Klaipedos nafta намерена инвестировать в другие проекты СПГ до 140 млн евро 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Находящийся в управлении государства литовский оператор терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta в ближайшее десятилетие намерен инвестировать в проекты СПГ других стран до 140 млн евро и стать пайщиком как минимум четырех терминалов СПГ.



В стратегии деятельности на период до 2030 года, утвержденной советом наблюдателей Klaipedos nafta, также уделяется большое внимание конкурентоспособности нефтетерминалов, развитию Клайпеды как центра услуг СПГ в Балтийском регионе.



"У компании есть все возможности закрепиться в качестве международной компании, у нее также есть знания в развитии спектра услуг как в деятельности терминалов СПГ, так и нефтерминалов", – отметил в пресс-релизе гендиректор Klaipedos nafta Дарюс Шилянскис. Находящийся в управлении государства литовский оператор терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta в ближайшее десятилетие намерен инвестировать в проекты СПГ других стран до 140 млн евро и стать пайщиком как минимум четырех терминалов СПГ.В стратегии деятельности на период до 2030 года, утвержденной советом наблюдателей Klaipedos nafta, также уделяется большое внимание конкурентоспособности нефтетерминалов, развитию Клайпеды как центра услуг СПГ в Балтийском регионе."У компании есть все возможности закрепиться в качестве международной компании, у нее также есть знания в развитии спектра услуг как в деятельности терминалов СПГ, так и нефтерминалов", – отметил в пресс-релизе гендиректор Klaipedos nafta Дарюс Шилянскис. По сообщению компании, она постарается стать одним из трех мировых лидеров технологии плавучих терминалов СПГ.



"Будем стремиться к тому, чтобы в 2030 году доля годовой чистой прибыли, получаемой от проектов СПГ, превысила бы годовую чистую прибыль, получаемую от деятельности управляемых нефтетерминалов", – говорится в сообщении.



Стратегической целью Клайпедского терминала СПГ по-прежнему остается обеспечение доступа Литвы и стран региона Балтийского моря к международному рынку СПГ.



До 2030 года компания запланировала инвестиции в развитие инфраструктуры, модернизацию и международные проекты СПГ в объеме до 320-380 млн евро. Категории: технологии, экономика Ключевые слова: Клайпеда, рынок, СПГ, Балтия, ТСПГ География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 180 раз Комментарии