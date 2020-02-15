Загрузка... Вот сколько еды можно купить по цене пачки сигарет в Австралии 🔊 Воспроизвести



Сколько можно сэкономить, бросив курить? Задумывались над этим вопросом? А вот Джуди Лаусон из Лонсестона (Австралия) задумалась, сообщает







Когда мы написали, что сигареты в Австралии стоят «очень дорого», это были не просто слова. Пачка из 40 сигарет, участвовавшая в эксперименте, стоила 56,95 австралийских долларов. Это (не падайте) приблизительно 2400 рублей (примерно 35 евро). Да, курение там существенно вредит не только здоровью, но и кошельку. Сколько можно сэкономить, бросив курить? Задумывались над этим вопросом? А вот Джуди Лаусон из Лонсестона (Австралия) задумалась, сообщает BIGPicture . Вместе с внуком они провели эксперимент, чтобы узнать, сколько еды можно купить вместо пачки сигарет. Так как сигареты в Австралии очень дорогие, то результат получился внушительный.Когда мы написали, что сигареты в Австралии стоят «очень дорого», это были не просто слова. Пачка из 40 сигарет, участвовавшая в эксперименте, стоила 56,95 австралийских долларов. Это (не падайте) приблизительно 2400 рублей (примерно 35 евро). Да, курение там существенно вредит не только здоровью, но и кошельку.



Заглядываем в чек и видим там:



972 г бананов



2 литра молока



1 кг маргарина



1 кг клубничного йогурта



1,2 кг говяжьих сосисок (2 упаковки по 600 г)



500 г говяжьего фарша



500 г сыра



1 кг замороженной фасоли



1 кг замороженного горошка



1 кг моркови



2 кг картофеля



1 кг яблок



500 г соуса для пасты



500 г спагетти



1,12 кг пшеничного печенья



380 г снеков



1,3 кг белого хлеба (2 упаковки по 650 г)







Общая стоимость составила 56,85 австралийских долларов. То есть даже чуть меньше стоимости сигарет. Так что представьте — одна выкуренная пачка в день в Австралии по стоимости то же самое, что меню на неделю. Тут могла бы быть мораль о вреде курения, но ее не будет. Вы и сами все видите, ведь фото говорят больше, чем слова. Заглядываем в чек и видим там:972 г бананов2 литра молока1 кг маргарина1 кг клубничного йогурта1,2 кг говяжьих сосисок (2 упаковки по 600 г)500 г говяжьего фарша500 г сыра1 кг замороженной фасоли1 кг замороженного горошка1 кг моркови2 кг картофеля1 кг яблок500 г соуса для пасты500 г спагетти1,12 кг пшеничного печенья380 г снеков1,3 кг белого хлеба (2 упаковки по 650 г)Общая стоимость составила 56,85 австралийских долларов. То есть даже чуть меньше стоимости сигарет. Так что представьте — одна выкуренная пачка в день в Австралии по стоимости то же самое, что меню на неделю. Тут могла бы быть мораль о вреде курения, но ее не будет. Вы и сами все видите, ведь фото говорят больше, чем слова. Загрузка... bigpicture.ru Категории: экономика, общество, в мире, здоровье Ключевые слова: цены, продукты, Австралия, курение — статья прочитана 278 раз Комментарии