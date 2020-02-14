Для тебя, любовь моя! 🔊 Воспроизвести 14 февраля традиционно отмечается День святого Валентина, когда не только можно, но и нужно смело признаваться в любви. В этот день своё отношение можно выразить без слов - подарив что-то своему любимому человеку.



Корреспондент «Обзора» навела справки и узнала, что же пользуется наибольшим спросом, когда речь идёт о Дне влюблённых. Что нам советовали продавцы Вильнюса в качестве оригинального подарка в этот день?



Идеально для девушек



Наверное, самым распространённым подарком для женщин можно назвать цветы. Любой девушке цветы в качестве подарка – это всегда приятно.



Кроме привычных букетов, можно преподнести стабилизированный букет. Такие букеты создаются по особым технологиям, позволяя буквально «замораживать» живые цветы. Они прекрасно сохраняют свой внешний вид на протяжении нескольких лет. Корреспондент «Обзора» навела справки и узнала, что же пользуется наибольшим спросом, когда речь идёт о Дне влюблённых. Что нам советовали продавцы Вильнюса в качестве оригинального подарка в этот день?Наверное, самым распространённым подарком для женщин можно назвать цветы. Любой девушке цветы в качестве подарка – это всегда приятно.Кроме привычных букетов, можно преподнести стабилизированный букет. Такие букеты создаются по особым технологиям, позволяя буквально «замораживать» живые цветы. Они прекрасно сохраняют свой внешний вид на протяжении нескольких лет.



Все милые подарки, начиная с открыток и заканчивая плюшевыми игрушками, будут также уместны.



Для мужчин



Ассортимент «мужских» подарков каждый год расширяется. Парфюмерия, бабочка или галстук, классический ремень или зонт-трость, мужские аксессуары – всё это вполне может стать подарком для мужчины.



В качестве подарка подойдёт и абонемент в бассейн, тренажёрный зал. Только будьте осторожны в этом случае: подарок может быть воспринят как намёк на излишние объёмы у партнёра.



Можно купить и билет на матч любимой команды или выступление любимой группы.



Купите любимому шарфик, варежки или тёплый свитер. Если умеете, то свяжите. Такое проявление заботы умилит вашего спутника жизни!



Для двоих



Для обоих подойдут парные предметы. Такой подарок, когда одна половина предмета у вас, а вторая – у любимого человека.



Есть множество вариантов парных предметов – от кулонов до парных футболок и толстовок.



К примеру, парные фартуки для приготовления пищи - это просто очень милый подарок, намекающий, что мужчина готов прийти на помощь и, если нужно, самостоятельно приготовить ужин.



Да и подарок в виде ужина, приготовленного своими руками, или сладости в виде сердечек точно порадуют вторую половинку.



Подарочные сертификаты на двоих – замечательный подарок в этот день. Можно устроить релакс для двоих, пойти на чайную церемонию или ужин в темноте, а может быть, на массаж.



В этот день важно выбрать подарок, который расскажет объекту обожания о ваших чувствах. Выбор остаётся за вами. Ведь кто, как не вы, знает, что лучше подарить своему любимому.



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Косметика, парфюмерия, ювелирные изделия, нижнее бельё - все эти девичьи штучки всегда придутся кстати.Все милые подарки, начиная с открыток и заканчивая плюшевыми игрушками, будут также уместны.Ассортимент «мужских» подарков каждый год расширяется. Парфюмерия, бабочка или галстук, классический ремень или зонт-трость, мужские аксессуары – всё это вполне может стать подарком для мужчины.В качестве подарка подойдёт и абонемент в бассейн, тренажёрный зал. Только будьте осторожны в этом случае: подарок может быть воспринят как намёк на излишние объёмы у партнёра.Можно купить и билет на матч любимой команды или выступление любимой группы.Купите любимому шарфик, варежки или тёплый свитер. Если умеете, то свяжите. Такое проявление заботы умилит вашего спутника жизни!Для обоих подойдут парные предметы. Такой подарок, когда одна половина предмета у вас, а вторая – у любимого человека.Есть множество вариантов парных предметов – от кулонов до парных футболок и толстовок.К примеру, парные фартуки для приготовления пищи - это просто очень милый подарок, намекающий, что мужчина готов прийти на помощь и, если нужно, самостоятельно приготовить ужин.Да и подарок в виде ужина, приготовленного своими руками, или сладости в виде сердечек точно порадуют вторую половинку.Подарочные сертификаты на двоих – замечательный подарок в этот день. Можно устроить релакс для двоих, пойти на чайную церемонию или ужин в темноте, а может быть, на массаж.В этот день важно выбрать подарок, который расскажет объекту обожания о ваших чувствах. Выбор остаётся за вами. Ведь кто, как не вы, знает, что лучше подарить своему любимому. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: день святого Валентина, День влюблённых, день Валентина Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1205 — статья прочитана 183 раза Комментарии