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На следующей неделе, 18-19 февраля, состоятся первые матчи одной восьмой финала Лиги чемпионов.
Напомним, что на этой стадии встречаются: «Атлетико» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «ПСЖ» (Франция), «Тоттенхэм» (Англия) – «Лейпциг» (Германия), «Аталанта» (Италия) – «Валенсия» (Испания).
Каждое противостояние интересно по-своему. Так, в матчах «Боруссии» и «ПСЖ» интересен прежде всего спор 19-летнего нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, забившего за свой новый клуб 8 мячей в четырёх поединках, и обороны французского чемпиона, пропустившей в 24 играх национального чемпионата лишь 17 мячей.
Неделей позже в борьбу вступят: «Челси» (Англия) – «Бавария» (Германия), «Наполи» (Италия) – «Барселона» (Испания), «Реал» (Мадрид, Испания) – «Манчестер Сити» (Англия), «Лион» (Франция) – «Ювентус» (Италия).
"Обзор"
Категории: спорт
Ключевые слова: футбол, Лига чемпионов, одна восьмая финала
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1205
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