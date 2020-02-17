Налог на бережливость 🔊 Воспроизвести



В минувшем номере «Обзор» популярно рассказал нам про «налог на бедность» - про то, что власти задумались, а не ввести ли для жителей не обновлённых домов налог, призванный побудить их срочно модернизировать свои жилища.



Похоже, что упомянутый в тексте вице-министр окружающей среды Марюс Нармонтас в своём рвении не одинок.



Вчера я вынул из почтового ящика выставленный мне на год вперёд счёт за вывоз мусора от муниципального предприятия «Vilniaus atliekų sistemos administratorius» (VASA). К счёту была приложена листовочка с призывом сортировать отходы (стекло-пластик-макулатуру) - дескать, чем больше сортируешь, тем меньше платить придётся.



А я этим уже и так давно занимаюсь: пустую тару - в таромат, старые номера газет и рекламки торговцев - в обмен на туалетную бумагу, банки из-под варений и солений (те, что в хозяйстве больше не пригодятся) - в специальный «колокол» на соседней улице, ну, а «органику» - в собственный огород... Похоже, что упомянутый в тексте вице-министр окружающей среды Марюс Нармонтас в своём рвении не одинок.Вчера я вынул из почтового ящика выставленный мне на год вперёд счёт за вывоз мусора от муниципального предприятия «Vilniaus atliekų sistemos administratorius» (VASA). К счёту была приложена листовочка с призывом сортировать отходы (стекло-пластик-макулатуру) - дескать, чем больше сортируешь, тем меньше платить придётся.А я этим уже и так давно занимаюсь: пустую тару - в таромат, старые номера газет и рекламки торговцев - в обмен на туалетную бумагу, банки из-под варений и солений (те, что в хозяйстве больше не пригодятся) - в специальный «колокол» на соседней улице, ну, а «органику» - в собственный огород... Тем не менее, выставленный мне счёт меня слегка потряс. Из него я, в частности, узнал, что, хотя (как указано в листовочке), начиная с 1 января 2020 г., стоимость вывоза коммунальных отходов рассчитывается исходя из их (то есть отходов) фактического веса, тариф привязан к жилой площади - в квадратных метрах.



Сам факт того, что единицей массы является единица площади, достоин присуждения, по крайней мере, Нобелевской премии по физике. В итоге семья, скажем, из трёх человек, живущая



на 30 кв. м, платит за вывоз мусора вдвое меньше, чем один человек, живущий на 60 кв. м.



Дальше - ещё больше: сумма к оплате за весь год состоит из двух частей - постоянной и переменной. Так вот: переменная составляющая (исходя из тех же «квадратов») уже рассчитана на год вперёд!



Дозвонившись, наконец, до центра обслуживания клиентов VASA (сделать это было нелегко) и получив не слишком вразумительные ответы по этим двум волновавшим меня вопросам, я, наконец, задал ещё один: «А если у меня практически нет отходов?». На что собеседница мне мило разъяснила, что никакой роли данное обстоятельство не играет: бросаете вы в контейнер две консервные банки или же три огромных тюка, сортируете свои отходы или же нет, являетесь последователем Греты Тунберг или терпеть её не можете, платить вам придётся всё равно.



Платить «по полной программе» - ибо кто-то умный из VASA уже подсчитал, что в течение всего года каждый домовладелец в Вильнюсе выбрасывает в среднем 390 (триста девяносто!) килограммов отходов. Так что можете даже не носить листовку от VASA в макулатурный контейнер. Бросьте её в ведро для мусора. Платить за этот рекламный мусор вам всё равно придётся... Владас ЛЮБАРТАС , специально для «Обзора» Категории: дом и быт Ключевые слова: мусор Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1205 — статья прочитана 198 раз Комментарии