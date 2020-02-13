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Литовский экс-парламентарий Ш. Густайнис говорит, что обвинения ему высосаны из пальца

зал судебных заседаний фото: lrt.lt


Бывший член сейма Литвы Шарунас Густайнис говорит, что обвинения ему в получении скрытой взятки от концерна MG Baltic за поправки к Закону о потребительском кредите "высосаны из пальца".

Прокуратура трактует как взятку финансовую поддержку со стороны концерна созданному Ш. Густайнисом общественному учреждению Taikomosios politikos institutas ("Институт прикладной политики").

Давая показания в суде, бывший политик в четверг сказал, что концерн MG Baltic предоставлял финансовую поддержку институту с 2010 года, а предоставленные MG Baltic Media в 2015 году 8700 евро были "последней финансовой помощью, когда-либо предоставлявшейся институту". Он сказал, что ничего не знал о решении концерна выделить помощь.
"Обвинения мне высосаны из пальца, – сказал в суде Ш. Густайнис. – Никто со мной ничего не согласовывал и ничего не просил".

По словам прокуроров, выполняя просьбу бывшего вице-президента MG Baltic Раймондаса Курлянскиса, Ш. Густайнис зарегистрировал поправки к Закону о потребительском кредите и голосовал за их принятие. Он подозревается во взяточничестве.

В деле также обвиняются в коррупции бывший лидер Литовского либерального движения, экс-парламентарий Элигиюс Масюлис, бывший трудовик Витаутас Гапшис, нынешний член сейма, экс-либерал Гинтарас Степонавичюс.

Обвинения в деле предъявлены и самому концерну MG Baltic, Партии труда и Литовскому либеральному движению.

Ни один из обвиняемых свою вину не признаёт.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: экономика, политика, чп и криминал
Ключевые слова: прокуратура, дгб, скандал, расследование, КНБО, MG Baltic, СКЗЛ, выводы
География: Литва
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добавлена сегодня, 13 февраля, 13:30

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