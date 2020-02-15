Учёные выяснили, как долго коронавирус-убийца может выживать на предметах

Некоторые вопросы до сих пор остаются без ответа. Например, можно ли заразиться, дотронувшись до поверхности или объекта, на котором есть вирус, сообщает ЛАЙФ.
Новый "уханьский" (или китайский) коронавирус 2019-nCoV способен оставаться активным в окружающей среде и различных предметах до девяти дней. Об этом говорится в результатах исследования, которое немецкие медики опубликовали в научном издании Journal of Hospital Infection.
Вывод учёных основан на поведении родственных китайскому коронавирусу внеклеточных агентов: коронавируса атипичной пневмонии (SARS), коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS) или эндемических коронавирусов человека (HCoV). Они способны "выживать" на таких поверхностях, как металл, стекло или пластик до девяти дней. Низкая температура и высокая влажность являются благоприятной средой для таких вирусов. По мнению медиков, свойства 2019-nCoV не могут сильно отличаться.
— В настоящее время даже неясно, может ли человек получить COVID-19 (заболевание, к которому приводит 2019-nCoV. — Прим. ред.), дотрагиваясь до поверхности или объекта, на котором есть вирус, а затем, касаясь своего рта, носа или глаза, — говорится в исследовании.
Тем не менее учёные призывают в качестве мер предосторожности тщательно дезинфицировать поверхности растворами спирта, перекиси водорода или гипохлорита натрия. Они настоятельно рекомендуют часто мыть руки и обрабатывать антимикробными средствами предметы, с которыми могли контактировать заражённые коронавирусом.
Вспышка прежде неизвестного коронавируса была зафиксирована в китайской провинции Хубэй 31 декабря. На сегодняшний день от смертельной болезни умерло 1368 человек, а заражено почти 60 тысяч.
Тем не менее учёные призывают в качестве мер предосторожности тщательно дезинфицировать поверхности растворами спирта, перекиси водорода или гипохлорита натрия. Они настоятельно рекомендуют часто мыть руки и обрабатывать антимикробными средствами предметы, с которыми могли контактировать заражённые коронавирусом.
Вспышка прежде неизвестного коронавируса была зафиксирована в китайской провинции Хубэй 31 декабря. На сегодняшний день от смертельной болезни умерло 1368 человек, а заражено почти 60 тысяч.