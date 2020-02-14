Украина инициировала заседание ГА ООН по неподконтрольным территориям 🔊 Воспроизвести РИА Новости



Украина инициировала проведение 20 февраля заседания Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом информирует



«20 февраля 2020 года по инициативе Украины Генеральная Ассамблея ООН проведёт специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины», — заявили в ведомстве.



В сообщении говорится, что в заседании примет участие глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко.



Также представители Киева примут участие в заседании Совбеза ООН по Минским соглашениям, которое инициировала Россия.



Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона запросила Совбез ООН провести 18 февраля заседание, посвящённое анализу выполнения Минских соглашений. Украина инициировала проведение 20 февраля заседания Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом информирует RT со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.«20 февраля 2020 года по инициативе Украины Генеральная Ассамблея ООН проведёт специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины», — заявили в ведомстве.В сообщении говорится, что в заседании примет участие глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко.Также представители Киева примут участие в заседании Совбеза ООН по Минским соглашениям, которое инициировала Россия.Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона запросила Совбез ООН провести 18 февраля заседание, посвящённое анализу выполнения Минских соглашений. russian.rt.com Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: заседание, донбасс, ГА ООН География: Украина — статья прочитана 204 раза Комментарии