Langrenn Норвегия : защитите Сергея Устюгова! 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Алексей Филиппов



ВАДА хочет очистить спорт, наказывая мошенников. В то же время оно не стесняется мошенничать с основополагающими правовыми принципами, возмущается норвежский автор статьи. Пример — российский лыжник Сергей Устюгов, которого в очередной раз хотят наказать за нарушение, которого он не совершал.



Сергей Устюгов — один из лучших лыжников в мире.



ВАДА хочет очистить спорт, наказывая мошенников. В то же время оно не стесняется мошенничать с основополагающими правовыми принципами.



Фантастический лыжник Сергей Устюгов явно выбит из равновесия. Подозрения в допинге последних лет преследуют его на каждой пресс-конференции. «Вы принимали допинг?» «Как вы относитесь к новому отстранению?» Из-за бесконечной череды бессмысленных вопросов от СМИ и правовой неопределенности его тренер даже предостерег, что он может всего этого не выдержать. Сергей Устюгов — один из лучших лыжников в мире.ВАДА хочет очистить спорт, наказывая мошенников. В то же время оно не стесняется мошенничать с основополагающими правовыми принципами.Фантастический лыжник Сергей Устюгов явно выбит из равновесия. Подозрения в допинге последних лет преследуют его на каждой пресс-конференции. «Вы принимали допинг?» «Как вы относитесь к новому отстранению?» Из-за бесконечной череды бессмысленных вопросов от СМИ и правовой неопределенности его тренер даже предостерег, что он может всего этого не выдержать.



Симен Хегстад Крюгер на финише скиатлона среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. 11 февраля 2018



Президент МОК Томас Бах, вечная мишень для критики, сказал несколько лет назад примерно так: мы не можем привлекать всех граждан страны к коллективной ответственности за действия властей. В то время из всех высказывавшихся в прессе Бах был одним из немногих, кто сохранил голову холодной. Но перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане уступил давлению и он. Самодовольная Норвегия, конечно же, была в первых рядах при решении и этого вопроса.



Система наказаний в спорте не имеет демократической основы



ВАДА создали из стремления к чистому спорту. Но с самого начала эффективным препятствием на пути к этому стал собственный устав антидопингового агентства. Так называемая «абсолютная ответственность» предполагает, что наказанию подлежит любой, у кого в организме обнаружили запрещенное вещество, практически вне зависимости от причин.



Таким образом эта организация повышает свою значимость за счет бесчисленных спортсменов, пойманных на допинге и приговоренных к наказанию спортивными органами, и при этом несет минимальную юридическую ответственность. Миллионы спортсменов не обладают ни знаниями, ни практической возможностью соблюдать все выдвигаемые требования. Очень мало кто способен контролировать весь список запрещенных веществ, равно как и точно знать, что именно он ест. Но благодаря «абсолютной ответственности» ВАДА может не проводить тщательного расследования, оно просто наказывает последнего члена этой цепочки — спортсмена.



Система, стоящая за мошенничеством, десятилетиями уходила от ответственности, прежде чем общественность обратила внимание на Россию как государство, но и то не под тем углом. Наказание несут по-прежнему атлеты, хотя в обмане уличили власти/организаторов.



Согласно норвежскому и международному праву, никого нельзя осудить без разбирательства. Спорт никогда не просил помощи законодателей, чтобы разработать собственную систему наказаний, а стортинг (парламент Норвегии — прим. ред.) никогда не давал неограниченного доступа к правовой системе спортивных организаций, чтобы такие наказания туда внести. Но для меня, рядового гражданина, совершенно очевидно, что я никогда бы не проголосовал за введение законов, которые потенциально могут разрушить жизнь человека, если у этих законов нет юридических гарантий.



Случаи с саботажем должны освобождать спортсменов от наказания, учитывая, что многие хотят подставить конкурентов. Кроме того, многие такие инциденты, очевидно, могут быть связаны с желанием организаторов заставить своих собственных спортсменов принимать допинг. Им это может принести славу и миллионы, а если что-то пойдет не так, то пострадает только сам атлет, и неважно, знал он о допинге или нет.



Нарушаются основополагающие права человека — часто на том основании, что профессиональные занятия спортом в права человека не входят. Но предпосылки такого заявление неверны. Права человека не предполагают существования элитного спорта в каждой стране, но там, где он есть, у каждого должны быть равные возможности стремиться к своей мечте и заниматься профессиональной деятельностью. Антидопинговая же работа подчиняется особой конвенции международного права. Уже одно это сигнализирует, что антидопинговые организации нарушают общие международные законы, чтобы кого-то осудить. А ведь ни ООН, ни прочим властям не следует заключать договоры, которые будут идти вразрез с их собственными общими правовыми конвенциями.



В противном же случае важно и необходимо, чтобы отдельные государства действовали, если видят, что права человека нарушаются. Но пока ни Норвегия, ни иные государства не ставили под сомнение систему наказаний в спорте.



В Европейской конвенции по правам человека (ЕКЧП) и других подобных договоренностях решающее значение имеет справедливое судебное разбирательство. Правосудие всех цивилизованных стран отказалось от принципа индивидуальной абсолютной ответственности и коллективной вины. Вас не сочтут виноватым в том или ином нарушении только на основании того факта, что вы еврей, цветной или инвалид. Или ничего не подозревающий спортсмен.



Кроме того, «справедливое судебное разбирательство» подразумевает прояснение отношений между сторонами. Когда вас вызывают в качестве ответчика в суд, вы должны знать, кто инициировал процесс. А представитель истца должен иметь полномочия довести дело до конца. Дело Йохауг (о котором я не буду здесь рассказывать) продемонстрировало, какой в этом смысле в спорте царит хаос. Обвинение выиграло дело, и вердикт был вынесен. Терезу приговорили к строгому наказанию (которое, по моему мнению, нарушало принцип пропорциональности и права человека, но тут об этом говорить не будем).



Тереза Йохауг



Позже в дело вмешался еще один игрок (ФИС) и потребовал, чтобы приговор стал еще строже. Это как если бы наш министр юстиции обратился к государственному прокурору по поводу уже вынесенного приговора и потребовал его изменить, поскольку он не соответствует политической линии правительства. Но в мире спорта такое прекрасно проходит. В будущем нужно позаботиться хотя бы о том, чтобы представитель истца получал полномочия от всех заинтересованных с обвиняющей стороны.



Высший судебный орган в мире спорта — Спортивный арбитражный суд



Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел доклад Макларена. CAS постановил, что он доказывает систематическое мошенничество, но не является подходящим основанием для вынесения наказания отдельным спортсменам. Поэтому тройная победа российских лыжников в Сочи аннулирована не была. Тем не менее им не позволили выступать на Олимпийских играх 2018 года — как и Сергею, против которого конкретных подозрений не было вовсе.



Затем российским властям надо было предоставить материалы РУСАДА (российского антидопингового агентства). Когда те, наконец, с сильным опозданием были переданы, оказалось, что они тоже подверглись манипуляциям. Было принято новое решение: российские спортсмены, не упомянутые в докладе Макларена, допускаются к соревнованиям. Остальные должны доказать свою невиновность. В норвежских СМИ это решение очень хвалили, а меня оно сильно тревожит.



Глава ВАДА Ричард Макларен



Сергей уже понес наказание, которое само по себе, возможно, было несправедливым, потому что нет никаких доказательств его причастности к российской традиции допинга. Кроме того, в ходе тренировок и соревнований он так много времени проводил в Западной Европе, что скорее был ближе к нашей антидопинговой системе. В любом случае ясно, что он не имеет никакого отношения к новым манипуляциям с данными.



На каких же тогда основаниях его снова собираются отстранить? Неужели ради чистого спорта мы готовы приносить в жертву спортсменов системы, которая нам не нравится вне зависимости от их личной вины?



«Абсолютная ответственность» неподконтрольна отдельным спортсменам



Вначале я упомянул, что неразумно заставлять спортсменов нести «абсолютную ответственность» при инцидентах с допингом. По этому поводу хочу сделать несколько коротких комментариев.



1. Оригинал устава ВАДА имеется только на двух языках — французском и английском. Все остальное — более или менее точные переводы. При разбирательстве с делом Йохауг упоминался случай со спортсменкой-юниоркой из восточноевропейской страны, которую строго наказали за то, что она выпила чаю в буфете спортивного отеля. Девушка не знала ни испанского языка, ни латинского алфавита. Да даже если бы и знала, скорее всего, слово «кока» у нее вызвало бы ассоциации с «Кока-колой», а не с листьями коки. Ее приговорили к строгому наказанию, и ее карьера, которая так хорошо началась, застопорилась, что серьезно повлияло на ее стипендии и обучение.



2. Ингредиенты всех лекарств должны проверяться. Я сам попробовал проверить клостебол (clostebol), из-за которого осудили Йохауг, и не получил никаких оповещений — потому что в Норвегии его пишут через «k». Названия запрещенных препаратов пишутся по-разному в разных странах, что очень затрудняет проверку необходимых спортсмену лекарств (а ведь большинство допинговых препаратов были изначально разработаны для медицинского применения). Кроме того, могут использоваться разные алфавиты. Только представьте себе, что вы серьезно заболели, будучи в России или в Китае. Вам нужно лечение, но ни китайского, ни русского вы не знаете. А осудить вас могут все равно.



3. Миллионы спортсменов живут в бедных странах. Доступ к интернету ограничен, персональных компьютеров и современных смартфонов почти нет. Атлеты полностью зависят от информации, которую получают от своей спортивной организации, которая в свою очередь экономически заинтересована в их успехе. Если что-то пойдет не так, накажут конкретного спортсмена. А система сможет продолжать мошенничать при помощи других.



4. Миллионы спортсменов живут в странах, где доступ к лекарствам ограничен. Часто медикаменты выдают без удовлетворительного документа по составу. Нередко используются лекарства широкого спектра действия, состоящие из множества веществ, и вам остается только надеяться, что одно из них поможет при вашем недуге. Вы можете заболеть там, где контроль просто невозможен. Связанный с этим инцидент случился с норвежским тяжелоатлетом угандийского происхождения. Обвинение не позаботилось о том, чтобы расследовать обстоятельства, и его все равно признали виновным.



5. Мартина Йонсруда Сундбю (Martin Johnsrud Sundby) осудили за прием слишком большой дозы разрешенного препарата. Он лыжник и не компетентен в вопросах фармацевтики и медицины. Ни он, ни какой-нибудь кениец, россиянин или кореец не могут возражать, когда медицинские эксперты говорят, сколько лекарства поместить в распылитель, — точно так же, как мы все не способны судить, правильно ли врач дозирует наше лекарство от рака или любого другого заболевания. Тем не менее Мартина все равно признали виновным и отстранили от соревнований. В другой стране спортсмен мог бы разориться, так и не получив деньги, которые осели бы в карманах спортивных организаторов.



Я искренне верю, что люди, выступающие за «абсолютную личную ответственность», понятие, которое давно не используется в праве всех цивилизованных стран, не понимают принципов правового государства. Меня глубоко тревожит, что к нему прибегает наша важнейшая добровольная организация, а дети и молодежь сталкиваются с таким подходом, впервые знакомясь с правовыми основами. В глобальной перспективе это может навредить демократическому развитию. Почему диктатура/этнократия не может нарушать права человека, чтобы закрепить свою власть, а весь цивилизованный мир делает это в такой важной сфере, как спорт?



Защитите Сергея Устюгова!



Поэтому я повторяю: давайте защитим этого серьезного спортсмена, который тяжело трудится вот уже 15 лет. Без всяких доказательств его заставили понести наказание за преступление, которое шесть лет назад совершили другие, а между тем любое другое гражданское правонарушение уже вообще списали бы за давностью лет.



Справедливость — это еще и способность говорить «хватит!»



Автор: Терье Марёй (Terje S. Marøy) для Langrenn, Норвегия, перевод Да, сами россияне признают, что систематически прибегали к допингу в спорте. Макларен со своим докладом позаботился о том, чтобы российских команд и флага России не было на многих чемпионатах. Отдельным спортсменам тоже не позволили выступать. Сергея Устюгова и многих других не пустили на последние Олимпийские игры, и Норвегия собрала необычайно большой урожай медалей.Президент МОК Томас Бах, вечная мишень для критики, сказал несколько лет назад примерно так: мы не можем привлекать всех граждан страны к коллективной ответственности за действия властей. В то время из всех высказывавшихся в прессе Бах был одним из немногих, кто сохранил голову холодной. Но перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане уступил давлению и он. Самодовольная Норвегия, конечно же, была в первых рядах при решении и этого вопроса.ВАДА создали из стремления к чистому спорту. Но с самого начала эффективным препятствием на пути к этому стал собственный устав антидопингового агентства. Так называемая «абсолютная ответственность» предполагает, что наказанию подлежит любой, у кого в организме обнаружили запрещенное вещество, практически вне зависимости от причин.Таким образом эта организация повышает свою значимость за счет бесчисленных спортсменов, пойманных на допинге и приговоренных к наказанию спортивными органами, и при этом несет минимальную юридическую ответственность. Миллионы спортсменов не обладают ни знаниями, ни практической возможностью соблюдать все выдвигаемые требования. Очень мало кто способен контролировать весь список запрещенных веществ, равно как и точно знать, что именно он ест. Но благодаря «абсолютной ответственности» ВАДА может не проводить тщательного расследования, оно просто наказывает последнего члена этой цепочки — спортсмена.Система, стоящая за мошенничеством, десятилетиями уходила от ответственности, прежде чем общественность обратила внимание на Россию как государство, но и то не под тем углом. Наказание несут по-прежнему атлеты, хотя в обмане уличили власти/организаторов.Согласно норвежскому и международному праву, никого нельзя осудить без разбирательства. Спорт никогда не просил помощи законодателей, чтобы разработать собственную систему наказаний, а стортинг (парламент Норвегии — прим. ред.) никогда не давал неограниченного доступа к правовой системе спортивных организаций, чтобы такие наказания туда внести. Но для меня, рядового гражданина, совершенно очевидно, что я никогда бы не проголосовал за введение законов, которые потенциально могут разрушить жизнь человека, если у этих законов нет юридических гарантий.Случаи с саботажем должны освобождать спортсменов от наказания, учитывая, что многие хотят подставить конкурентов. Кроме того, многие такие инциденты, очевидно, могут быть связаны с желанием организаторов заставить своих собственных спортсменов принимать допинг. Им это может принести славу и миллионы, а если что-то пойдет не так, то пострадает только сам атлет, и неважно, знал он о допинге или нет.Нарушаются основополагающие права человека — часто на том основании, что профессиональные занятия спортом в права человека не входят. Но предпосылки такого заявление неверны. Права человека не предполагают существования элитного спорта в каждой стране, но там, где он есть, у каждого должны быть равные возможности стремиться к своей мечте и заниматься профессиональной деятельностью. Антидопинговая же работа подчиняется особой конвенции международного права. Уже одно это сигнализирует, что антидопинговые организации нарушают общие международные законы, чтобы кого-то осудить. А ведь ни ООН, ни прочим властям не следует заключать договоры, которые будут идти вразрез с их собственными общими правовыми конвенциями.В противном же случае важно и необходимо, чтобы отдельные государства действовали, если видят, что права человека нарушаются. Но пока ни Норвегия, ни иные государства не ставили под сомнение систему наказаний в спорте.В Европейской конвенции по правам человека (ЕКЧП) и других подобных договоренностях решающее значение имеет справедливое судебное разбирательство. Правосудие всех цивилизованных стран отказалось от принципа индивидуальной абсолютной ответственности и коллективной вины. Вас не сочтут виноватым в том или ином нарушении только на основании того факта, что вы еврей, цветной или инвалид. Или ничего не подозревающий спортсмен.Кроме того, «справедливое судебное разбирательство» подразумевает прояснение отношений между сторонами. Когда вас вызывают в качестве ответчика в суд, вы должны знать, кто инициировал процесс. А представитель истца должен иметь полномочия довести дело до конца. Дело Йохауг (о котором я не буду здесь рассказывать) продемонстрировало, какой в этом смысле в спорте царит хаос. Обвинение выиграло дело, и вердикт был вынесен. Терезу приговорили к строгому наказанию (которое, по моему мнению, нарушало принцип пропорциональности и права человека, но тут об этом говорить не будем).Позже в дело вмешался еще один игрок (ФИС) и потребовал, чтобы приговор стал еще строже. Это как если бы наш министр юстиции обратился к государственному прокурору по поводу уже вынесенного приговора и потребовал его изменить, поскольку он не соответствует политической линии правительства. Но в мире спорта такое прекрасно проходит. В будущем нужно позаботиться хотя бы о том, чтобы представитель истца получал полномочия от всех заинтересованных с обвиняющей стороны.Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел доклад Макларена. CAS постановил, что он доказывает систематическое мошенничество, но не является подходящим основанием для вынесения наказания отдельным спортсменам. Поэтому тройная победа российских лыжников в Сочи аннулирована не была. Тем не менее им не позволили выступать на Олимпийских играх 2018 года — как и Сергею, против которого конкретных подозрений не было вовсе.Затем российским властям надо было предоставить материалы РУСАДА (российского антидопингового агентства). Когда те, наконец, с сильным опозданием были переданы, оказалось, что они тоже подверглись манипуляциям. Было принято новое решение: российские спортсмены, не упомянутые в докладе Макларена, допускаются к соревнованиям. Остальные должны доказать свою невиновность. В норвежских СМИ это решение очень хвалили, а меня оно сильно тревожит.Сергей уже понес наказание, которое само по себе, возможно, было несправедливым, потому что нет никаких доказательств его причастности к российской традиции допинга. Кроме того, в ходе тренировок и соревнований он так много времени проводил в Западной Европе, что скорее был ближе к нашей антидопинговой системе. В любом случае ясно, что он не имеет никакого отношения к новым манипуляциям с данными.На каких же тогда основаниях его снова собираются отстранить? Неужели ради чистого спорта мы готовы приносить в жертву спортсменов системы, которая нам не нравится вне зависимости от их личной вины?Вначале я упомянул, что неразумно заставлять спортсменов нести «абсолютную ответственность» при инцидентах с допингом. По этому поводу хочу сделать несколько коротких комментариев.1. Оригинал устава ВАДА имеется только на двух языках — французском и английском. Все остальное — более или менее точные переводы. При разбирательстве с делом Йохауг упоминался случай со спортсменкой-юниоркой из восточноевропейской страны, которую строго наказали за то, что она выпила чаю в буфете спортивного отеля. Девушка не знала ни испанского языка, ни латинского алфавита. Да даже если бы и знала, скорее всего, слово «кока» у нее вызвало бы ассоциации с «Кока-колой», а не с листьями коки. Ее приговорили к строгому наказанию, и ее карьера, которая так хорошо началась, застопорилась, что серьезно повлияло на ее стипендии и обучение.2. Ингредиенты всех лекарств должны проверяться. Я сам попробовал проверить клостебол (clostebol), из-за которого осудили Йохауг, и не получил никаких оповещений — потому что в Норвегии его пишут через «k». Названия запрещенных препаратов пишутся по-разному в разных странах, что очень затрудняет проверку необходимых спортсмену лекарств (а ведь большинство допинговых препаратов были изначально разработаны для медицинского применения). Кроме того, могут использоваться разные алфавиты. Только представьте себе, что вы серьезно заболели, будучи в России или в Китае. Вам нужно лечение, но ни китайского, ни русского вы не знаете. А осудить вас могут все равно.3. Миллионы спортсменов живут в бедных странах. Доступ к интернету ограничен, персональных компьютеров и современных смартфонов почти нет. Атлеты полностью зависят от информации, которую получают от своей спортивной организации, которая в свою очередь экономически заинтересована в их успехе. Если что-то пойдет не так, накажут конкретного спортсмена. А система сможет продолжать мошенничать при помощи других.4. Миллионы спортсменов живут в странах, где доступ к лекарствам ограничен. Часто медикаменты выдают без удовлетворительного документа по составу. Нередко используются лекарства широкого спектра действия, состоящие из множества веществ, и вам остается только надеяться, что одно из них поможет при вашем недуге. Вы можете заболеть там, где контроль просто невозможен. Связанный с этим инцидент случился с норвежским тяжелоатлетом угандийского происхождения. Обвинение не позаботилось о том, чтобы расследовать обстоятельства, и его все равно признали виновным.5. Мартина Йонсруда Сундбю (Martin Johnsrud Sundby) осудили за прием слишком большой дозы разрешенного препарата. Он лыжник и не компетентен в вопросах фармацевтики и медицины. Ни он, ни какой-нибудь кениец, россиянин или кореец не могут возражать, когда медицинские эксперты говорят, сколько лекарства поместить в распылитель, — точно так же, как мы все не способны судить, правильно ли врач дозирует наше лекарство от рака или любого другого заболевания. Тем не менее Мартина все равно признали виновным и отстранили от соревнований. В другой стране спортсмен мог бы разориться, так и не получив деньги, которые осели бы в карманах спортивных организаторов.Я искренне верю, что люди, выступающие за «абсолютную личную ответственность», понятие, которое давно не используется в праве всех цивилизованных стран, не понимают принципов правового государства. Меня глубоко тревожит, что к нему прибегает наша важнейшая добровольная организация, а дети и молодежь сталкиваются с таким подходом, впервые знакомясь с правовыми основами. В глобальной перспективе это может навредить демократическому развитию. Почему диктатура/этнократия не может нарушать права человека, чтобы закрепить свою власть, а весь цивилизованный мир делает это в такой важной сфере, как спорт?Поэтому я повторяю: давайте защитим этого серьезного спортсмена, который тяжело трудится вот уже 15 лет. Без всяких доказательств его заставили понести наказание за преступление, которое шесть лет назад совершили другие, а между тем любое другое гражданское правонарушение уже вообще списали бы за давностью лет.Справедливость — это еще и способность говорить «хватит!»Автор: Терье Марёй (Terje S. Marøy) для Langrenn, Норвегия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, спорт, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, допинг, ВАДА, отстранение, Устюгов, лыжи — статья прочитана 153 раза Комментарии