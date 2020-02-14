Погрузки контейнеров Klaipedos Smelte, лишившейся океанских судов, упали на треть 🔊 Воспроизвести



Поскольку с весны прошлого года в Клайпедский порт перестали заходить крупные контейнерные суда, и сократилось перераспределение между портами Балтийских стран, погрузки крупнейшей компании Клайпедского морского порта по перевалке контейнеров Klaipedos Smelte в 2019 году упали на 34 % до 254 тыс. единиц двадцатифутовых контейнерных эквивалентов (ДФЭ, англ. TEU), а общие погрузки сократились на 35%.



Только в январе, по сравнению с январем прошлого года, погрузки контейнерного терминала сократились почти в четыре раза с 40 тыс. ДФЭ в прошлом году до 11,57 тыс. в этом.



По утверждению главы Klaipedos Smelte (косвенно принадлежит международной компании Mediterranean Shipping Company (MSC) Римантаса Юшки, компания инвестирует в повышение мощности погрузок, поэтому ожидается, что суда вернуться. Поскольку с весны прошлого года в Клайпедский порт перестали заходить крупные контейнерные суда, и сократилось перераспределение между портами Балтийских стран, погрузки крупнейшей компании Клайпедского морского порта по перевалке контейнеров Klaipedos Smelte в 2019 году упали на 34 % до 254 тыс. единиц двадцатифутовых контейнерных эквивалентов (ДФЭ, англ. TEU), а общие погрузки сократились на 35%.Только в январе, по сравнению с январем прошлого года, погрузки контейнерного терминала сократились почти в четыре раза с 40 тыс. ДФЭ в прошлом году до 11,57 тыс. в этом.По утверждению главы Klaipedos Smelte (косвенно принадлежит международной компании Mediterranean Shipping Company (MSC) Римантаса Юшки, компания инвестирует в повышение мощности погрузок, поэтому ожидается, что суда вернуться. "В прошлом году владельцы приняли решение временно остановить поставки контейнеров трансшипмента через Клайпедский порт, поэтому фактически мы работаем только с импортно-экспортными потоками", – сказал BNS Р. Юшка.



Для того, чтобы Klaipedos Smelte стала одним из центров распределения контейнеров, MSC в 2018 году внесла Клайпеду в маршруты Australia Express и Himalaya Expressarsrutus, по которым ходят океанические суда. Однако в апреле прошлого года MSC временно остановила это решение.



"Мы совершенно не паникуем, работаем, есть решение сохранить людей, технику, совершенствовать процессы, смотреть на эффективность, поэтому наши цели не меняются", – добавил он.



По словам Р. Юшки, в прошлом году Klaipedos Smelte инвестировала около 50 млн евро, однако глава компании пока не берется прогнозировать, какое влияние в будущем окажет сокращение грузов на ее результаты. По его словам, это будет зависеть от решения акционеров, вернутся ли большие суда, и когда.



Р. Юшка также упомянул, что на грузопоток может повлиять и коронавирус в Китае.



"Мы видим, что происходит, потоки, которые как ориентир должны были быть с Ближнего Востока, с Китая, и все то, что мы видим, что происходит с коронавирусом, это, скорее всего, повлияет и на грузоперевозки", – сказал Р. Юшка.



Международный оператор портовых терминалов Terminal Investment, принадлежащий MSC и купивший в 2008 году Klaipedos Smelte, сообщал, что его целью является превращение Клайпеды в центр распределения контейнеров, и на это будут направлены инвестиции.



С апреля прошлого года контейнерные суда MSC ходят до Роттердама, Антверпена, Бремерхафена и Гданьска, а оттуда распределяются в другие порты.



В 2018 году Klaipedos Smelte перевалила 387 тыс. ДФЭ, а совокупный объем грузопотока составил 5,144 млн тонн – в 1,7 раза больше, чем в 2017 году (3 млн тонн). Совокупные погрузки Klaipedos Smelte в прошлом году сократились на 35,3% до 3,3 млн тонн.



Кроме контейнеров, компания также грузит и негабаритные, сверхтяжелые, генеральные грузы, замороженную продукцию.



Компания пока не публиковала финансовые результаты 2019 года. В 2018 году ее чистая прибыль выросла в 3,9 раза до 7,251 млн евро, а выручка – в 1,4 раза до 30,217 млн евро. BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: порт, контейнеры, грузы, причалы География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 172 раза Комментарии