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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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ЖУРНАЛ ФИЦРОЙ. НОВОСТИ 13.02.2020
Фокус-кокус Берни Сандерса, шифр с правом передачи и китайский грузовик Volvo
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Кокусы в Нью-Гемпшире обошлись без сбоев компьютерных приложений, ответственных за подсчёт голосов, и завершились предсказуемой победой демократа с социалистическими взглядами Берни Сандерса.
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Мировые СМИ обсуждают неприятную для разведслужб более сотни государств новость: неожиданно выяснилось, что швейцарская компания Crypto AG, занимавшая лидерские позиции на рынке шифровальной и коммуникационной техники с середины ХХ до начала XXI века, принадлежала американскому (ЦРУ) и Германскому (БНД) шпионским ведомствам. Которые, благодаря своим паям, держали руку не только на пульсе у разведок многих стран, но и легко могли переместить свои пальцы им на горло в случае необходимости.
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Известная шведская компания Volvo, производящая легковые и грузовые автомобили, автобусы, двигатели и различное оборудование, разместила на своём веб-сайте релиз, повествующий о предстоящем слиянии её с китайским автогигантом Geely.
fitzroymag.com
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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