Поставщикам все сложнее приобрести медицинские маски СМИ 🔊 Воспроизвести



Чтобы защититься от коронавируса, активно закупаются медицинские маски – приобрести их становится все сложнее не только жителям Литвы, но и компаниям, поставляющим защитные средства промышленным предприятиям, пишет деловая газета Verslo zinios.



Один из поставщиков сказал VZ, что одноразовые маски импортирует из Азии, где сейчас свирепствует коронавирус.



Использующие ежемесячно десятки тысяч медицинских масок компании пищевой промышленности утверждают, что планируют заказы заранее и нехватки пока не ощущают, но от поставщиков слышат, что на рынке нехватка имеет место.



BNS напоминает, что в феврале Центр по борьбе с заразными заболеваниями и СПИДом предупредил, что только ношение маски не дает полной защиты, поэтому её следует применять вместе с другими превентивными средствами, например, не забывать о гигиене рук. Чтобы защититься от коронавируса, активно закупаются медицинские маски – приобрести их становится все сложнее не только жителям Литвы, но и компаниям, поставляющим защитные средства промышленным предприятиям, пишет деловая газета Verslo zinios.Один из поставщиков сказал VZ, что одноразовые маски импортирует из Азии, где сейчас свирепствует коронавирус.Использующие ежемесячно десятки тысяч медицинских масок компании пищевой промышленности утверждают, что планируют заказы заранее и нехватки пока не ощущают, но от поставщиков слышат, что на рынке нехватка имеет место.BNS напоминает, что в феврале Центр по борьбе с заразными заболеваниями и СПИДом предупредил, что только ношение маски не дает полной защиты, поэтому её следует применять вместе с другими превентивными средствами, например, не забывать о гигиене рук. * * *



Коронавирус уже перешел границы Евросоюза (ЕС), поэтому не исключается, что придётся расширять меры защиты, говорит литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



"Мы прекрасно понимаем, что путей и способов передвижения много, Литва – страна Шенгенского пространства, пути прибытия – это не только аэропорты, не только суда, где несложно заметить, объявить карантин, есть автомобильные пути, вполне реально, что этот вирус может прийти в Литву, мы готовимся, наблюдаем. Пока наблюдение ведется в аэропортах, но не исключается возможность, что эти меры придется расширить", – сказал А. Верига радиостанции Ziniu radijas в четверг.



По его словам, в четверг в Брюсселе встретятся министры стран-членов ЕС и обсудят ситуацию.



"Угроза реальна, поэтому министры ЕС собираются, чтобы посовещаться и подготовиться, если понадобятся эти меры наблюдения не только в аэропортах, но и на границе. И вирус, поскольку он довольно новый и неизвестный – даже инфектологи рисуют самые разные сценарии (дальнейшего развития)", – сказал министр.



Число людей, умерших в Китае от нового коронавируса и заразившихся им, в четверг драматически возросло, так как службы изменили методику подсчета случаев заражения.



В центральной провинции Китая Хубэй, которая пострадала больше всего, сообщается о 242 новых смертях от вируса COVID-19 только за сутки, а также о 14 840 новых пациентах. Эти цифры намного выше любых прежних суточных изменений после начала кризиса в конце декабря.



Обще число смертей от коронавируса возросло до 1 355, а общее число заразившихся уже почти достигло 60 000. BNS Категории: экономика, общество, здоровье Ключевые слова: аптеки, поставки, дефицит, маски География: Литва — статья прочитана 140 раз Комментарии