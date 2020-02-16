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Ещё больше спорта
В столице Литвы будет ещё больше спорта: Вильнюсское городское самоуправление объявило конкурс на подачу предложений, предусматривающих реализацию спортивных проектов в 2020 году, финансируемых из муниципального бюджета.
В этом году на эти цели выделено в два с лишним раза больше средств, чем было в 2019 году, - 700 000 евро.
В 2019 году в рамках аналогичного конкурса было выделено 200 000 евро, ещё 120 тысяч евро было предназначено для оплаты организаторами спортивных мероприятий аренды пространств, используемых во время соревнований (большие арены, залы и т. п.).
«Возросшая поддержка проектов – это отличная новость для тех, кто планирует подавать «спортивные» заявки. Мы рады, что конкурс открыт для самого широкого круга заинтересованных лиц. Это означает, что спорт в Вильнюсе будет и далее поощряться», - сказал вице-мэр Валдас Бенкунскас.
Инф
Категории: спорт, в странах Балтии
Ключевые слова: конкурс, проект, Вильнюсское городское самоуправление, спортивный
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1205
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