«Tele2»: телефоны «Samsung» за первоначальный взнос в размере 1 евро, а на «iPhone» скидки до 100 евро 🔊 Воспроизвести



Компания «Tele2» подготовила заманчивые предложения для желающих приобрести популярные телефоны «Samsung» и «iPhone». Сделать это можно в салонах оператора и в интернет-магазине www.tele2.lt.



«Преддверие весны – самое подходящее время для обновления и замены модели вашего телефона на более новую. Поэтому мы подготовили для своих клиентов позволяющие сэкономить предложения, в которых предлагаются смартфоны, выпущенные самыми сильными участниками рынка», – говорит генеральный директор «Tele2» Пятрас Масюлис.



Телефоны «Samsung» – за первоначальный взнос в размере всего 1 евро



Поклонникам «Samsung» следует поторопиться – в настоящее время при заключении договора на 24 месяца по любому тарифному плану оператора, объявленному на www.tele2.lt, три участвующих в предложении смартфона можно приобрести за символический первоначальный взнос – 1 евро. «Преддверие весны – самое подходящее время для обновления и замены модели вашего телефона на более новую. Поэтому мы подготовили для своих клиентов позволяющие сэкономить предложения, в которых предлагаются смартфоны, выпущенные самыми сильными участниками рынка», – говорит генеральный директор «Tele2» Пятрас Масюлис.Поклонникам «Samsung» следует поторопиться – в настоящее время при заключении договора на 24 месяца по любому тарифному плану оператора, объявленному на www.tele2.lt, три участвующих в предложении смартфона можно приобрести за символический первоначальный взнос – 1 евро. Один из таких аппаратов – стильная и лёгкая модель «Galaxy A51». Отличия этого смартфона – мощная четверная камера, яркий 6,5-дюймовый экран и восьмиядерный процессор. Выбирать можно из трёх цветов с зеркальным эффектом: чёрного, белого и синего.



Желающим приобрести смартфон с ещё большим экраном и более ёмкой батареей стоит выбрать модель «Galaxy A71». Она оснащена не только батареей ёмкостью 4500 мАч, но и функцией быстрой зарядки. Кстати, благодаря наличию функции «Game Booster», предназначенной для совершенствования игрового опыта, этот телефон особенно порадует любителей мобильных игр.



Есть предложение и для любителей фотографировать и снимать видео. Сейчас всего за 1 евро первоначального взноса можно приобрести элегантную модель «Samsung Galaxy S10+». Этот смартфон имеет тройную заднюю камеру и двойную селфи-камеру, а также интегрированный пакет редактирования изображений.



Скидки на новые смартфоны «iPhone»



Это ещё не всё. Заманчивое предложение подготовлено и для приверженцев «Apple» – сейчас на новые модели «iPhone» предоставляются скидки, достигающие 100 евро.



Предложение действует при заключении договора на 24 месяца по любому тарифному плану оператора, объявленному на www.tele2.lt.



Самая большая скидка сейчас предоставляется на «iPhone 11», имеющий 64 Гб памяти. Телефоны этой модели особенно понравятся любителям подчеркнуть собственную индивидуальность – ведь выбирать можно из 6 ярких цветов корпуса. Важно и то, что в этом флагмане используется чип, самый быстрый из всех, когда-либо изготовлявшихся «Apple», а заряда его батареи, как утверждает изготовитель, должно хватить на целый день.



Сэкономят и те, кто сейчас приобретает флагманы «Apple» серии «Pro». Желающим пользоваться компактным телефоном, но имеющим тройную камеру, прогрессивный экран «Super Retina XDR» и стеклянную заднюю стенку, рекомендуется выбрать модель «iPhone 11 Pro» с 64 Гб внутренней памяти.



А вот мечтающим о большом экране стоит предпочесть «iPhone 11 Pro Max». Он вобрал в себя все лучшие качества флагманской серии «iPhone 11»: экран «Super Retina XDR» с 6,5-дюймовой диагональю, тройную камеру и самый мощный процессор для смартфонов «A13 Bionic».



Более подробно об участвующих в предложении моделях смартфонов, а также об условиях предоставления скидок, платежах и правилах можно узнать на www.tele2.lt, в салонах «Tele2» или позвонив по телефону 117.



При покупке телефона применяется одноразовый платёж за носитель информации. Время акции и количество устройств - ограничены. "Обзор" Категории: технологии Ключевые слова: Tele2 Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1205 — статья прочитана 210 раз Комментарии