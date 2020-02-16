С 1 марта – запись в школы 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Уже с 1 марта начинается электронная регистрация в вильнюсские школы на новый учебный год.



Электронные заявки можно будет подавать до 31 мая включительно. Спешить, как заявляют столичные власти, не нужно, поскольку дата подачи заявки не предоставит никакого преимущества заявителю.



Подать такую заявку – очень просто и удобно: нужно только зарегистрироваться на сайте Вильнюсского городского самоуправления по адресу - https://svietimas.vilnius.lt, присоединившись с помощью возможностей электронного банка или другим подобным способом, помогающим опознать личность.



Если в выбранную вами школу приём осуществляется в конкурсном порядке или в школе реализуются программы специализированного направления (инженерия/спорт), или применяются элементы особой педагогической системы, то заявки следует подать раньше – до 31 марта. Электронные заявки можно будет подавать до 31 мая включительно. Спешить, как заявляют столичные власти, не нужно, поскольку дата подачи заявки не предоставит никакого преимущества заявителю.Подать такую заявку – очень просто и удобно: нужно только зарегистрироваться на сайте Вильнюсского городского самоуправления по адресу - https://svietimas.vilnius.lt, присоединившись с помощью возможностей электронного банка или другим подобным способом, помогающим опознать личность.Если в выбранную вами школу приём осуществляется в конкурсном порядке или в школе реализуются программы специализированного направления (инженерия/спорт), или применяются элементы особой педагогической системы, то заявки следует подать раньше – до 31 марта. Родителям не стоит спешить с подачей заявок, вначале было бы неплохо изучить особенности выбираемых вами школ, оценить их, а сделать это можно при помощи особой электронной карты - maps.vilnius.lt.



Электронные заявки должны подавать родители будущих первоклашек, а также меняющие школу, переходящие из прогимназии в гимназию, прибывшие жить в Вильнюс.



Ученики, которые переходят на более высокую ступень обучения – в пятый, девятый (I гимназии) или III гимназии, находящиеся в той же школе, подают заявку произвольной формы директору этой школы.



Вчера, 12 февраля, Городской совет обсуждал обновлённый порядок приёма в общеобразовательные школы Вильнюса, а также карту территорий, которые обслуживают упомянутые учебные заведения. Об этом «Обзор» расскажет в следующем номере.



Городские власти подчёркивают, что сейчас, подавая заявки, родители могут выбрать 3 школы, однако при этом стоит обратить внимание на следующие моменты: одна из трёх выбранных вами школ должна находиться на территории того района, где вы задекларировали место своего проживания, а также нужно расставить выбранные вами школы по приоритету, начиная с той, куда вы хотели бы отправить своего ребёнка в первую очередь. Например, если вы всё же хотите отправить ребёнка в школу, которая не находится в районе, где задекларировано ваше место жительства, то именно её и нужно вписывать под первым номером.



Если же вы не укажете в своей «тройке» ту школу, что находится неподалёку от задекларированного вами места жительства, то электронная система не примет такую заявку.



После того как вы отправите свою электронную заявку, она автоматически поступит в те три школы, что вы выбрали. Дальше приём уже будет проходить непосредственно в этих школах и автономно.



Если же школа получит так много заявок, что не сможет всех желающих разместить в своих стенах, то тогда применяются критерии преимущества, разработанные и утверждённые Горсоветом.



Преимущество отдаётся сиротам, детям со специальными потребностями, а также детям из многодетных семей, двойняшкам-тройняшкам, детям, у которых хотя бы один из родителей не менее двух лет назад задекларировал как место своего проживания адрес на той территории, которую обслуживает данная школа.



Вне очереди принимаются дети реэмигрантов, задекларировавших ранее свой отъезд из Литвы, однако теперь решивших вернуться на родину. При этом должны быть предоставлены все необходимые документы, в том числе и те, что подтверждают, что родители уезжали из Литвы вместе с детьми.



Эти же требования касаются и детей иностранных граждан, работников дипломатического корпуса.



Предварительные списки, сообщающие о том, в какую школу принят ребёнок, родители смогут увидеть уже в начале июня на сайтах школ и в общегородской системе электронной регистрации.



О приёме родители будут также проинформированы и электронным способом.



Договор со школой родители должны подписать до 31 августа.



У тех же, кто не имеет возможности войти в электронную систему из дома или с работы, будет возможность сделать это, прибыв в любую из школ с 9 до 17 часов. Здесь родителям предоставят доступ к компьютеру, с помощью которого они смогут собственноручно заполнить заявку. Нужно будет только создать свой аккаунт на сайте www.vilnius.lt или иметь с собой инструменты для пользования электронным банкингом (генератор и т.п.).



Если вы в данной публикации не нашли всех ответов на интересующие вас вопросы, не нашли их и в Правилах приёма по адресу https://svietimas.vilnius.lt/, то можно обратиться за разъяснениями в муниципальный Центр обслуживания клиентов по телефону 1664 или по электронной почте mokyklos@vilnius.lt. "Обзор" Категории: образование, в странах Балтии, технологии Ключевые слова: школа, электронная регистрация Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1205 — статья прочитана 147 раз Комментарии