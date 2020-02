8 марта в Вильнюсе Праздничный концерт Габриеллы Пужон-Родригез и группы «Loca de amor» с самыми романтическими песнями мира!

8 марта - день, который прославляет самых прекрасных созданий на Земле - женщин!



Именно в этот день - 8 марта (начало в 18:00) на сцене самого уютного зала Старого Вильнюса (всего 170 мест) - White Piano Hall (Kėdainiu g. 8) состоится уникальный, праздничный концерт, посвященный Любви, Романтике и Женщинам!



С потрясающей программой «Аmor y mujeres» («Любовь и женщина») со своей группой «Loca de amor» впервые выступит аргентинская певица Габриелла Пужон-Родригез (Gabriela Puzon-Rodrigues)!



Именно к этой романтической дате уважаемой публике будет представлена шикарная программа, состоящая из великих романтических хитов популярной музыки из репертуара СТИНГа, АРЕТЫ ФРАНКЛИН, АЛИСЫ КЕЙС, КОНСУЕЛО ВЕЛАСКЕС, ПРИНЦа, ШАДЕ, РУБЕН РАДА и др. Именно в этот день - 8 марта (начало в 18:00) на сцене самого уютного зала Старого Вильнюса (всего 170 мест) - White Piano Hall (Kėdainiu g. 8) состоится уникальный, праздничный концерт, посвященный Любви, Романтике и Женщинам!С потрясающей программой «Аmor y mujeres» («Любовь и женщина») со своей группой «Loca de amor» впервые выступит аргентинская певица Габриелла Пужон-Родригез (Gabriela Puzon-Rodrigues)!Именно к этой романтической дате уважаемой публике будет представлена шикарная программа, состоящая из великих романтических хитов популярной музыки из репертуара СТИНГа, АРЕТЫ ФРАНКЛИН, АЛИСЫ КЕЙС, КОНСУЕЛО ВЕЛАСКЕС, ПРИНЦа, ШАДЕ, РУБЕН РАДА и др.

В чувственной обработке, при поддержке таких качественных соул-джазовых музыкантов, как пианист «Лео Мил», перкуссионист МС ЛБ прозвучат такие мировые хиты, как Shape of my heart, Fragile, Sex on Fire, Natural woman, A woman's worth, Fragilidad, Killing me softly, Purple rain и др.!



Данный концерт явится своеобразным спектаклем! Певица будет не просто петь, она будет общаться с публикой, рассказывать о своих песнях об Аргентине!



И, само собой, после концерта можно будет сфотографироваться с артистами, взять на память автограф, символически испробовать прекрасное вино от «Burbulio vynine» - подарок любителям музыки!



Габриелла Пужон-Родригес родилась во франко-аргентинской семье 29 лет назад в третьем по величине городе Аргентины - Росарио (Rosario).



Все детство у Габриеллы было связано с музыкой; родители всячески стимулировали таланты девочки, оплатив образование в самой лучшей музыкальной школе страны. Судьба распорядилась так, что вместе с семьей Габриелла переехала в начале в Испанию, а потом к родственникам во Францию. Всюду продолжалась и развивалась музыкальная деятельность!



Габриелла выступала в престижных клубах, познакомилась со многими звездами, которые дали ей прекрасную рекомендацию! Так замечательный композитор, гитарист и соавтор Стинга Доминик Миллер (DOMINIC MILLER, сам родом из Аргентины), который с другими стинговскими музыкантами будет концертировать в Вильнюсе 1 марта в театре Вайдила, пригласил именно Габриеллу исполнить на единственном концерте в Литве несколько песен Стинга!



Романтические флюиды личной жизни привели Габриеллу именно в Литву, с которой она пока связывает свою жизнь.







Так же надо отметить, что другой страстью после музыки для певицы является лингвистика! Габриелла свободно разговаривает на родном испанском, каталонском диалекте, португальском, английском, французском, литовском (!), неплохо понимает латышский и русский языки.



Поздравьте милых женщин, поздравьте себя посещением отличного Праздника Музыки, Романтики и Любви 8 марта в 18:00 в уютном столичном White Piano Hall!



Билеты на Единственный 8-мартовский концерт Габриеллы Пужон-Родригез и группы «Loca de amor» продаются во всех кассах Bilietai.lt!



Любая информация по сотрудничеству, заказ билетов и пр. по телефонам: 370 645 36403 и +370 671 76502