их, кстати сказать, нет давно, и кораблей новая Польша больше не строит). Точкой бифуркации окончательной метаморфозы польского политического сознания стала тихая консервативная революция 2015 года, когда с интервалом в несколько месяцев в Польше прошли парламентские и президентские выборы. «Право и справедливость» братьев Качинских, как кисель, заполнила весь политический ландшафт. Под чутким руководством и при точном расчёте американских технологов Польша самопогрузилась во мрак веков.



Не помогли ни советское прошлое доброй половины польских политиков, ни участие в европейской интеграции от ЕС до Шенгенской зоны.



Собственно, выступление Ярослава Качинского на немецком языке в германской газете было в первую очередь адресовано польским обывателям в преддверии предстоящих президентских выборов. Дело в том, что одним из трендов начинающейся выборной кампании становится резкая и обоснованная критика действующей власти и президента Дуды лично в неспособности обеспечить финансовое наполнение социальных программ и проектов. С ЕС у Варшавы, мягко говоря, отношения напряжённые, и уже ясно, что дотаций из Брюсселя не будет, а новые американские кураторы даже слышать не хотят о денежном вливании в польский социальный бюджет.



Поляки во главе с Дудой, чтобы больше понравиться Трампу, даже взялись за народные деньги в несколько миллионов долларов строить новую военную базу для натовских (читай: американских) целей. Но перспектива дефицита социального бюджета уже в следующем году более чем реальна. Вот Качинский и несёт околесицу в немецких СМИ в надежде сбить с толку польского избирателя, мол, деньги с немцев и русских получим.



Не могло подобное заявление духовного лидера нынешней польской власти остаться без реакции российского посла в Германии Сергея Нечаева. В интервью Märkische Oderzeitung посол в сдержанной дипломатической манере заявил, что «к 75-летию освобождения концентрационного лагеря «Освенцим» Красной армией мир вспоминает ужасы фашизма и героизм советского солдата. Но польское руководство пишет собственную историю».



Буквально на днях в той же немецкой газете уже посол Польши в Германии, бывший польский комсомолец и выдвиженец «ПиС» Анджей Пшилебский опубликовал целую статью под названием «Война началась не в 1941 году», где пробил очередное дно фальсификации исторической правды и осквернения памяти советских героев, победивших фашизм и спасших польский народ.



В двух словах: польский дипломат безапелляционно заявил, вторя своему партийному боссу опять же на немецком языке в германской газете, что «мировая война не закончилась для поляков в 1945 году, а решающую роль в победе над Германией сыграли союзники. СССР же, в свою очередь, получил самую большую выгоду по итогам войны и оккупировал Украину, Прибалтику и Белоруссию». И конечно, вывод: «Россия продолжает создавать угрозу для безопасности и мира в Европе».



Как отметила специальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя статью польского посла в немецких СМИ, «заявления относительно того, что Советский Союз оккупировал сам себя, а именно так их можно квалифицировать, — это показатель того, что Варшава (я не говорю про Польшу, Польша — это польский народ, историки, эксперты), официальная Варшава заигралась. Вот эта откровенная ложь сейчас представлена в качестве неких исторических фактов. То, что Красная армия не освобождала Варшаву, — это ложь, то, что СССР оккупировал Украину и Белоруссию, — это не просто ложь, это абсурдная ложь».



Почему польский дипломат старается перещеголять Ярослава Качинского в абсурдности тезисов относительно широко известных исторических фактов — вопрос для польского экспертного сообщества понятный. Сегодняшняя Польша стоит на пороге тоталитаризма сама и подобное «вылизывание» вождя — обычная практика политического приспособленца, каким является сам Пшилебский. Тут важно другое.



Пробивая очередное дно, пусть и в узкоспециальных предвыборных целях, польские функционеры ещё шире открывают ящик Пандоры, приближая снова, как и в 1934—1938 гг. прошлого века, общеконтинентальный конфликт, превратившийся быстро в мировую войну. Понимают ли это в Брюсселе? Долго ли такая Польша задержится в ЕС? И наконец, что такая Польша делает в Шенгенском договоре? Вопросы риторические.



Автор: Алексей Мартынов, политолог, директор Международного института новейших государств для



Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции. Аккурат сразу после важного Дня памяти жертв холокоста в Иерусалиме, куда польский президент Дуда со скандалом не поехал, киксанул, его духовный отец Ярослав Качинский в немецком тиражном издании Bild выступил с провокативным заявлением о репарациях для Польши по итогам ВМВ не только от Германии, но и от России. Мол, эти тоже «нанесли ущерб» ранимой польской душе тов. Качинского.Ничего, что начиная с декабря (!) 1945 года СССР начал активно восстанавливать разрушенную на 70% фашистами Польшу — и это несмотря на то, что сама европейская часть Советской страны сильно нуждалась в восстановлении. Оккупированные немцами области Советской Украины и Советской Белоруссии были инфраструктурно разрушены на 90% (!). Возможно, это было ошибочным решением советского руководства, но уже к началу 1950-х гг. вся Польша была практически восстановлена, а рядом с вновь отстроенным Старым городом Варшавы вырос сталинский небоскрёб великой дружбы. Во времена Польской Народной Республики на воротах нового Старого города висела большая мемориальная доска со словами благодарности поляков в адрес русских братьев.Всё изменилось даже не в конце 1980-х с профсоюзом «Солидарность» на северных верфях (их, кстати сказать, нет давно, и кораблей новая Польша больше не строит). Точкой бифуркации окончательной метаморфозы польского политического сознания стала тихая консервативная революция 2015 года, когда с интервалом в несколько месяцев в Польше прошли парламентские и президентские выборы. «Право и справедливость» братьев Качинских, как кисель, заполнила весь политический ландшафт. Под чутким руководством и при точном расчёте американских технологов Польша самопогрузилась во мрак веков.Не помогли ни советское прошлое доброй половины польских политиков, ни участие в европейской интеграции от ЕС до Шенгенской зоны.Собственно, выступление Ярослава Качинского на немецком языке в германской газете было в первую очередь адресовано польским обывателям в преддверии предстоящих президентских выборов. Дело в том, что одним из трендов начинающейся выборной кампании становится резкая и обоснованная критика действующей власти и президента Дуды лично в неспособности обеспечить финансовое наполнение социальных программ и проектов. С ЕС у Варшавы, мягко говоря, отношения напряжённые, и уже ясно, что дотаций из Брюсселя не будет, а новые американские кураторы даже слышать не хотят о денежном вливании в польский социальный бюджет.Поляки во главе с Дудой, чтобы больше понравиться Трампу, даже взялись за народные деньги в несколько миллионов долларов строить новую военную базу для натовских (читай: американских) целей. Но перспектива дефицита социального бюджета уже в следующем году более чем реальна. Вот Качинский и несёт околесицу в немецких СМИ в надежде сбить с толку польского избирателя, мол, деньги с немцев и русских получим.Не могло подобное заявление духовного лидера нынешней польской власти остаться без реакции российского посла в Германии Сергея Нечаева. В интервью Märkische Oderzeitung посол в сдержанной дипломатической манере заявил, что «к 75-летию освобождения концентрационного лагеря «Освенцим» Красной армией мир вспоминает ужасы фашизма и героизм советского солдата. Но польское руководство пишет собственную историю».Буквально на днях в той же немецкой газете уже посол Польши в Германии, бывший польский комсомолец и выдвиженец «ПиС» Анджей Пшилебский опубликовал целую статью под названием «Война началась не в 1941 году», где пробил очередное дно фальсификации исторической правды и осквернения памяти советских героев, победивших фашизм и спасших польский народ.В двух словах: польский дипломат безапелляционно заявил, вторя своему партийному боссу опять же на немецком языке в германской газете, что «мировая война не закончилась для поляков в 1945 году, а решающую роль в победе над Германией сыграли союзники. СССР же, в свою очередь, получил самую большую выгоду по итогам войны и оккупировал Украину, Прибалтику и Белоруссию». И конечно, вывод: «Россия продолжает создавать угрозу для безопасности и мира в Европе».Как отметила специальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя статью польского посла в немецких СМИ, «заявления относительно того, что Советский Союз оккупировал сам себя, а именно так их можно квалифицировать, — это показатель того, что Варшава (я не говорю про Польшу, Польша — это польский народ, историки, эксперты), официальная Варшава заигралась. Вот эта откровенная ложь сейчас представлена в качестве неких исторических фактов. То, что Красная армия не освобождала Варшаву, — это ложь, то, что СССР оккупировал Украину и Белоруссию, — это не просто ложь, это абсурдная ложь».Почему польский дипломат старается перещеголять Ярослава Качинского в абсурдности тезисов относительно широко известных исторических фактов — вопрос для польского экспертного сообщества понятный. Сегодняшняя Польша стоит на пороге тоталитаризма сама и подобное «вылизывание» вождя — обычная практика политического приспособленца, каким является сам Пшилебский. Тут важно другое.Пробивая очередное дно, пусть и в узкоспециальных предвыборных целях, польские функционеры ещё шире открывают ящик Пандоры, приближая снова, как и в 1934—1938 гг. прошлого века, общеконтинентальный конфликт, превратившийся быстро в мировую войну. Понимают ли это в Брюсселе? Долго ли такая Польша задержится в ЕС? И наконец, что такая Польша делает в Шенгенском договоре? Вопросы риторические.Автор: Алексей Мартынов, политолог, директор Международного института новейших государств для RT russian.rt.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Путин, аналитика, русофобия, Трамп, Качинский География: Польша — статья прочитана 154 раза Комментарии