Красочно, живо, интересно прошёл большой концерт в городе Клайпеда, посвящённый важному для нашей страны празднику - Дню восстановления Литовского государства.
Около 200 человек собрались на этот праздник в Центр национальных культур (директор Елена Буткявичиене). Всех тепло поздравила с важным событием директор Департамента по делам национальных меньшинств при правительстве Литвы Вида Монтвидайте.
Около ста участников в этот день тепло и душевно исполняли вокальные и инструментальные произведения литовских авторов, читали стихи о Литве. В исполнении юных клайпедчан самых разных национальностей звучали народные литовские мелодии на скрипке, фортепиано, аккордеоне, канклес, бирбине.
Языком искусства о своей любви к прекрасной земле, омываемой водами Балтийского моря, о литовском крае говорили воспитанники воскресных школ города – белорусской, татарской, азербайджанской, еврейской, армянской, украинской, танцевального коллектива «Русский сувенир», ученики музыкальной школы им. Еронимаса Качинскаса. В завершении концерта прозвучала песня «Литва» в исполнении ансамбля «Лель» Молодёжного центра имени королевы Луизы.
Артисты выступали в ярких национальных костюмах, и это море красок подарило тепло и душевность вечеру под названием «Мы твои дети, Литва».
Всех участников объединяли патриотические чувства к стране, в которой они живут, уважение к народу, его культуре и истории.
Организовали концерт в честь праздника на прекрасной земле Балтийского побережья клайпедский Центр национальных культур, музыкальная школа им. Еронимаса Качинскаса и Центр просвещения и культуры педагогов Клайпеды. Координаторами выступили Елена Буткявичиене, Татьяна Кононова, Светлана Кокленкова, Тамара Жагарене.
Перед концертом для его участников прошло занятие «Символика цветов флага Литвы». Под руководством Марины Филичевой, Риты Банявичене и Агне Стонкене детвора изготавливала брошки в цветах флага Литвы. В этих украшениях артисты выступали, а потом унесли их домой, как память о добром и удивительно щедром на теплоту празднике.
Фото автора и Леонида Соболева
Всех участников объединяли патриотические чувства к стране, в которой они живут, уважение к народу, его культуре и истории.
Организовали концерт в честь праздника на прекрасной земле Балтийского побережья клайпедский Центр национальных культур, музыкальная школа им. Еронимаса Качинскаса и Центр просвещения и культуры педагогов Клайпеды. Координаторами выступили Елена Буткявичиене, Татьяна Кононова, Светлана Кокленкова, Тамара Жагарене.
Перед концертом для его участников прошло занятие «Символика цветов флага Литвы». Под руководством Марины Филичевой, Риты Банявичене и Агне Стонкене детвора изготавливала брошки в цветах флага Литвы. В этих украшениях артисты выступали, а потом унесли их домой, как память о добром и удивительно щедром на теплоту празднике.
Фото автора и Леонида Соболева
Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: День восстановления Литовского государства