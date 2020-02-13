Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Литвы в этом году составит 2,6% – он будет меньше, чем в прошлом году (3,9%). В следующем году рост литовской экономики должен составить 2,4%, сообщает Еврокомиссия (ЕК).



Как говорится в сообщении ЕК, сильный внутренний спрос и экспорт в прошлом году помогли сохранять высокие темпы роста третий год подряд, а в этом году основной движущей силой будет потребление. Инвестиции и экспорт в этом году будут в меньшей степени способствовать росту экономики.



В этом году в Литве прогнозируется инфляция в соответствии с Согласованным индексом потребительских цен 2,3%. В 2021 году, из-за ожидающегося замедления роста зарплаты инфляция должна снизиться до 2,1%.



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Цены на промышленную продукцию в Литве в январе по сравнению с январем 2019 года повысились на 1,1%, однако по сравнению с декабрем прошлого года – снизились на 0,3%. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Литвы в этом году составит 2,6% – он будет меньше, чем в прошлом году (3,9%). В следующем году рост литовской экономики должен составить 2,4%, сообщает Еврокомиссия (ЕК).Как говорится в сообщении ЕК, сильный внутренний спрос и экспорт в прошлом году помогли сохранять высокие темпы роста третий год подряд, а в этом году основной движущей силой будет потребление. Инвестиции и экспорт в этом году будут в меньшей степени способствовать росту экономики.В этом году в Литве прогнозируется инфляция в соответствии с Согласованным индексом потребительских цен 2,3%. В 2021 году, из-за ожидающегося замедления роста зарплаты инфляция должна снизиться до 2,1%.* * *Цены на промышленную продукцию в Литве в январе по сравнению с январем 2019 года повысились на 1,1%, однако по сравнению с декабрем прошлого года – снизились на 0,3%. Без учета нефтепродуктов цены на промпродукцию за год снизились на 1,6%, а за месяц повысились на 0,1%, сообщил Департамент статистики.



Цены на промпродукцию, проданную на литовском рынке, за год снизились на 0,2%, без учёта рафинированных нефтепродуктов – на 1%, а за месяц – повысились на 0,2% и на 0,7% соответственно.



Цены на промпродукцию, проданную за рубежом, за год повысились на 2,1%, без учёта рафинированных нефтепродуктов – снизились на 2%, за месяц – снизились на 0,7% и на 0,3% соответственно.



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Клайпедский морской порт обслужил в январе 3,4 млн тонн грузов – на 15% меньше, чем за такой же период прошлого года (4 млн тонн). Вместе с Бутингским терминалом в этом году было отгружено 3,99 млн тонн грузов, сообщила дирекция Клайпедского порта.



Рижский, Вентспилский и Лиепайский порты в январе обслужили в общей сложности 3,88 млн тонн грузов – в среднем на треть меньше, чем в прошлом году за такой же период. Как сообщает дирекция порта, в этом году впервые в истории Литва опередила по объему обслуженных грузов все три латвийских порта вместе взятых.



В Риге погрузки упали на 25% до 2,1 млн тонн, в Вентспилсе – на 43% до 1,2 млн тонн, в Лиепае они увеличились на 0,4% до 570,3 тыс. тонн.



В прошлом году в Клайпедском порту было отгружено 46,3 млн тонн грузов – на 0,6% меньше, чем в 2018 году. Как сообщает дирекция порта, погрузки в 2019 году были обусловлены преимущественно увеличением потока насыпных грузов – их погрузки увеличились на 3,5% до 20,6 млн тонн. Из них быстрее всего росли погрузки сельскохозяйственной продукции – на 60,8%.



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Принадлежащий контролируемой польским нефтеконцерном Orlen компании Orlen Lietuva Бутингский нефтетерминал в январе отгрузил 599,2 тыс. тонн нефти – на 39,1% меньше, чем в январе 2018 года, сообщила дирекция Клайпедского порта.



В прошлом году было отгружено 9,541 млн тонн нефти – на 1,2% меньше, чем в 2018 году.



Через Бутингский терминал Orlen Lietuva с 2006 года импортирует нефть только для своих нужд.



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Производитель оборудования для медицины и науки Thermo Fisher Scientific Baltics в этом году планирует начать производство силиконовых наполнителей высокой чистоты и так расширить ассортимент, пишет деловая газета Verslo zinios.



"По нашим данным, подобного производства в регионе нет, так что в Вильнюсе будут развиваться новые компетенции химического синтеза", – говорит старший менеджер компании по коммуникации Эгидиюс Яселюнас.



Объемы намечающегося производства составят 800 кг наполнителя – оксида кремния или силикагеля в год. Ни инвестиций, ни планирующихся продаж компания не указывает.



BNS напоминает, что компания в 2018 году заработала 150,1 млн евро чистой прибыли – на 58,3% больше, чем в 2017 году (94,767 млн евро).



Выручка вильнюсского предприятия за год увеличилась почти на 40% до 294,89 млн евро, указано в представленном в Реестровый центр отчете за 2018 год.



Конечным контролирующим литовское предприятие акционером является американская Thermo Fisher Scientific. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии