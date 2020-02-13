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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Накануне Дня восстановления государства на вильнюсской телебашне вывесят огромный флаг
В связи с приближением Дня восстановления государства на вильнюсской телебашне в четверг будет вывешен огромный флаг Литвы.
На церемонии ждут премьера Саулюса Сквернялиса, а также всех министров.
Площадь флага составляет 540 квадратных метров, его высота 18 метров, ширина – 30 метров. Флаг за 15 минут будет поднят на высоту 150 метров.
Самый большой в стране флаг вывешивают на телебашне третий год подряд. Традиционно это делается перед государственными праздниками 16 февраля, 11 марта и 6 июля.
Ключевые слова: праздник, независимость, флаг, башня
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