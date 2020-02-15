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Вот сколько еды можно купить по цене пачки сигарет в Австралии



Сколько можно сэкономить, бросив курить? Задумывались над этим вопросом? А вот Джуди Лаусон из Лонсестона (Австралия) задумалась, сообщает BIGPicture. Вместе с внуком они провели эксперимент, чтобы узнать, сколько еды можно купить вместо пачки сигарет. Так как сигареты в Австралии очень дорогие, то результат получился внушительный.



Когда мы написали, что сигареты в Австралии стоят «очень дорого», это были не просто слова. Пачка из 40 сигарет, участвовавшая в эксперименте, стоила 56,95 австралийских долларов. Это (не падайте) приблизительно 2400 рублей (примерно 35 евро). Да, курение там существенно вредит не только здоровью, но и кошельку.


Заглядываем в чек и видим там:

972 г бананов

2 литра молока

1 кг маргарина

1 кг клубничного йогурта

1,2 кг говяжьих сосисок (2 упаковки по 600 г)

500 г говяжьего фарша

500 г сыра

1 кг замороженной фасоли

1 кг замороженного горошка

1 кг моркови

2 кг картофеля

1 кг яблок

500 г соуса для пасты

500 г спагетти

1,12 кг пшеничного печенья

380 г снеков

1,3 кг белого хлеба (2 упаковки по 650 г)



Общая стоимость составила 56,85 австралийских долларов. То есть даже чуть меньше стоимости сигарет. Так что представьте — одна выкуренная пачка в день в Австралии по стоимости то же самое, что меню на неделю. Тут могла бы быть мораль о вреде курения, но ее не будет. Вы и сами все видите, ведь фото говорят больше, чем слова.
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bigpicture.ru
Категории: экономика, общество, в мире, здоровье
Ключевые слова: цены, продукты, Австралия, курение
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добавлена сегодня, 15 февраля, 15:00

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