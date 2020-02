Пивоваренный завод «Utenos» первым в стране исключил выброс CO2 и стал обладателем эксклюзивного статуса 🔊 Воспроизвести Р.Виршилас: «Объединив точку зрения и потенциал, бизнес и его представители в вопросе защиты окружающей среды добились бы гораздо большего» Международная группа «Carlsberg», в которую входит лидер индустрии напитков Литвы «Švyturys-Utenos alus», представляя результаты деятельности за 2019 г., официально объявила о присвоении пивоваренному заводу «Utenos» статуса «carbon neutral» («углеродная нейтральность»). Это является подтверждением того, что завод нейтрален в отношении CO2, поэтому в процессе производства не загрязняет окружающую среду дополнительным диоксидом углерода, используя исключительно возобновляемые источники энергии.



Кроме завода «Utenos», во всей группе предприятий этим статусом обладает только пивоварня, действующая в шведском городе Фалькенберг, а в масштабе нашей страны – это единственный пивоваренный завод, удостоенный такой оценки.



Пивоваренный завод «Utenos» стал вторым в мире предприятием группы «Carlsberg», обладающим статусом «carbon neutral». Так был оценён особый вклад предприятия в уменьшение загрязнения окружающей среды. Подтверждено, что используемая на предприятии электроэнергия поступает только из сертифицированных возобновляемых источников и является абсолютно нейтральной с точки зрения загрязнения окружающей среды.



«Будучи частью международной группы предприятий «Carlsberg», мы стремимся ставить перед собой амбициозные цели и не на словах, а на деле развивать ответственный бизнес. Производственные инновации, которые постоянно внедряются на заводе «Utenos», – самые дружественные по отношению к окружающей среде и уже дают ощутимые результаты. В контексте изменения климата это особенно актуально и в национальном, и в глобальном масштабе», – говорит руководитель компании «Švyturys-Utenos alus» и группы «Carlsberg» в странах Балтии Роландас Виршилас.



Утянскому пивоваренному заводу часть электроэнергии подаёт оборудованная на крыше самого предприятия солнечная электростанция мощностью 1 мегаватт.



По словам Р.Виршиласа, около 14% требующейся электроэнергии производится оборудованной на крыше пивоварни «Utenos» солнечной электростанцией мощностью 1 MВт, а остальное её количество предприятие покупает как сертифицированную «зелёную» энергию.



Участие в уменьшении загрязнений – обязанность ответственного бизнеса



То, что производство без малейшего загрязнения воздуха действительно является чрезвычайно значимым достижением, подтверждает и заведующая отделом изменения климата Агентства по защите окружающей среды Эгле Кайрене.



«Как известно, Литва обязалась до 2030 г. сократить выбросы CO2 на 9%, по сравнению с 2005 г. И всё же, в течение последнего десятилетия количество выбрасываемого в атмосферу газа, создающего парниковый эффект, в Литве уменьшалось незначительно, поэтому очень важным является стремление бизнеса уменьшить влияние на глобальное потепление. Каждое предприятие выбирает свой путь и свою точку зрения на окружающую среду: для одних важно избежать штрафов, другие действительно хотят уменьшить загрязнения и таким образом внести свой вклад в уменьшение прогрессирующих последствий изменения климата», – говорит она.



Э.Кайрене убеждена, что стремление уменьшить выброс CO2 – это не только обязательство перед Европейским союзом, но и вызов, требующий от каждого предприятия реальных изменений.



С заведующей отделом изменения климата Агентства по защите окружающей среды соглашается и Р.Виршилас, говоря, что бизнес должен создавать для страны не только экономическую, но и экологическую стоимость.



«Совершенно не важно, какой сектор мы представляем и в какой стране работаем – планета у нас одна, поэтому мыслить экологически мы должны не только подчиняясь директивам ЕС, но и думая о нашем будущем. Я думаю, что настало время не только декларировать это, но и действовать с полной ответственностью. Убеждён, что, объединив точку зрения и производственный потенциал, бизнес и его представители достигли бы гораздо большего в деле сохранения окружающей среды. Останавливаться мы не намерены и надеемся, что благодаря тесному сотрудничеству экологический вклад всех предприятий нашей группы с каждым годом будет только возрастать», – говорит Р.Виршилас.



Предприятия группы «Carls­berg», в том числе и работающий в Утяне пивоваренный завод «Švyturio-Utenos alus», на протяжении уже некоторого времени руководствуются стратегией программы устойчивого развития «Вместе к нулю» (англ. Together Towards Zero). В связи с этим они обязуются в течение десятилетия выброс CO2 на всех предприятиях группы уменьшить до нуля, а след CO2 во всей цепочке ценности – до 30%.



Кроме нейтрализации выброса CO2, пивоваренный завод «Utenos» активно инвестирует во все области охраны окружающей среды, в том числе и в уменьшение использования пластика (только в прошлом году количество используемого пластика было уменьшено на 130 тонн) и решение проблемы использования воды.



