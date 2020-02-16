О реституции земли 🔊 Воспроизвести Вильнюсское городское самоуправление быстро и в больших масштабах завершает последние этапы реституции (возвращение к исходному положению) земель: подготовлены и переданы в Национальную земельную службу (НЗС) при Министерстве сельского хозяйства документы ещё по трём крупным участкам государственной земли, находящимся в южной части города.



Этот процесс - пока земля, наконец, не обретёт своих законных владельцев - занимает до года.



Около 1130 человек смогут вернуть право собственности на участки в этих районах. Вопросы предоставления права собственности на земельные участки на бесплатном основании будет решать НЗС.



Это кадастровые архивные дела, касающиеся новых участков государственной земли общей площадью 133,1 га (рядом с улицами Мурлинес, Авинелю и Дашкуну), и 2 участка - в Салининкай (рядом с 46-й и 43-й улицами Кельмийос содай), общая площадь которых 1,79 га. Этот процесс - пока земля, наконец, не обретёт своих законных владельцев - занимает до года.Около 1130 человек смогут вернуть право собственности на участки в этих районах. Вопросы предоставления права собственности на земельные участки на бесплатном основании будет решать НЗС.Это кадастровые архивные дела, касающиеся новых участков государственной земли общей площадью 133,1 га (рядом с улицами Мурлинес, Авинелю и Дашкуну), и 2 участка - в Салининкай (рядом с 46-й и 43-й улицами Кельмийос содай), общая площадь которых 1,79 га. В марте будут сформированы и переданы в НЗС ещё около 300 участков.



«В Вильнюсе мы разрешили проблему, которая десятилетиями считалась неразрешимой, - мы нашли в столице достаточно участков для реституции. Это важно, чтобы в конечном итоге обеспечить права собственников, и, что более важно, обеспечить беспрепятственное развитие города. Поэтому я призываю центральные власти не откладывать дату окончания реституции, а завершить её ещё в этом году», - говорит мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.



Из переданных ранее само­управлением 602 земельных участков и предложенных для выбора новых государственных земельных участков более 400 всё ещё не нашли новых владельцев.



В ближайшее время Национальная земельная служба может безвозмездно предоставить землю ещё 1530 наследникам прежних землевладельцев.



Самоуправление продолжает разрабатывать проекты по восстановлению прав собственности и проектировать новые государственные участки.



Последний этап уже формируется, проводятся измерения. До конца 2020 года планируется вернуть землю жителям Вильнюса.



По мнению специалистов Отдела земельной администрации, для города также важно, чтобы после завершения процессов реституции можно было спокойно разрабатывать новые проекты спортивной инфраструктуры, улицы, проекты озеленения или общественных мест в соответствии с потребностями города, не опасаясь, что используемые территории потом могут оказаться в списке земель, подлежащих возврату собственникам, а разработчики будут чётко знать, где и что они могут планировать и строить.



Муниципалитет планирует летом объявить уже окончательный список ещё 200-300 земельных участков, и у жителей будет возможность выбора.



Общая площадь города Вильнюс составляет 40 100 га, поэтому для реализации заключительного этапа реституции запланировано чуть более 1 процента всей территории столицы. Инф. «Обзора» Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: возврат земли, реституция, землевладение Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1205 География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 151 раз Комментарии