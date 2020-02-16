Дуэль закончилась убийством 🔊 Воспроизвести 35-летняя Аста Юшкаускене и её 25-летний партнёр Мантас Квядарас, осуждённый ранее за преступления сексуального характера, проведут за решёткой более двадцати лет - пара была признана виновной в убийстве бывшего мужа женщины в лондонском туннеле, сообщает «The Independent».



Дуэль между двумя мужчинами превратилась в хладнокровное нападение. Оба - нынешний любовник Асты и её бывший муж и отец дочери - боролись за сердце женщины. За этим последовало жестокое противостояние, и осуждённый за изнасилование М.Квядарас 35 раз ударил ножом в грудь, шею и лицо своего невооружённого пьяного противника.



Преступление было совершено 17 июня 2019 года. Следующий день после преступления литовская пара отпраздновала в городе поеданием пиццы. Жительница Крейфорда А.Юшкаускене была признана виновной в убийстве бывшего мужа и препятствовании правосудию, она приговорена к 24 годам тюремного заключения. Её любовник, который признал свою вину, проведёт 22 года за решёткой. Дуэль между двумя мужчинами превратилась в хладнокровное нападение. Оба - нынешний любовник Асты и её бывший муж и отец дочери - боролись за сердце женщины. За этим последовало жестокое противостояние, и осуждённый за изнасилование М.Квядарас 35 раз ударил ножом в грудь, шею и лицо своего невооружённого пьяного противника.Преступление было совершено 17 июня 2019 года. Следующий день после преступления литовская пара отпраздновала в городе поеданием пиццы. Жительница Крейфорда А.Юшкаускене была признана виновной в убийстве бывшего мужа и препятствовании правосудию, она приговорена к 24 годам тюремного заключения. Её любовник, который признал свою вину, проведёт 22 года за решёткой. Литовская пара познакомилась в социальной сети, когда М.Квядарас отбывал тюремный срок в Литве за изнасилование несовершеннолетней. После освобождения он приехал в Соединённое Королевство, чтобы встретить новую знакомую, и через пять дней у него была «дуэль» с бывшим мужем женщины.



Прокурор Хью Дэвис сказал суду: «Во время поединка его участники следовали другим правилам, и их силы были явно не равны. Убитый был сильно опьянён алкоголем. В отличие от М.Квядараса, он не был судим. Он также не был вооружён». Согласно обвинению, молодой человек «также был известен своим агрессивным поведением в тюрьме».



Одна из подруг А.Юшкаускене рассказала полиции, что «сама женщина хотела спровоцировать мужской поединок и собиралась остаться с победителем». Вот что она сказала другой подруге о своих отношениях с М.Квядарасом: «Думаю, я буду играть, пока не попаду в неприятности. Мне, наверное, просто нравится этот риск, опасность».



Старший детектив Лоуренс Смит назвал убийство «хладнокровным нападением» и добавил, что не хочет даже думать о том, «что жертва испытала в последние моменты своей жизни». «The Independent» Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1205 — статья прочитана 169 раз Комментарии