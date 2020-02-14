Gazeta Wyborcza Польша : Россия подменила вымышленного спасителя Кракова 🔊 Воспроизвести



Умер легендарный разведчик Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению Кракова и ставший прототипом майора Вихря. Майор Вихрь — это собирательный образ, так как в операции по спасению Кракова участвовало множество групп. Однако Польше невыгодно говорить о спасении Кракова русскими, там резко поменялось отношение к истории. По их нынешней версии, Краков вообще не спасали. Эта статья была опубликована три года назад, но главной для польских элит осталась та же установка — обвинять Россию в пропаганде и переписывании истории.



После того, как на Украине вспыхнул конфликт, туристы из России стали объезжать краковские Суконные ряды стороной. А между Москвой и Киевом развернулся спор, кто спас Краков от большого «бум». После того, как на Украине вспыхнул конфликт, туристы из России стали объезжать краковские Суконные ряды стороной. А между Москвой и Киевом развернулся спор, кто спас Краков от большого «бум».



В 2013 году в Кракове побывало более 164 тысяч россиян. Это люди, которые провели в городе как минимум одну ночь. Тех, кто был там проездом, гораздо больше. Все изменилось в 2014 году: число российских туристов уменьшилось почти вдвое, их было всего 72 тысячи. В 2016 году россиян приехало еще меньше.



Среди экскурсантов вспыхивают споры



«Это политическая тема. Российские власти по причинам, которые не имеют отношения к экономическим, отменили рейсы „Аэрофлота" из Москвы в Краков, — объясняет заведующий кафедрой Управления в туризме краковской Академии физического воспитания Кшиштоф Борковский (Krzysztof Borkowski). — Российские туристы быстро поняли, что Польша, по мнению их властей, — нежелательное направление для поездок. Можно сказать, что в России появилось нечто вроде туристического эмбарго, в особенности на поездки в Краков».



Это также почувствовали гиды. «С 2014 года число российских туристов уменьшилось, как отрезало, — говорит украинский писатель Микола Манько, который проводит экскурсии по Кракову на русском языке. — Сейчас Краков превратился в короткую остановку на пути немногочисленных туристических групп, которые едут в Прагу, Вену или Будапешт».



Россияне приезжают, чтобы, самое большее, выгодно сделать покупки. А жаль.



«… ведь российский турист сильно отличается от польского или украинского, — рассказывает Манько. — Если ему приходится выбирать между свиной рулькой и походом в музей, он всегда выберет второе. Россияне часто записываются на дополнительные экскурсии с гидом: они хотят увидеть больше, интересуются деталями».



Экскурсии для россиян становятся для гидов непростой задачей не только из-за их любопытства. «Экскурсоводу приходится избегать исторических тем, которые могут вызвать возмущение. Чаще всего проблема возникает с людьми старшего возраста. Упоминания о договоре СССР с Гитлером, советском нападении на Польшу в 1939 году вызывают шок, потому что россияне о них не знают. Когда появляется неоднозначная тема, экскурсанты часто начинают спорить между собой», — говорит Манько.



Заминированный Краков и бравый Вихрь



Больше всего эмоций вызывает у россиян легендарный майор Вихрь. «Сколько я работаю экскурсоводом, российские группы всегда задают мне о нем вопросы. Люди постарше знают его особенно хорошо благодаря книге и культовому советскому фильму 1960-х годов „Майор Вихрь". Картина рассказывает о судьбе разведчика-диверсанта (сейчас мы бы назвали его „спецназовцем"), который в 1945 году геройски спас заминированный гитлеровцами Краков от разрушения. Каждый, кто водит российских туристов по Кракову, слышит вопрос, благодарны ли поляки майору Вихрю и помнят ли они, кто спас их город».



Историк и краковский краевед Анджей Хвальба (Andrzej Chwalba) между тем напоминает, что никаких исторических доказательств существования майора Вихря не существует. Нет никаких свидетельств, что эта фигура была чем-то большим, чем плодом советской пропаганды. Создатели четырехчасового фильма стремились не показать факты, а создать патриотическое послание. По сценарию, немцы заложили на территории Кракова сотни взрывных устройств и соединили их в единую систему, чтобы поднять город на воздух при помощи одного детонатора. Предотвратить взрыв помог майор Вихрь.



Эту легенду распространяли и польские коммунисты. «Мы совершенно уверены, что кабель соединен со всеми заминированными в городе объектами. Там установлены устройства, чтобы взорвать их одновременно нажатием одной кнопки», — писал член Гвардии Людовой Юзеф Зайонц (Józef Zając) в книге «Шли бои» (1965 год). «Советская разведывательная группа перерезала кабель и осторожно приблизилась к форту. (…) Жизнь и город были спасены».



Вихря не существовало, а планы подрыва достопримечательностей Кракова — это миф



«Немцы не собирались взрывать ни театр имени Юлиуша Словацкого, ни главное здание Ягеллонского университета. Конечно, перед отступлением они планировали уничтожить несколько стратегических объектов, мостов или электростанций, но у них не было причин минировать весь город», — объясняет профессор Хвальба.



В отличие от Варшавы Краков изображался в немецкой историографии городом, который испокон веков был германским, что отчасти верно, и еще один момент: здесь не было восстания. Профессор Хвальба вспоминает о визите российских журналистов, которые просили его в 2005 году показать те места, где немцы заложили бомбы. «У российских гостей был подробный план заминированного города. Я сказал им, что историкам неизвестны источники, которые бы подтверждали эту легенду», — говорит Хвальба. Пришедшие в изумление журналисты, рассказывает он, включили в снятый в Кракове документальный фильм эту информацию: Вихря никогда не существовало. Эта лента наверняка стала для россиян большой неожиданностью. Но это лишь один аспект темы, а есть и второй.



Вихрем был другой человек



Прообразом отважного майора в книге и фильме послужил Евгений Березняк — скончавшийся четыре года назад украинец, который во время Второй мировой войны был советским разведчиком. Деятельность группы, которой он командовал, вдохновила также польского режиссера Яна Ломницкого (Jan Łomnicki), который снял фильм «Спасти город». В одном из своих последних интервью для украинской прессы Березняк вспоминал о дискуссии, завязавшейся в Ягеллонском университете. «Я встал и сказал: „Ответьте, на каком основании вы называете меня оккупантом? Почему вы называете оккупантами мою радистку, которой не было 18 лет, и 1800 советских солдат, павших на улицах Кракова? Когда нас послали в тыл врага, мы знали, что 75% из нас погибнет, но мы летели спасать польскую землю. Когда я закончил говорить, зал взорвался аплодисментами "».



«Российско-украинский спор разворачивается не только вокруг Донецка и Луганска, но и вокруг героев Красной Армии. В ее рядах воевали миллионы украинцев. Евгений Березняк много десятилетий подряд подходил на роль героя, но в 2014 году все изменилось, — говорит Микола Манько. — Сейчас Кремль начал искать новую фигуру, которая лучше подойдет к сегодняшнему дискурсу».



Выбор пал на белоруса Алексея Ботяна, который во время Второй мировой войны тоже воевал на восточном фронте, а после войны верно служил Москве. Несколько дней назад на российском государственном телеканале показали прославляющий его фильм под названием «Вымысел исключен». Премьера на канале «Россия 1» совпала со столетним юбилеем Ботяна. Теперь в роли майора Вихря стал фигурировать он, а рассказы о его подвигах распространяют ведущие российские СМИ.



«Благодаря его действиям в 1945 году удалось освободить польский Краков и спасти город от разрушения гитлеровцами. Именно он послужил прототипом для майора Вихря», — можно прочесть на одном из популярных российских порталов для любителей истории. «В подмене героя нет ничего нового. Советская пропаганда умела убирать неудобных персонажей даже с известных всем фотографий», — напоминает сотрудник Польского института международных отношений Лукаш Ясина (Łukasz Jasina).



Авторы: Моника Валусь (Monika Waluś), Лукаш Гжесичак (Łukasz Grzesiczak) для Gazeta Wyborcza, Польша, перевод Краков живет туризмом. За 2016 год там побывало более 12 миллионов человек, которые оставили в гостиницах, ресторанах и магазинах больше 5,5 миллиардов злотых (около 1,9 миллиардов евро, — прим. пер.). До недавнего времени туристическая отрасль возлагала большие надежды на богатых туристов из России. Однако их число год от года уменьшается.В 2013 году в Кракове побывало более 164 тысяч россиян. Это люди, которые провели в городе как минимум одну ночь. Тех, кто был там проездом, гораздо больше. Все изменилось в 2014 году: число российских туристов уменьшилось почти вдвое, их было всего 72 тысячи. В 2016 году россиян приехало еще меньше.«Это политическая тема. Российские власти по причинам, которые не имеют отношения к экономическим, отменили рейсы „Аэрофлота" из Москвы в Краков, — объясняет заведующий кафедрой Управления в туризме краковской Академии физического воспитания Кшиштоф Борковский (Krzysztof Borkowski). — Российские туристы быстро поняли, что Польша, по мнению их властей, — нежелательное направление для поездок. Можно сказать, что в России появилось нечто вроде туристического эмбарго, в особенности на поездки в Краков».Это также почувствовали гиды. «С 2014 года число российских туристов уменьшилось, как отрезало, — говорит украинский писатель Микола Манько, который проводит экскурсии по Кракову на русском языке. — Сейчас Краков превратился в короткую остановку на пути немногочисленных туристических групп, которые едут в Прагу, Вену или Будапешт».Россияне приезжают, чтобы, самое большее, выгодно сделать покупки. А жаль.«… ведь российский турист сильно отличается от польского или украинского, — рассказывает Манько. — Если ему приходится выбирать между свиной рулькой и походом в музей, он всегда выберет второе. Россияне часто записываются на дополнительные экскурсии с гидом: они хотят увидеть больше, интересуются деталями».Экскурсии для россиян становятся для гидов непростой задачей не только из-за их любопытства. «Экскурсоводу приходится избегать исторических тем, которые могут вызвать возмущение. Чаще всего проблема возникает с людьми старшего возраста. Упоминания о договоре СССР с Гитлером, советском нападении на Польшу в 1939 году вызывают шок, потому что россияне о них не знают. Когда появляется неоднозначная тема, экскурсанты часто начинают спорить между собой», — говорит Манько.Больше всего эмоций вызывает у россиян легендарный майор Вихрь. «Сколько я работаю экскурсоводом, российские группы всегда задают мне о нем вопросы. Люди постарше знают его особенно хорошо благодаря книге и культовому советскому фильму 1960-х годов „Майор Вихрь". Картина рассказывает о судьбе разведчика-диверсанта (сейчас мы бы назвали его „спецназовцем"), который в 1945 году геройски спас заминированный гитлеровцами Краков от разрушения. Каждый, кто водит российских туристов по Кракову, слышит вопрос, благодарны ли поляки майору Вихрю и помнят ли они, кто спас их город».Историк и краковский краевед Анджей Хвальба (Andrzej Chwalba) между тем напоминает, что никаких исторических доказательств существования майора Вихря не существует. Нет никаких свидетельств, что эта фигура была чем-то большим, чем плодом советской пропаганды. Создатели четырехчасового фильма стремились не показать факты, а создать патриотическое послание. По сценарию, немцы заложили на территории Кракова сотни взрывных устройств и соединили их в единую систему, чтобы поднять город на воздух при помощи одного детонатора. Предотвратить взрыв помог майор Вихрь.Эту легенду распространяли и польские коммунисты. «Мы совершенно уверены, что кабель соединен со всеми заминированными в городе объектами. Там установлены устройства, чтобы взорвать их одновременно нажатием одной кнопки», — писал член Гвардии Людовой Юзеф Зайонц (Józef Zając) в книге «Шли бои» (1965 год). «Советская разведывательная группа перерезала кабель и осторожно приблизилась к форту. (…) Жизнь и город были спасены».«Немцы не собирались взрывать ни театр имени Юлиуша Словацкого, ни главное здание Ягеллонского университета. Конечно, перед отступлением они планировали уничтожить несколько стратегических объектов, мостов или электростанций, но у них не было причин минировать весь город», — объясняет профессор Хвальба.В отличие от Варшавы Краков изображался в немецкой историографии городом, который испокон веков был германским, что отчасти верно, и еще один момент: здесь не было восстания. Профессор Хвальба вспоминает о визите российских журналистов, которые просили его в 2005 году показать те места, где немцы заложили бомбы. «У российских гостей был подробный план заминированного города. Я сказал им, что историкам неизвестны источники, которые бы подтверждали эту легенду», — говорит Хвальба. Пришедшие в изумление журналисты, рассказывает он, включили в снятый в Кракове документальный фильм эту информацию: Вихря никогда не существовало. Эта лента наверняка стала для россиян большой неожиданностью. Но это лишь один аспект темы, а есть и второй.Прообразом отважного майора в книге и фильме послужил Евгений Березняк — скончавшийся четыре года назад украинец, который во время Второй мировой войны был советским разведчиком. Деятельность группы, которой он командовал, вдохновила также польского режиссера Яна Ломницкого (Jan Łomnicki), который снял фильм «Спасти город». В одном из своих последних интервью для украинской прессы Березняк вспоминал о дискуссии, завязавшейся в Ягеллонском университете. «Я встал и сказал: „Ответьте, на каком основании вы называете меня оккупантом? Почему вы называете оккупантами мою радистку, которой не было 18 лет, и 1800 советских солдат, павших на улицах Кракова? Когда нас послали в тыл врага, мы знали, что 75% из нас погибнет, но мы летели спасать польскую землю. Когда я закончил говорить, зал взорвался аплодисментами "».«Российско-украинский спор разворачивается не только вокруг Донецка и Луганска, но и вокруг героев Красной Армии. В ее рядах воевали миллионы украинцев. Евгений Березняк много десятилетий подряд подходил на роль героя, но в 2014 году все изменилось, — говорит Микола Манько. — Сейчас Кремль начал искать новую фигуру, которая лучше подойдет к сегодняшнему дискурсу».Выбор пал на белоруса Алексея Ботяна, который во время Второй мировой войны тоже воевал на восточном фронте, а после войны верно служил Москве. Несколько дней назад на российском государственном телеканале показали прославляющий его фильм под названием «Вымысел исключен». Премьера на канале «Россия 1» совпала со столетним юбилеем Ботяна. Теперь в роли майора Вихря стал фигурировать он, а рассказы о его подвигах распространяют ведущие российские СМИ.«Благодаря его действиям в 1945 году удалось освободить польский Краков и спасти город от разрушения гитлеровцами. Именно он послужил прототипом для майора Вихря», — можно прочесть на одном из популярных российских порталов для любителей истории. «В подмене героя нет ничего нового. Советская пропаганда умела убирать неудобных персонажей даже с известных всем фотографий», — напоминает сотрудник Польского института международных отношений Лукаш Ясина (Łukasz Jasina).Авторы: Моника Валусь (Monika Waluś), Лукаш Гжесичак (Łukasz Grzesiczak) для Gazeta Wyborcza, Польша, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в Европе, история Ключевые слова: польша, война, Путин, пакт, история, память, Краков, Ботян География: Польша — статья прочитана 182 раза Комментарии