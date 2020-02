Загрузка... Мадонна жалуется на цензуру. Ее концерт в Лондоне прервали ровно в одиннадцать 🔊 Воспроизвести RICARDO GOMES Image caption Мадонне пришлось отменить несколько концертов: в Лондоне она отыграет 12 из запланированных 15



Во время концерта Мадонны в лондонском зале "Палладиум" отключили звук, свет и закрыли занавес - как только ее шоу "Madame X" подошло к 23:00 по местному времени, сообщает



Мадонна опубликовала видео в своем "Инстаграме" (содержит нецензурную лексику), на котором видно, как во время концерта опускается занавес. Певица отвечает на это гневной нецензурной тирадой, а затем исполняет последнюю песню "I Rise" уже при включенном свете - и выключенном микрофоне. Во время концерта Мадонны в лондонском зале "Палладиум" отключили звук, свет и закрыли занавес - как только ее шоу "Madame X" подошло к 23:00 по местному времени, сообщает ВВС Мадонна опубликовала видео в своем "Инстаграме" (содержит нецензурную лексику), на котором видно, как во время концерта опускается занавес. Певица отвечает на это гневной нецензурной тирадой, а затем исполняет последнюю песню "I Rise" уже при включенном свете - и выключенном микрофоне.



"Через пять минут после того, как наступило обозначенное ими время, у нас оставалась еще одна песня - и "Палладиум" решил подвергнуть нас цензуре. Они опустили железный пожарный занавес весом девять тонн. К счастью, его остановили на полпути, и никто не пострадал. Большое спасибо всей аудитории, которая не двинулась с места и не оставила нас. Власть народу!!", - написала Мадонна.



Концертный зал прямо не ответил на утверждения Мадонны, что ее концерт пытались прервать, но отверг ее версию событий.



"Вопреки некоторым сообщениям, во время вчерашнего концерта сотрудники "Палладиума" не опускали железный пожарный занавес - и не пытались это сделать", - сказал представитель зала.



Из видеозаписи выступления Мадонны можно заключить, что был действительно опущен занавес из ткани, а не железный противопожарный.



В эти две недели Мадонна дает в Лондоне 12 концертов тура "Madame X" в поддержку ее одноименного 14-ого альбома.



RICARDO GOMES Image caption Мадонна уже отменила 10 из 93 концертов своего тура из-за болей в суставах



Концерты ее американского тура начинались значительно позже лондонских, и фанаты часто ждали начала выступления по несколько часов.



Фанаты в любом случае довольны



Поклонники удивились столь строгой политике концертного зала.



Madonna just got cut off mid song by the Palladium curtain dropping and the lights coming up as she overran the curfew. Glorious moment. She finished the show acapella in front of the curtain like a champ! — Chad (@ChadLDN) February 5, 2020



"Мадонна только что прервала песню на середине, поскольку занавес "Палладиума" опустился и включился свет, когда она не уложилась в комендантский час. Великолепный момент. Она закончила шоу акапелла, стоя перед занавесом, настоящая звезда!" - восторгается и возмущается одновременно юзер @ChadLDN.



At the London Palladium for the pantomime of MadameX. Will Madonna show up and perform, or will she cancel? Will she be on time, or will they pull the curtain on her? Will we get a full show, or will it be shortened? But bitch, its Madonna. I am very, very, excited. pic.twitter.com/QfMP4iPBjF — andieDyer (@dyerAndie) February 6, 2020



"[Стою в очереди] в лондонском "Палладиуме" на шоуMadame X. Появится ли Мадонна и выступит, или отменит концерт? Будет ли она вовремя, или на нее опустят занавес? Получим ли мы полное шоу или сокращенное? Но, блин, это же Мадонна! Я в полнейшем предвкушении", - теряется в догадках Энди Дайер.



Мадонна ранее отменила 10 из 93 концертов тура Madame X из-за травм колена.



Перед началом этого тура Мадонна говорила, что устала от концертов на стадионах и хочет добиться более интимной атмосферы на своих выступлениях. Поэтому она проводит серию шоу в относительно небольших залах - таких, как лондонский "Палладиум" - он рассчитан на 2,8 тыс. зрителей.



В Париже, куда звезда отправится после Лондона, у нее запланированы 14 концертов в зале "Гран-Рекс", который, как и лондонский "Палладиум", является памятником архитектуры. Местный совет района Вестминстер, где находится "Палладиум", ранее предупреждал ее, что шоу должно закончиться до одиннадцати часов.