Ещё больше спорта 🔊 Воспроизвести Фото: vilnius.lt







В столице Литвы будет ещё больше спорта: Вильнюсское городское самоуправление объявило конкурс на подачу предложений, предусматривающих реализацию спортивных проектов в 2020 году, финансируемых из муниципального бюджета.



В этом году на эти цели выделено в два с лишним раза больше средств, чем было в 2019 году, - 700 000 евро.



В 2019 году в рамках аналогичного конкурса было выделено 200 000 евро, ещё 120 тысяч евро было предназначено для оплаты организаторами спортивных мероприятий аренды пространств, используемых во время соревнований (большие арены, залы и т. п.).



«Возросшая поддержка проектов – это отличная новость для тех, кто планирует подавать «спортивные» заявки. Мы рады, что конкурс открыт для самого широкого круга заинтересованных лиц. Это означает, что спорт в Вильнюсе будет и далее поощряться», - сказал вице-мэр Валдас Бенкунскас. В этом году на эти цели выделено в два с лишним раза больше средств, чем было в 2019 году, - 700 000 евро.В 2019 году в рамках аналогичного конкурса было выделено 200 000 евро, ещё 120 тысяч евро было предназначено для оплаты организаторами спортивных мероприятий аренды пространств, используемых во время соревнований (большие арены, залы и т. п.).«Возросшая поддержка проектов – это отличная новость для тех, кто планирует подавать «спортивные» заявки. Мы рады, что конкурс открыт для самого широкого круга заинтересованных лиц. Это означает, что спорт в Вильнюсе будет и далее поощряться», - сказал вице-мэр Валдас Бенкунскас. Инф Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: конкурс, проект, Вильнюсское городское самоуправление, спортивный Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1205 — статья прочитана 143 раза Комментарии