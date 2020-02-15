Airbus показал новую модель самолета. Это практически Звездные войны 🔊 Воспроизвести



На авиасалоне в Сингапуре компания Airbus представила "зеленую" модель самолета будущего, сообщает



Внешне самолет органично смотрелся бы в продолжении "Звездных войн", при этом предлагаемая модель сконструирована таким образом, чтобы значительно снизить расход топлива и сократить выбросы углерода в атмосферу.



Эту задачу в рамках борьбы с изменениями климата пытаются решить все авиакомпании-гиганты.



Путем совмещения корпуса и крыльев в единую гладкую форму конструкторы Airbus рассчитывают максимально снизить сопротивление в полете, что поможет сократить объемы используемого топлива на 20%.



Первые летные испытания новой модели, названной Maveric, успешно прошли в июне прошлого года во Франции и продолжатся до середины 2020 года на полигоне недалеко от Тулузы.



Неясными остаются два момента: останутся ли в самолете окна и как будут расставлены пассажирские кресла.



По мнению специалистов, сидеть в самолете такой формы придется намного дальше от центра лайнера, из-за чего людей может гораздо сильнее укачивать. На авиасалоне в Сингапуре компания Airbus представила "зеленую" модель самолета будущего, сообщает ВВС Внешне самолет органично смотрелся бы в продолжении "Звездных войн", при этом предлагаемая модель сконструирована таким образом, чтобы значительно снизить расход топлива и сократить выбросы углерода в атмосферу.Эту задачу в рамках борьбы с изменениями климата пытаются решить все авиакомпании-гиганты.Путем совмещения корпуса и крыльев в единую гладкую форму конструкторы Airbus рассчитывают максимально снизить сопротивление в полете, что поможет сократить объемы используемого топлива на 20%.Первые летные испытания новой модели, названной Maveric, успешно прошли в июне прошлого года во Франции и продолжатся до середины 2020 года на полигоне недалеко от Тулузы.Неясными остаются два момента: останутся ли в самолете окна и как будут расставлены пассажирские кресла.По мнению специалистов, сидеть в самолете такой формы придется намного дальше от центра лайнера, из-за чего людей может гораздо сильнее укачивать. bbc.com Категории: в мире, технологии Ключевые слова: выставка, перспективы, авиация, модель — статья прочитана 229 раз Комментарии