«Не очень богатую, но и не очень бедную» — в 90-е Валенса «заказал» Клинтону Россию, которую можно не бояться 🔊 Воспроизвести



В 1993 году Лех Валенса предложил Биллу Клинтону способ нейтрализовать российскую угрозу, которой в Польше очень боялись. По мнению польского президента, необходимо было сделать Россию не слишком богатой, но и не слишком бедной страной. Детали этого разговора стали известны из рассекреченных архивов Международного центра имени Вудро Вильсона, сообщает



27 лет назад тогдашний президент Польши Лех Валенса предостерегал американских политиков, в том числе президента США Билла Клинтона, по поводу угрозы, которую представляет собой Россия. Он предупреждал, что Россия снова может начать проводить агрессивную политику в отношении своих соседей. И этот разговор президентов был только что рассекречен, сообщает Gazeta. В 1993 году Лех Валенса предложил Биллу Клинтону способ нейтрализовать российскую угрозу, которой в Польше очень боялись. По мнению польского президента, необходимо было сделать Россию не слишком богатой, но и не слишком бедной страной. Детали этого разговора стали известны из рассекреченных архивов Международного центра имени Вудро Вильсона, сообщает ИноТВ со ссылкой на Gazeta.27 лет назад тогдашний президент Польши Лех Валенса предостерегал американских политиков, в том числе президента США Билла Клинтона, по поводу угрозы, которую представляет собой Россия. Он предупреждал, что Россия снова может начать проводить агрессивную политику в отношении своих соседей. И этот разговор президентов был только что рассекречен, сообщает Gazeta. Документы, представляющие стенограмму разговора между Биллом Клинтоном, Лехом Валенсой и другими польскими и американскими политиками, были рассекречены архивами исследовательского Международного центра имени Вудро Вильсона.



1993 году президент Польши был в Вашингтоне с визитом в связи с открытием Музея холокоста. Переговоры между президентами касались прежде всего отношений между Польшей и США. Лех Валенса подчеркнул, что он был лидером движения «Солидарность» в Польше, но он никогда не был уверен, достигнет ли оно конечной цели — свержения коммунизма.



«Сейчас мы имеем дело с посткоммунизмом и задачей построения структур, которые заменят коммунистическое общество. Ключевой составляющей частью этого процесса должна стать большая зависимость от регионального сотрудничества. Мы должны использовать вышеградские страны и развивать тесные отношения с Украиной и Белоруссией», — предупреждал Валенса.



Польский президент подчеркнул, что после десятилетий российского господства в Восточной и Центральной Европе все боятся этой страны, и предупреждал, что если Россия снова примется за агрессивную внешнюю политику, наибольшая опасность будет нависать над Польшей и Украиной. «Соединённые Штаты необходимы для предотвращения этой опасности. Президент Буш был прав, понимая необходимость сильной защиты. Польша не может оставаться беззащитной, у нас должна быть защита в виде американских мускулов. Польша хочет свободы и мира в Европе и дружбы с Россией», — уверял он.



«Цель должна состоять в том, чтобы создать Россию, которая не будет ни слишком богатой, ни слишком бедной. Очень богатая Россия и очень бедная Россия опасны... После десятилетий советского господства мы все боимся России. Следует помнить, что впервые в истории советская армия была выведена с территории мирным путём», — подчёркивал польский лидер.



Затем Лех Валенса обратился к Биллу Клинтону: «Если вы можете проследить, чтобы Европа больше не столкнулась с угрозой России, вы получите Нобелевскую премию. Но при этом необходимы решительные действия».



«Страны Центральной Европы пытаются стать частью Западной Европы. Мы можем использовать идеи и концепции, необходимые для достижения этой цели, а затем помочь России. Проблема в том, что Западная Европа ещё не приняла нас. Победа над коммунизмом была величайшей победой в истории. Но мы не используем это», — резюмировал он. russian.rt.com Категории: политика, в мире, история Ключевые слова: Россия, США, клинтон, противостояние, Валенса География: Польша — статья прочитана 163 раза Комментарии