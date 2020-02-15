Вот сколько еды можно купить по цене пачки сигарет в Австралии

Сколько можно сэкономить, бросив курить? Задумывались над этим вопросом? А вот Джуди Лаусон из Лонсестона (Австралия) задумалась, сообщает BIGPicture. Вместе с внуком они провели эксперимент, чтобы узнать, сколько еды можно купить вместо пачки сигарет. Так как сигареты в Австралии очень дорогие, то результат получился внушительный.
Когда мы написали, что сигареты в Австралии стоят «очень дорого», это были не просто слова. Пачка из 40 сигарет, участвовавшая в эксперименте, стоила 56,95 австралийских долларов. Это (не падайте) приблизительно 2400 рублей (примерно 35 евро). Да, курение там существенно вредит не только здоровью, но и кошельку.
Заглядываем в чек и видим там:
972 г бананов
2 литра молока
1 кг маргарина
1 кг клубничного йогурта
1,2 кг говяжьих сосисок (2 упаковки по 600 г)
500 г говяжьего фарша
500 г сыра
1 кг замороженной фасоли
1 кг замороженного горошка
1 кг моркови
2 кг картофеля
1 кг яблок
500 г соуса для пасты
500 г спагетти
1,12 кг пшеничного печенья
380 г снеков
1,3 кг белого хлеба (2 упаковки по 650 г)
Общая стоимость составила 56,85 австралийских долларов. То есть даже чуть меньше стоимости сигарет. Так что представьте — одна выкуренная пачка в день в Австралии по стоимости то же самое, что меню на неделю. Тут могла бы быть мораль о вреде курения, но ее не будет. Вы и сами все видите, ведь фото говорят больше, чем слова.