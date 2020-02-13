Мы твои дети, Литва! 🔊 Воспроизвести







Красочно, живо, интересно прошёл большой концерт в городе Клайпеда, посвящённый важному для нашей страны празднику - Дню восстановления Литовского государства.



Около 200 человек собрались на этот праздник в Центр национальных культур (директор Елена Буткявичиене). Всех тепло поздравила с важным событием директор Департамента по делам национальных меньшинств при правительстве Литвы Вида Монтвидайте.



Около ста участников в этот день тепло и душевно исполняли вокальные и инструментальные произведения литовских авторов, читали стихи о Литве. В исполнении юных клайпедчан самых разных национальностей звучали народные литовские мелодии на скрипке, фортепиано, аккордеоне, канклес, бирбине.



Языком искусства о своей любви к прекрасной земле, омываемой водами Балтийского моря, о литовском крае говорили воспитанники воскресных школ города – белорусской, татарской, азербайджанской, еврейской, армянской, украинской, танцевального коллектива «Русский сувенир», ученики музыкальной школы им. Еронимаса Качинскаса. В завершении концерта прозвучала песня «Литва» в исполнении ансамбля «Лель» Молодёжного центра имени королевы Луизы. Около 200 человек собрались на этот праздник в Центр национальных культур (директор Елена Буткявичиене). Всех тепло поздравила с важным событием директор Департамента по делам национальных меньшинств при правительстве Литвы Вида Монтвидайте.Около ста участников в этот день тепло и душевно исполняли вокальные и инструментальные произведения литовских авторов, читали стихи о Литве. В исполнении юных клайпедчан самых разных национальностей звучали народные литовские мелодии на скрипке, фортепиано, аккордеоне, канклес, бирбине.Языком искусства о своей любви к прекрасной земле, омываемой водами Балтийского моря, о литовском крае говорили воспитанники воскресных школ города – белорусской, татарской, азербайджанской, еврейской, армянской, украинской, танцевального коллектива «Русский сувенир», ученики музыкальной школы им. Еронимаса Качинскаса. В завершении концерта прозвучала песня «Литва» в исполнении ансамбля «Лель» Молодёжного центра имени королевы Луизы.











Всех участников объединяли патриотические чувства к стране, в которой они живут, уважение к народу, его культуре и истории.



Организовали концерт в честь праздника на прекрасной земле Балтийского побережья клайпедский Центр национальных культур, музыкальная школа им. Еронимаса Качинскаса и Центр просвещения и культуры педагогов Клайпеды. Координаторами выступили Елена Буткявичиене, Татьяна Кононова, Светлана Кокленкова, Тамара Жагарене.



Перед концертом для его участников прошло занятие «Символика цветов флага Литвы». Под руководством Марины Филичевой, Риты Банявичене и Агне Стонкене детвора изготавливала брошки в цветах флага Литвы. В этих украшениях артисты выступали, а потом унесли их домой, как память о добром и удивительно щедром на теплоту празднике.



Фото автора и Леонида Соболева



Артисты выступали в ярких национальных костюмах, и это море красок подарило тепло и душевность вечеру под названием «Мы твои дети, Литва».Всех участников объединяли патриотические чувства к стране, в которой они живут, уважение к народу, его культуре и истории.Организовали концерт в честь праздника на прекрасной земле Балтийского побережья клайпедский Центр национальных культур, музыкальная школа им. Еронимаса Качинскаса и Центр просвещения и культуры педагогов Клайпеды. Координаторами выступили Елена Буткявичиене, Татьяна Кононова, Светлана Кокленкова, Тамара Жагарене.Перед концертом для его участников прошло занятие «Символика цветов флага Литвы». Под руководством Марины Филичевой, Риты Банявичене и Агне Стонкене детвора изготавливала брошки в цветах флага Литвы. В этих украшениях артисты выступали, а потом унесли их домой, как память о добром и удивительно щедром на теплоту празднике. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: День восстановления Литовского государства География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 198 раз Комментарии