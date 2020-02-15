Загрузка... Грузчики разбили уникальный рояль знаменитой пианистки 🔊 Воспроизвести



Всемирно известная пианистка-виртуоз Анджела Хьюитт внезапно лишилась своего любимого рояля, который случайно уронили грузчики, сообщает



Это произошло в конце января, сразу после того, как Хьюитт завершила запись в Берлине фортепианных вариаций Бетховена для своего следующего альбома.



"По окончании моей самой недавней сессии звукозаписи [нового] альбома (бетховенские вариации в Берлине), когда я была так довольна тем, что получилось, и чувствовала себя просто на седьмом небе, вдруг в студию (где мы с моим продюсером завершали работу) вошли грузчики и сказали, что уронили мой драгоценный концертный рояль Fazioli", - написала на этой неделе пианистка на своем аккаунте в "Фейсбуке", признавшись, что не могла сообщить об этом сразу, потому что находилась в шоке. Всемирно известная пианистка-виртуоз Анджела Хьюитт внезапно лишилась своего любимого рояля, который случайно уронили грузчики, сообщает ВВС Это произошло в конце января, сразу после того, как Хьюитт завершила запись в Берлине фортепианных вариаций Бетховена для своего следующего альбома."По окончании моей самой недавней сессии звукозаписи [нового] альбома (бетховенские вариации в Берлине), когда я была так довольна тем, что получилось, и чувствовала себя просто на седьмом небе, вдруг в студию (где мы с моим продюсером завершали работу) вошли грузчики и сказали, что уронили мой драгоценный концертный рояль Fazioli", - написала на этой неделе пианистка на своем аккаунте в "Фейсбуке", признавшись, что не могла сообщить об этом сразу, потому что находилась в шоке.



Его стоимость превышала 190 тыс. долларов.



"Я обожала свой рояль. Он был моим лучшим другом, моим компаньоном. Мне нравилось его звучание, когда я записывала [свои диски], давая мне возможность сыграть так, как я хотела", - написала музыкант.



Хьюитт считается одной из лучших исполнительниц Баха



Хьюитт, наряду с джазовым пианистом Херби Хэнкоком, является одним из наиболее известных послов итальянского бренда Fazioli, выпускающего элитные пианино и рояли, которые производятся вручную. Всего фирма делает около 150 инструментов в год.



Основатель фирмы Паоло Фациоли лично проинспектировал упавший инструмент, постановив, что 590-килограммовый рояль невосстановим.



Для музыкантов в порядке вещей брать с собой на гастроли свой собственный инструмент, даже таких внушительных размеров, как концертный рояль, - из-за особого звучания каждого конкретного экземпляра и просто в силу привычки.



Теренс Льюис, совладелец лондонской компании Jaques Samuel Pianos, поставившей в прошлом пианистке ее любимый рояль, сравнил потерю такого инструмента с потерей руки.



"Каждое пианино отличается от другого, ты привыкаешь к ним, они меняются с возрастом, и вы проходите этот путь вместе. Для пианистки такого уровня фортепиано становится продолжением ее самой, и именно потому она его за собой повсюду таскала на запись", - приводит его слова британская газета Guardian.



Уникальное звучание четырехпедального рояля F278 Fazioli Анжелы Хьюитт теперь можно послушать только в записи.







Это отнюдь не первый подобный случай: в 2007 году концертный рояль стоимостью в 58 тыс. долларов упал с грузовика в английском графстве Девон. Его доставляли организаторам местного музыкального фестиваля Two Moors. С 2003 года живущая в Лондоне Анджела Хьюитт записывала все свои выступления в Европе, играя именно на этом инструменте. Это был единственный в мире концертный рояль модели F278 Fazioli, оснащенный четырьмя ножными педалями.Его стоимость превышала 190 тыс. долларов."Я обожала свой рояль. Он был моим лучшим другом, моим компаньоном. Мне нравилось его звучание, когда я записывала [свои диски], давая мне возможность сыграть так, как я хотела", - написала музыкант.Хьюитт, наряду с джазовым пианистом Херби Хэнкоком, является одним из наиболее известных послов итальянского бренда Fazioli, выпускающего элитные пианино и рояли, которые производятся вручную. Всего фирма делает около 150 инструментов в год.Основатель фирмы Паоло Фациоли лично проинспектировал упавший инструмент, постановив, что 590-килограммовый рояль невосстановим.Для музыкантов в порядке вещей брать с собой на гастроли свой собственный инструмент, даже таких внушительных размеров, как концертный рояль, - из-за особого звучания каждого конкретного экземпляра и просто в силу привычки.Теренс Льюис, совладелец лондонской компании Jaques Samuel Pianos, поставившей в прошлом пианистке ее любимый рояль, сравнил потерю такого инструмента с потерей руки."Каждое пианино отличается от другого, ты привыкаешь к ним, они меняются с возрастом, и вы проходите этот путь вместе. Для пианистки такого уровня фортепиано становится продолжением ее самой, и именно потому она его за собой повсюду таскала на запись", - приводит его слова британская газета Guardian.Уникальное звучание четырехпедального рояля F278 Fazioli Анжелы Хьюитт теперь можно послушать только в записи.Это отнюдь не первый подобный случай: в 2007 году концертный рояль стоимостью в 58 тыс. долларов упал с грузовика в английском графстве Девон. Его доставляли организаторам местного музыкального фестиваля Two Moors. Загрузка... bbc.com Категории: общество, культура, чп и криминал Ключевые слова: ЧП, пианистка, рояль — статья прочитана 108 раз Комментарии