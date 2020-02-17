Работать всю жизнь? 🔊 Воспроизвести



Еврокомиссия представила новые данные для Литвы – согласно прогнозам, в 2050 году жители Литвы будут самыми старыми в Европе. А это только усилит вызовы, с которыми мы встречаемся сейчас, – нехватка рабочей силы, большие расходы на пенсии, неизбежная потребность в повышении пенсионного возраста и другие побочные последствия, о которых можно долго говорить.



Однако это уже стало очевидным фактом, и тут ничего не изменить. Говорить только о том, что общество стареет, и относиться к этому лишь с позиций сегодняшнего дня не стоит. Надо не переживать, что всё так плохо, а задаться вопросом, что ждёт нас в будущем и как создать благоприятные условия для адаптации людей пишет ru.delfi.lt.



Сам по себе возраст - не беда. Беда - мышление, точнее, то, как оно сужается. Если взглянуть на старые страны Европы, то там пожилые люди сохраняют активный образ жизни и способность к мышлению в течение длительного времени. Самый главный вопрос, который должны себе задать специалисты по набору персонала и руководители разного уровня, – как сохранять и стимулировать активность людей? Этому способствует обучение, возможности переквалификации и отсутствие страха перед изменением отношения к самой работе, адаптация к новой реальности. Однако это уже стало очевидным фактом, и тут ничего не изменить. Говорить только о том, что общество стареет, и относиться к этому лишь с позиций сегодняшнего дня не стоит. Надо не переживать, что всё так плохо, а задаться вопросом, что ждёт нас в будущем и как создать благоприятные условия для адаптации людей пишет ru.delfi.lt.Сам по себе возраст - не беда. Беда - мышление, точнее, то, как оно сужается. Если взглянуть на старые страны Европы, то там пожилые люди сохраняют активный образ жизни и способность к мышлению в течение длительного времени. Самый главный вопрос, который должны себе задать специалисты по набору персонала и руководители разного уровня, – как сохранять и стимулировать активность людей? Этому способствует обучение, возможности переквалификации и отсутствие страха перед изменением отношения к самой работе, адаптация к новой реальности. Действовавшая на протяжении долгих десятилетий модель «школа-карьера-пенсия» в скором времени будет неосуществима, поскольку по мере повышения продолжительности жизни нужно будет больше средств для жизни. Рынок труда это уже решает за счёт распространения краткосрочных проектов, гибких форм труда (так называемая gig economy). Рынок труда становится более гибким, поэтому не придётся уходить на пенсию совсем, и появятся новые возможности в случае необходимости вернуться на работу.



Конечно, не менее важна роль самого работника. Каждый должен осознать, что, для того чтобы рынок труда в нём нуждался, надо учиться всю жизнь. И это уже проблема не возраста, это вопрос личных качеств человека. Только почему-то, пока мы молоды, учёба кажется естественным делом, а потом об этой «обязанности» забывают.



Иными словами, возраст как критерий, особенно если смотреть вперёд, надо исключить. Пока никто из нас не знает, что на самом деле будет в 2050 году. Может, будет ещё хуже, а может, лучше, чем прогнозируют. Но общие тенденции, что некоторых рабочих мест не останется вообще, вполне реальны. Только и здесь не надо сгущать краски.



Да, из-за появления искусственного интеллекта, роботизации некоторые профессии станут ненужными, но человека это не заменит. Например, эксперты центра «Center For the Future of Work» говорят, что в числе прогнозируемых в будущем профессий будут не только те, что требуют технологических знаний и знаний в сфере ИТ. Останутся и так называемые профессии «мягкой компетентности», в основе которых лежат только человеческие качества.



Для выживания каждого человека и бизнеса необходимы аналитическое мышление, способности общения, сотрудничества. В этом сила людей старшего поколения.Их возможности, их накопленный в течение жизни опыт, мудрость, способность общаться, договариваться, их терпение и внимание могут стать преимуществом, которого нет у искусственного интеллекта.



В этом контексте важна также ответственность самого работника, компании, всего государства - надо готовить людей к переменам, побуждать в них интерес к разным сферам, проявлять гибкость. И это уже совсем не зависит от возраста людей. Опыт всё окупает. Если посмотреть на сегодняшних работников пенсионного возраста, среди них выделяются две группы - те, кто не склонен учиться ничему новому - у них старческое мышление, и другая группа людей, которые всем интересуются, открыты для новых идей, технологий, они гибки, мудры, их ценят.



Не надо сомневаться – пенсионный возраст может стать вторым периодом активной жизни. Похоже, мы будем работать дольше, но в более гибких условиях и гораздо интереснее. Возможно, что через 30 лет в Литве мы увидим много работающих, активных и прекрасно реализующих себя работников старшего возраста. ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1205 — статья прочитана 222 раза Комментарии