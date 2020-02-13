Суд арестовал имущество строившей Каунасский стадион турецкой компании 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Суд арестовал имущество строившей стадион в Каунасе турецкой компании Kayi Insaat на 41,5 тыс. евро. Суд рассматривает иск компании Kauno kranai к туркам, которые остались должны каунасскому предприятию.



Как информировала BNS представитель Каунасского окружного суда Милда Бучните, компания Kauno kranai просит отсудить у Kayi Insaat, действующей через филиал в Литве KAYI Construction, 41,1 тыс. евро долга, пеню и годовые.



Kauno kranai также просила арестовать имущество турецкой компании, а в случае его отсутствия – денежные средства. Суд в среду удовлетворил эту просьбу. Суд счел, что требование не является необоснованным, кроме того, принял во внимание то, что сумма иска велика и число трудоустроенных KAYI Construction людей становится меньше.



Это решение в течение недели можно обжаловать в Апелляционном суде.



Каунасский муниципалитет в январе сообщил о расторжении договора о реконструкции стадиона с турецкой компанией, это было мотивировано невыполнением обязательств. Самоуправление тогда сообщило, что получило адресованные туркам претензии кредиторов относительно того, что компания не рассчиталась за строительные материалы, проектирование и другие услуги.



Турецкая компания обжаловала в суде решение о расторжении договора. Суд арестовал имущество строившей стадион в Каунасе турецкой компании Kayi Insaat на 41,5 тыс. евро. Суд рассматривает иск компании Kauno kranai к туркам, которые остались должны каунасскому предприятию.Как информировала BNS представитель Каунасского окружного суда Милда Бучните, компания Kauno kranai просит отсудить у Kayi Insaat, действующей через филиал в Литве KAYI Construction, 41,1 тыс. евро долга, пеню и годовые.Kauno kranai также просила арестовать имущество турецкой компании, а в случае его отсутствия – денежные средства. Суд в среду удовлетворил эту просьбу. Суд счел, что требование не является необоснованным, кроме того, принял во внимание то, что сумма иска велика и число трудоустроенных KAYI Construction людей становится меньше.Это решение в течение недели можно обжаловать в Апелляционном суде.Каунасский муниципалитет в январе сообщил о расторжении договора о реконструкции стадиона с турецкой компанией, это было мотивировано невыполнением обязательств. Самоуправление тогда сообщило, что получило адресованные туркам претензии кредиторов относительно того, что компания не рассчиталась за строительные материалы, проектирование и другие услуги.Турецкая компания обжаловала в суде решение о расторжении договора. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: дгб, строительство, стадион, голодовка, забастовка, СМИ, турки География: Литва, Каунас — статья прочитана 201 раз Комментарии