Такое разное «добро пожаловать!» 🔊 Воспроизвести Словенская баскетбольная сборная, которая сыграет в одном олимпийском отборочном турнире со сборной Литвы, скорее всего, привезёт в Каунас свежеиспечённого гражданина Словении Джордана Моргана (на снимке).



28-летний баскетболист из США, представляющий ныне клуб «Пинар Карсияка» (Измир), в Кубке Европы ФИБА набирает в среднем за матч по 15,6 очка и делает 7 подборов.



«Джордан Морган получил словенское гражданство. Добро пожаловать в «moj tim» (моя команда - прозвище сборной Словении)», - объявляет Федерация баскетбола страны, где проживает 2 миллиона человек.



Дж.Морган является привлекательным вариантом для сборной Словении, так как команде во главе с Лукой Дончичем крайне не хватает высоких центровых, замечает 15min.lt. 28-летний баскетболист из США, представляющий ныне клуб «Пинар Карсияка» (Измир), в Кубке Европы ФИБА набирает в среднем за матч по 15,6 очка и делает 7 подборов.«Джордан Морган получил словенское гражданство. Добро пожаловать в «moj tim» (моя команда - прозвище сборной Словении)», - объявляет Федерация баскетбола страны, где проживает 2 миллиона человек.Дж.Морган является привлекательным вариантом для сборной Словении, так как команде во главе с Лукой Дончичем крайне не хватает высоких центровых, замечает 15min.lt. Американец сможет помочь сборной Словении не только в ходе олимпийского отбора, но и во время отбора чемпионата Европы 2021 года, который стартует в конце февраля.



Однако пока не ясно в полной мере, приедет ли Морган уже в Каунас, где 23-28 июня Литва, Словения, Польша, Венесуэла, Пуэрто-Рико и Ангола поборются за билет на Олимпийские игры в Токио.



К счастью для Литвы, правила ФИБА допускают участие в играх национальной сборной лишь одного натурализованного легионера, между тем главный тренер словенцев Радо Трифунович может выбирать ещё из двух натурализованных иностранцев – американца Энтони Рэндольфа («Реал», Мадрид) и боснийца Алена Омича («Ховентут»)



Между тем аналогичные процессы идут и в Литве, где игрок Национальной баскетбольной лиги Игнас Браздейкис подал просьбу о получении литовского гражданства.



Как сообщил BNS пресс-секретарь президента Гитанаса Науседы Антанас Бубнялис, вопрос предоставления гражданства может быть рассмотрен на предстоящем в конце февраля заседании Комиссии по делам о гражданстве, однако к этому времени баскетболист должен уточнить поданные документы.



«Часть представленных документов не отвечает официальным требованиям, поэтому мы попросили их уточнить. Если к заседанию баскетболист успеет это сделать, его просьба будет рассмотрена», – сказал BNS А.Бубнялис.



В конце января Литовская федерация баскетбола сообщила, что канадец литовского происхождения И.Браздейкис официально подал все необходимые документы в президентскую администрацию на получение гражданства Литвы, которое в порядке исключения ему может предоставить президент Гитанас Науседа.



21-летний баскетболист родился в Каунасе, однако потом с родителями эмигрировал в США, откуда они переехали в Канаду. У него сейчас канадское гражданство. И.Браздейкис представляет в НБА нью-йоркский клуб «New York Knicks», но много выступает и в лиге G NBA в составе вестчестерского «Knicks».



Руководствуясь законом о гражданстве, президент в порядке исключения может предоставить литовское подданство гражданам других стран, имеющим особые заслуги перед Литвой, или лицам без гражданства, которые интегрировались в литовское общество. 15min.lt Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1205 — статья прочитана 173 раза Комментарии