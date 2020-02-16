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На следующей неделе, 18-19 февраля, состоятся первые матчи одной восьмой финала Лиги чемпионов.



Напомним, что на этой стадии встречаются: «Атлетико» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «ПСЖ» (Франция), «Тоттенхэм» (Англия) – «Лейпциг» (Германия), «Аталанта» (Италия) – «Валенсия» (Испания).



Каждое противостояние интересно по-своему. Так, в матчах «Боруссии» и «ПСЖ» интересен прежде всего спор 19-летнего нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, забившего за свой новый клуб 8 мячей в четырёх поединках, и обороны французского чемпиона, пропустившей в 24 играх национального чемпионата лишь 17 мячей.



Неделей позже в борьбу вступят: «Челси» (Англия) – «Бавария» (Германия), «Наполи» (Италия) – «Барселона» (Испания), «Реал» (Мадрид, Испания) – «Манчестер Сити» (Англия), «Лион» (Франция) – «Ювентус» (Италия). Напомним, что на этой стадии встречаются: «Атлетико» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «ПСЖ» (Франция), «Тоттенхэм» (Англия) – «Лейпциг» (Германия), «Аталанта» (Италия) – «Валенсия» (Испания).Каждое противостояние интересно по-своему. Так, в матчах «Боруссии» и «ПСЖ» интересен прежде всего спор 19-летнего нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, забившего за свой новый клуб 8 мячей в четырёх поединках, и обороны французского чемпиона, пропустившей в 24 играх национального чемпионата лишь 17 мячей.Неделей позже в борьбу вступят: «Челси» (Англия) – «Бавария» (Германия), «Наполи» (Италия) – «Барселона» (Испания), «Реал» (Мадрид, Испания) – «Манчестер Сити» (Англия), «Лион» (Франция) – «Ювентус» (Италия). "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: футбол, Лига чемпионов, одна восьмая финала Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1205 — статья прочитана 214 раз Комментарии