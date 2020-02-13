Внук Назарбаева просит убежища в Великобритании

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Айсултан Назарбаев просит Лондон защитить его от семьи и готов поделиться информацией "о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана", сообщает



Внук бывшего президента Казахстана Айсултан Назарбаев обратился к властям Великобритании с просьбой предоставить ему политическое убежище. Об этом он сообщил в четверг, 13 февраля, на своей странице в сети Facebook. Причиной, побудившей его просить убежище, Назарбаев назвал то обстоятельство, что на него "пытается давить семья". Айсултан Назарбаев просит Лондон защитить его от семьи и готов поделиться информацией "о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана", сообщает DW Внук бывшего президента Казахстана Айсултан Назарбаев обратился к властям Великобритании с просьбой предоставить ему политическое убежище. Об этом он сообщил в четверг, 13 февраля, на своей странице в сети Facebook. Причиной, побудившей его просить убежище, Назарбаев назвал то обстоятельство, что на него "пытается давить семья".



Кроме того он сообщил, что владеет информацией о "высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана" и о "миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана". Речь идет о контракте, по которому российский "Газпром" закупает казахстанский газ. Айсултан Назарбаев утверждает, что "там существует прокладочная компания, и на ней формируется прибыль около 1.5 млрд долларов США в год". Эти деньги, по его словам, "оседают в Сингапуре", где их делят между собой некая "российская верхушка" и руководство "Газпрома". "Что касается Казахстана, то прибыль около 700 млн дол в год делится между Тимуром Кулибаевым и Кайратом Боранбаевым, моим бывшим тестем", пишет Айсултан Назарбаев.



По его словам, он оказался в центре этой истории, когда его мать Дарига и ее муж Кайрат Шарипбаев захотели забрать контракт себе и стали настраивать Назарбаева против внука. Дарига Назарбаева сейчас занимает пост председателя сената Казахстана. Официальные лица Казахстана никак не комментировали заявление Айсултана Назарбаева. Казастанские СМИ опубликовали информацию о его обращении за политическим убежищем к Великобритании.



Ранее Айсултан Назарбаев сделал в Facebook еще одно громкое заявление - о том, что приходится Нурсултану Назарбаеву не внуком, а сыном. Молодой человек писал, что опасается, что его могут убить, как и Рахата Алиева, который считался его отцом. По его словам, именно из архива казахстанского олигарха Алиева, бывшего зятя Назарбаева, найденного повешенным в австрийской тюрьме в 2015 году, он и узнал о своем происхождении.



В посте в Facebook от 13 февраля Айсултан Назарбаев также указал: "Остальное, и все другие детали, вы прочитаете в интервью Times". Загрузка... dw.com Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: НАЗАРБАЕВ, Лондон, полиция, внук — статья прочитана 127 раз Комментарии