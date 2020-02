США ввели санкции против трех организаций из России 🔊 Воспроизвести © Фото : Ростех Цех КБП. Архивное фото



США с 3 февраля ввели санкции против трех российских организаций, следует из документа, опубликованного Госдепартаментом в федеральном реестре, сообщает



Под них попали КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".



Кроме того, в санкционный список включили пять компании из Китая (Dandong Zhensheng Trade Co., Ltd., Gaobeidian Kaituo Precise Instrument Co. Ltd., Shenzhen Tojoin Communications Technology Co. Ltd., Shenzhen Xiangu High-Tech Co., Ltd., Wuhan Sanjiang Import and Export Co., Ltd), а также по одной из Ирака (Kata'ib Sayyid al-Shuhada) и Турции (Eren Carbon Graphite Industrial Trading Company, Ltd.). Решение принято в соответствии с законом о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Документ предусматривает запрет на передачу этим странам технологий, способствующих созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств их доставки.



Сейчас действует сразу несколько пакетов антироссийских санкций, которые Вашингтон постоянно продлевает и расширяет. При этом президент России Владимир Путин не раз называл подобные ограничения бессмысленными, а "язык санкций в отношении Москвы" — контрпродуктивным.