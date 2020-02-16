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Такое разное «добро пожаловать!»

Словенская баскетбольная сборная, которая сыграет в одном олимпийском отборочном турнире со сборной Литвы, скорее всего, привезёт в Каунас свежеиспечённого гражданина Словении Джордана Моргана (на снимке).

28-летний баскетболист из США, представляющий ныне клуб «Пинар Карсияка» (Измир), в Кубке Европы ФИБА набирает в среднем за матч по 15,6 очка и делает 7 подборов.

«Джордан Морган получил словенское гражданство. Добро пожаловать в «moj tim» (моя команда - прозвище сборной Словении)», - объявляет Федерация баскетбола страны, где проживает 2 миллиона человек.

Дж.Морган является привлекательным вариантом для сборной Словении, так как команде во главе с Лукой Дончичем крайне не хватает высоких центровых, замечает 15min.lt.
Американец сможет помочь сборной Словении не только в ходе олимпийского отбора, но и во время отбора чемпионата Европы 2021 года, который стартует в конце февраля.

Однако пока не ясно в полной мере, приедет ли Морган уже в Каунас, где 23-28 июня Литва, Словения, Польша, Венесуэла, Пуэрто-Рико и Ангола поборются за билет на Олимпийские игры в Токио.

К счастью для Литвы, правила ФИБА допускают участие в играх национальной сборной лишь одного натурализованного легионера, между тем главный тренер словенцев Радо Трифунович может выбирать ещё из двух натурализованных иностранцев – американца Энтони Рэндольфа («Реал», Мадрид) и боснийца Алена Омича («Ховентут»)

Между тем аналогичные процессы идут и в Литве, где игрок Национальной баскетбольной лиги Игнас Браздейкис подал просьбу о получении литовского гражданства. 

Как сообщил BNS пресс-секретарь президента Гитанаса Науседы Антанас Бубнялис, вопрос предоставления гражданства может быть рассмотрен на предстоящем в конце февраля заседании Комиссии по делам о гражданстве, однако к этому времени баскетболист должен уточнить поданные документы. 

«Часть представленных документов не отвечает официальным требованиям, поэтому мы попросили их уточнить. Если к заседанию баскетболист успеет это сделать, его просьба будет рассмотрена», – сказал BNS А.Бубнялис.

В конце января Литовская федерация баскетбола сообщила, что канадец литовского происхождения И.Браздейкис официально подал все необходимые документы в президентскую администрацию на получение гражданства Литвы, которое в порядке исключения ему может предоставить президент Гитанас Науседа. 

21-летний баскетболист родился в Каунасе, однако потом с родителями эмигрировал в США, откуда они переехали в Канаду. У него сейчас канадское гражданство. И.Браздейкис представляет в НБА нью-йоркский клуб «New York Knicks», но много выступает и в лиге G NBA в составе вестчестерского «Knicks».

Руководствуясь законом о гражданстве, президент в порядке исключения может предоставить литовское подданство гражданам других стран, имеющим особые заслуги перед Литвой, или лицам без гражданства, которые интегрировались в литовское общество.  
15min.lt
Категории: спорт
Ключевые слова: баскетбол
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1205
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добавлена сегодня, 16 февраля, 10:20

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