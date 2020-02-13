Накануне Дня восстановления государства на вильнюсской телебашне вывесят огромный флаг 🔊 Воспроизвести



В связи с приближением Дня восстановления государства на вильнюсской телебашне в четверг будет вывешен огромный флаг Литвы.



На церемонии ждут премьера Саулюса Сквернялиса, а также всех министров.



Площадь флага составляет 540 квадратных метров, его высота 18 метров, ширина – 30 метров. Флаг за 15 минут будет поднят на высоту 150 метров.



Самый большой в стране флаг вывешивают на телебашне третий год подряд. Традиционно это делается перед государственными праздниками 16 февраля, 11 марта и 6 июля. В связи с приближением Дня восстановления государства на вильнюсской телебашне в четверг будет вывешен огромный флаг Литвы.На церемонии ждут премьера Саулюса Сквернялиса, а также всех министров.Площадь флага составляет 540 квадратных метров, его высота 18 метров, ширина – 30 метров. Флаг за 15 минут будет поднят на высоту 150 метров.Самый большой в стране флаг вывешивают на телебашне третий год подряд. Традиционно это делается перед государственными праздниками 16 февраля, 11 марта и 6 июля. BNS Категории: общество, история Ключевые слова: праздник, независимость, флаг, башня География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 99 раз Комментарии