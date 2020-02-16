Чего нам опасаться? 🔊 Воспроизвести По приглашению медиаклуба «Формат А-3» в Вильнюсе выступит российский драматург, прозаик и публицист, уроженец литовской столицы Глеб Нагорный.



20 февраля он примет участие в публичной встрече на тему «Авторы и герои современной русской драматургии».



«Сегодня в театрах творится то же самое, что и 10, 20, 30 лет назад. Мы по сотому кругу ставим классиков былых времён - Шекспира, Чехова, Островского. И всё это замечательно и нужно, особенно для молодого поколения, потому что их надо как-то воспитывать и показывать высокую литературу и хорошее искусство. Но мы совершенно оторваны от современной жизни. То есть мы не видим спектакли о нас: о менеджерах, юристах, экономистах, домохозяйках и так далее. Если эти сюжеты и есть, то только на уровне сериалов, не затрагивающих ни ум, ни сердце. В этом смысле драматургическая ситуация очень печальная, при этом драматургия есть, и её много», - считает гость клуба. 20 февраля он примет участие в публичной встрече на тему «Авторы и герои современной русской драматургии».«Сегодня в театрах творится то же самое, что и 10, 20, 30 лет назад. Мы по сотому кругу ставим классиков былых времён - Шекспира, Чехова, Островского. И всё это замечательно и нужно, особенно для молодого поколения, потому что их надо как-то воспитывать и показывать высокую литературу и хорошее искусство. Но мы совершенно оторваны от современной жизни. То есть мы не видим спектакли о нас: о менеджерах, юристах, экономистах, домохозяйках и так далее. Если эти сюжеты и есть, то только на уровне сериалов, не затрагивающих ни ум, ни сердце. В этом смысле драматургическая ситуация очень печальная, при этом драматургия есть, и её много», - считает гость клуба. В творческом багаже Глеба Нагорного целый ряд нашумевших произведений, разрушающих общественные стереотипы и иллюзии: «Длинные ноги Кафки», «Культурные традиции», роман-файл «Флёр», пьесы «Салон ритуальных услуг», «Красная Мельница», «Лайф-Лайф», «Лайфхак».



В 2019 году Глеб Нагорный одержал сразу две очень серьёзные победы - стал дипломантом Международного литературного конкурса на приз президента Международной гильдии писателей «Её величество книга!» (за сборники «Радикализация искусства» и «Оттенки гиперреализма») и победителем Международного творческого конкурса на лучшую пьесу года «Автора - на сцену!» (за роман-перформанс «Русский Хэллоуин»).



Как объясняет сам Глеб Нагорный, в литературных конкурсах он участвует не ради наград, а ради того, чтобы его произведения читали: «Дело в том, что я вынужден участвовать в различных литературных премиях и конкурсах, чтобы хоть как-то донести свою прозу до читателей, а драматургию - до театров. Почти все драматургические премии так или иначе находятся под жёстким контролем «новой драмы», абсолютно во всех престижных литературных премиях вы будете с завидным постоянством натыкаться на одни и те же издательства и фамилии шорт-листеров. Это даже обсуждать как-то неловко. На эти темы написаны десятки разоблачительных статей, а воз и ныне там».



Глеб Кобрин (литературный псевдоним - Нагорный) родился в Вильнюсе, выпускник столичной средней школы № 8. Окончил юридический факультет Вильнюсского университета. Затем продолжил своё обучение в Латвии на экономическом факультете Балтийской Русской академии. В 2005 году переехал в Россию, где сначала с отличием окончил психологический факультет Московского государственного университета культуры и искусств, затем Школу актёрского мастерства при Театре-студии «Арт-Мастер» по специальности «Актёр драматического театра и кино» под руководством заслуженного артиста России Владимира Конкина и легендарный режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская народного артиста СCСР Марлена Хуциева).



Включён в биографическую энциклопедию самых успешных людей России «Who is Who в России» (Швейцария) и входит в ТОП-10 адвокатов Москвы. Член Международной Федерации русскоязычных писателей, Московского литературного фонда и Союза театральных деятелей Российской Федерации. Заместитель председателя Национальной ассоциации драматургов.



По пьесе Глеба Нагорного «Лайф-Лайф» поставлены спектакли в Русском драматическом театре Литвы, Ставропольском академическом театре драмы имени М.Лермонтова, Молодёжном драматическом театре г. Тольятти и Ростовском колледже культуры.



Речь на встрече с вильнюсцами пойдёт не только о современном театре, но и кинематографе; о том, кто правит бал на московских сценах; можно ли считать современный русский театр неотъемлемой частью русского культурного кода; чего прежде всего надо опасаться тем людям, которые живут за пределами России и хотят сохранить свою национальную идентичность; с какой целью надо ломать общественные стереотипы и рушить иллюзии.



Встреча с Глебом Нагорным состоится 20 февраля в Вильнюсе, в конференц-зале гостиницы «Panorama» (ул. Соду, 14, бывший «Гинтарас», у вокзала). Начало в 18.00.



Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: formatasa3lt@gmail.com или по телефону 8 621 74775. "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: «Формат А-3», Глеб Нагорный Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1205 — статья прочитана 191 раз Комментарии