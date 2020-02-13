Нидерланды отказались от предложения России в деле MH17 🔊 Воспроизвести



Нидерланды отказались от предложения Москвы провести в России судебный процесс над подозреваемыми по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.



Об этом пишет



По его словам, такое предложение было получено 17 октября 2019 года. Предлагалось рассмотреть передачу России уголовного дела в отношении трёх российских подозреваемых.



В ответ на это Грапперхаус заявил, что это «не представляется вариантом».



«Нидерланды не рассматривают это предложение», — подчеркнул он. Нидерланды отказались от предложения Москвы провести в России судебный процесс над подозреваемыми по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.Об этом пишет RT и ТАСС, ссылаясь на письмо министра юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанда Грапперхауса национальному парламенту.По его словам, такое предложение было получено 17 октября 2019 года. Предлагалось рассмотреть передачу России уголовного дела в отношении трёх российских подозреваемых.В ответ на это Грапперхаус заявил, что это «не представляется вариантом».«Нидерланды не рассматривают это предложение», — подчеркнул он. Он добавил, что властям России был отправлен вопрос о готовности изучить возможность исполнения решения суда Нидерландов в случае вынесения обвинительного приговора.



Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела MH17.



Как заявлял постпред России при ЕС Владимир Чижов, российская сторона готова предоставить Нидерландам имеющиеся у неё данные о крушении Boeing.



Летом 2019 года в совместной следственной группе по расследованию крушения заявили о четырёх подозреваемых.



В Министерстве иностранных дел России назвали обвинения ССГ в «причастности» россиян к крушению МН17 голословными.



В Генпрокуратуре России отмечали, что никаких данных, которые говорили бы о причастности российских граждан к крушению Boeing, представлено не было.



Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли находившиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа. russian.rt.com Категории: чп и криминал, в Европе Ключевые слова: авиакатастрофа, расследование, Нидерланды, MH17 — статья прочитана 130 раз Комментарии