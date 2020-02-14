Stern Германия : нацисты убили ее мужа, и тогда эта разъяренная женщина купила танк Т-34 и отправилась на фронт 🔊 Воспроизвести © Архив Томского областного краеведческого музея



Журнал «Штерн» рассказывает историю Марии Октябрьской, вдовы советского офицера. Узнав о гибели мужа, она написала Сталину с просьбой принять ее личные сбережения для постройки танка Т-34 и отправить ее водителем этого танка на фронт, чтобы отомстить врагам. И власти сделали все возможное, чтобы разгневанная женщина отправилась на схватку с врагом во всеоружии.



В 1925 году Мария Октябрьская повстречала любовь всей своей жизни — офицера Красной армии Илью Октябрьского. Будучи дочерью крепостных крестьян, она была убежденной коммунисткой. Когда началась война, она в 1941 году отправилась в эвакуацию в Сибирь. Находясь там, она лишь через два года узнала, что ее муж погиб уже в августе 1941-го. Мария Октябрьская пришла в такую ярость, что написала письмо лично Сталину. Интересно, что в итоге диктатор его действительно получил. В письме говорилось: В 1925 году Мария Октябрьская повстречала любовь всей своей жизни — офицера Красной армии Илью Октябрьского. Будучи дочерью крепостных крестьян, она была убежденной коммунисткой. Когда началась война, она в 1941 году отправилась в эвакуацию в Сибирь. Находясь там, она лишь через два года узнала, что ее муж погиб уже в августе 1941-го. Мария Октябрьская пришла в такую ярость, что написала письмо лично Сталину. Интересно, что в итоге диктатор его действительно получил. В письме говорилось:



Сталин оценил важность пропаганды



Наркомат обороны счел, что можно было использовать решительность этой женщины в целях пропаганды. В тяжелых условиях Великой Отечественной войны Сталин был готов использовать любые средства, чтобы поддержать боевой дух своих войск. В конце 1941 года ситуация для Красной армии выглядела безнадежно: немцы буквально вплотную приблизились к Москве. Правительство отправилось в эвакуацию, но лично Сталин остался в Кремле. Он был убежден, что если бы он решился покинуть столицу, то это окончательно сломило бы моральный дух его армии. Если еще незадолго до этого православная церковь подвергалась жестоким гонениям, то теперь священникам было разрешено с иконами в руках настраивать солдат, до которых не могли «достучаться» политруки, на предстоящие сражения.



Первая операция большого контрнаступления



Конечно же, Сталин удовлетворил просьбу разгневанной женщины. По его приказу Мария Октябрьская действительно получила в свое распоряжение танк Т-34. Ей предстояло пройти пятимесячный курс подготовки, и власти делали все возможное, чтобы разгневанная вдова была во всеоружии, отправляясь на схватку с врагами. В сентябре 1943 года Октябрьская вошла в состав 26-й гвардейской танковой бригады и была брошена во вторую битву под Смоленском. Вместо относительно спокойного участка фронта Мария Октябрьская со своей «Боевой подругой» в первом же бою попала в самое пекло.



Одержав победу над немцами в битве на Курской дуге, Красная армия начала масштабное контрнаступление. В поход на Запад отправились 1,3 миллиона солдат, 20 640 орудий, 1 436 танков и около 1 000 самолетов. Им сразу удалось продвинуться почти на 250 километров — впрочем, ценой тяжелых потерь.



Надо сказать, что другие танкисты поначалу воспринимали Октябрьскую всего лишь как игрушку в руках пропаганды. Но женщине удалось доказать им, что она на самом деле не лыком шита. Говорили, что она отлично водила свой танк, умело уничтожала позиции немецкой артиллерии. Однажды ей удалось прорвать на своем Т-34 укрепленную линию обороны немцев, но «Боевая подруга» была при этом подбита.



Солдаты звали ее «мамой»



Октябрьская, вопреки приказу, выпрыгнула из танка на глазах у противников. Под огневым прикрытием экипажа ей удалось починить свой танк, чем она заслужила большое уважение боевых товарищей. После этого случая солдаты стали почтительно называть 38-летнюю Марию «мамой». Кроме того, ее повысили в звании. Но гнев ее не утихал. Так, она писала сестре: «Недавно я прошла «боевое крещение» (…) Иногда я настолько злюсь, что даже дышать не могу».



Всего спустя месяц в бою под Витебском ее танк снова получил повреждение гусеницы — и снова Октябрьской удалось его починить. В этот раз ей помог товарищ по боевому экипажу. Через два месяца ситуация вновь повторилась. Вновь была повреждена ходовая часть — после того как «Боевая подруга» пробилась через позиции немцев и подбила одну из немецких противотанковых установок.



И вновь Марии удалось починить гусеницу Т-34, но в этот раз она была ранена осколком гранаты. Мария впала в кому, из которой так и не вышла.



15 марта 1944 года Мария Октябрьская умерла в Киеве.



Автор: Гернот Крампер (Gernot Kramper) для Stern, Германия, перевод «В боях за Родину погиб мой муж — полковой комиссар Октябрьский Илья Федотович. Хочу отомстить за его смерть, за смерть всех советских людей, замученных фашистскими варварами, для чего внесла в госбанк на построение танка все свои личные сбережения — 50 000 рублей. Прошу танк назвать «Боевая подруга» и направить меня на фронт в качестве водителя этого танка».Наркомат обороны счел, что можно было использовать решительность этой женщины в целях пропаганды. В тяжелых условиях Великой Отечественной войны Сталин был готов использовать любые средства, чтобы поддержать боевой дух своих войск. В конце 1941 года ситуация для Красной армии выглядела безнадежно: немцы буквально вплотную приблизились к Москве. Правительство отправилось в эвакуацию, но лично Сталин остался в Кремле. Он был убежден, что если бы он решился покинуть столицу, то это окончательно сломило бы моральный дух его армии. Если еще незадолго до этого православная церковь подвергалась жестоким гонениям, то теперь священникам было разрешено с иконами в руках настраивать солдат, до которых не могли «достучаться» политруки, на предстоящие сражения.Конечно же, Сталин удовлетворил просьбу разгневанной женщины. По его приказу Мария Октябрьская действительно получила в свое распоряжение танк Т-34. Ей предстояло пройти пятимесячный курс подготовки, и власти делали все возможное, чтобы разгневанная вдова была во всеоружии, отправляясь на схватку с врагами. В сентябре 1943 года Октябрьская вошла в состав 26-й гвардейской танковой бригады и была брошена во вторую битву под Смоленском. Вместо относительно спокойного участка фронта Мария Октябрьская со своей «Боевой подругой» в первом же бою попала в самое пекло.Одержав победу над немцами в битве на Курской дуге, Красная армия начала масштабное контрнаступление. В поход на Запад отправились 1,3 миллиона солдат, 20 640 орудий, 1 436 танков и около 1 000 самолетов. Им сразу удалось продвинуться почти на 250 километров — впрочем, ценой тяжелых потерь.Надо сказать, что другие танкисты поначалу воспринимали Октябрьскую всего лишь как игрушку в руках пропаганды. Но женщине удалось доказать им, что она на самом деле не лыком шита. Говорили, что она отлично водила свой танк, умело уничтожала позиции немецкой артиллерии. Однажды ей удалось прорвать на своем Т-34 укрепленную линию обороны немцев, но «Боевая подруга» была при этом подбита.Октябрьская, вопреки приказу, выпрыгнула из танка на глазах у противников. Под огневым прикрытием экипажа ей удалось починить свой танк, чем она заслужила большое уважение боевых товарищей. После этого случая солдаты стали почтительно называть 38-летнюю Марию «мамой». Кроме того, ее повысили в звании. Но гнев ее не утихал. Так, она писала сестре: «Недавно я прошла «боевое крещение» (…) Иногда я настолько злюсь, что даже дышать не могу».Всего спустя месяц в бою под Витебском ее танк снова получил повреждение гусеницы — и снова Октябрьской удалось его починить. В этот раз ей помог товарищ по боевому экипажу. Через два месяца ситуация вновь повторилась. Вновь была повреждена ходовая часть — после того как «Боевая подруга» пробилась через позиции немцев и подбила одну из немецких противотанковых установок.И вновь Марии удалось починить гусеницу Т-34, но в этот раз она была ранена осколком гранаты. Мария впала в кому, из которой так и не вышла.15 марта 1944 года Мария Октябрьская умерла в Киеве.Автор: Гернот Крампер (Gernot Kramper) для Stern, Германия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, здоровье, в Европе, история Ключевые слова: война, история, память — статья прочитана 199 раз Комментарии