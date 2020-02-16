Только суровая правда 🔊 Воспроизвести У меня в руках - солидный 500-страничный том воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны, члена литобъединения «Логос», известного в Литве и далеко за её пределами писателя и поэта, известного в прошлом инженера-энергетика Алексея Гавриловича Гречука. Называется этот монолитный труд «Эхо партизанского леса. Записки следопыта» и повествует о деятельности партизанского отряда в лесах Ленинградской области в тылу врага во время Великой Отечественной войны, о большой и успешной поисковой работе, проведённой автором.



Эта книга, едва увидев свет, в одночасье получила статус раритета и уникальности, по крайней мере, по трём причинам. Первая: вышла она не в родной Литве (местные издательства по разным причинам отклонили просьбы престарелого автора о публикации), даже не в России (хотя действия книги разворачиваются именно на территории бывшего СССР), а в Германии. Вторая: достойное издание увидело свет тиражом всего 5 экземпляров (на «полновесный» тираж у автора-пенсионера не хватило денежных средств). И третья: Алексею Гавриловичу идёт 94-й год (!), он слаб и очень хочет, чтобы его поистине титанический поисковый и писательский труд был оценён хотя бы газетной заметкой-отзывом. Когда он вручал автору этих строк своё детище, то сказал со слезами на глазах: «Серёжа, напиши о книге, уважь старика!..» Эта книга, едва увидев свет, в одночасье получила статус раритета и уникальности, по крайней мере, по трём причинам. Первая: вышла она не в родной Литве (местные издательства по разным причинам отклонили просьбы престарелого автора о публикации), даже не в России (хотя действия книги разворачиваются именно на территории бывшего СССР), а в Германии. Вторая: достойное издание увидело свет тиражом всего 5 экземпляров (на «полновесный» тираж у автора-пенсионера не хватило денежных средств). И третья: Алексею Гавриловичу идёт 94-й год (!), он слаб и очень хочет, чтобы его поистине титанический поисковый и писательский труд был оценён хотя бы газетной заметкой-отзывом. Когда он вручал автору этих строк своё детище, то сказал со слезами на глазах: «Серёжа, напиши о книге, уважь старика!..» И я сразу решил: хотя бы кратко, в общих чертах напишу об этой удивительной книге-монолите и об её авторе - человеке-легенде...



Вот как пишет сам А.Гречук об идее создания и процессе написания этого труда: «Что заставило меня, обременённого большой семьёй и беспокойной работой, взяться за перо, обратиться к теме, далёкой от моей мирной специальности? Память. Она же позвала меня в дорогу - к этой книге я шёл годами через сложности и тупики кропотливого поиска...



В моих рассказах и очерках - реальные факты и свидетельства, сохранившиеся в памяти участников и очевидцев и сбережённые в строках документов, реальные события, реальные люди. Ни к чему, кроме суровой правды, я и не стремился...».



Поэтому и слог автора, его стиль повествования - по-мужски строгий и жёсткий. Да и как может быть иначе, когда война поделила людей на «своих» и «врагов». Тогда было не до нежности и лиризма, но доброе и открытое сердце Алексея Гавриловича находило и в кошмаре военных будней мимолётные искорки радости, праздника и христианской добродетели к павшему (читатель узнает, как можно сочетать в себе изначально несовместимые понятия любви и ненависти, познакомившись с хрестоматийно известным рассказом А.Гречука «Онучи для немца»).



Не раз и не два писатель ездил, экономя средства из скромного семейного бюджета, в Ленинградскую область и сам город-герой Ленинград, искал и находил там живых свидетелей тех далёких военных дней, скрупулёзно отыскивал чудом сохранившиеся в архивах документы, записи политрука партизанского отряда, встречался с людьми, лично знавшими и помнившими членов партизанского движения, руководителями и сотрудниками комитетов партии и профсоюзных организаций и многими другими.



Побывал ветеран и на солдатских могилках, в изобилии рассеянных по земле русской. Так по крупицам, и накапливался бесценный «живой» материал для многочисленных газетных статей и заметок, очерков и рассказов, которые по истечении лет легли в основу этой книги воспоминаний. Надо сказать, что она обильно «оснащена» многочисленными фотографиями как самих участников отряда партизан, так и их родственников, друзей и просто знавших их людей. Этот знаменательный видеоряд помогает вдумчивым читателям как бы окунуться в атмосферу военного лихолетья и послевоенного времени и удачно дополняет авторский нарратив.



Вообще говоря, о творчестве Гречука, следует заметить, что оно проникнуто любовью. Любовью к Родине, которую защищал грудью и дважды был ранен, к боевым товарищам, с которыми делил и подложенную под голову шинель на коротких привалах до следующего боя на рассвете, и котелок с кашей, и наркомовские «сто грамм»...



Всего автором написано более ста очерков и рассказов, и большинство из них - о тяжком, но памятном военном времени.



После выхода на пенсию Алексей Гаврилович серьёзно занялся написанием мемуаров, очерков и рассказов о своей долгой и непростой жизни, увлёкся стихотворчеством, переводами с литовского (в 2004 г. вышел сборник стихотворений «отсиденца», «врага народа» Ареяса Виткаускаса «Верный страж и святая молитва») и с родного украинского (недавно появился в свет сборник известной поэтессы из Украины Лины Костенко «Во мне твоя печаль»), издал несколько книжек поэзии и прозы.



Члены литературного объедения «Логос» любовно-ласково называют своего старшего товарища Алёшенькой, а сам Алексей Гаврилович шутя говорит о себе: динозавр и серьёзно добавляет, что «так долго не жили даже динозавры, разве что президент В.Адамкус и я».



А я считаю этого чрезвычайно скромного, застенчивого и даже аскетичного человека, наделённого высшим талантом - красиво, достойно и без пафоса жить, последним из могикан, коллегой по перу и добрым старшим товарищем по жизни.



И очень горжусь, что живу рядом с таким человеком! Сергей ЛАВРОВ, член Международной ассоциации писателей и публицистов и Союза журналистов Литвы , "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: Память о Великой Отечественной войне Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1205 — статья прочитана 157 раз Комментарии