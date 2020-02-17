Тут пришла тётя Вера... И предложила стакан воды 🔊 Воспроизвести



- Ну вот, пришла беда, откуда не ждали! – заявила тётя Вера и вздохнула, как опытная актриса.



- Это вы о чём сейчас? – поинтересовался я у соседки.



- Это я о том, что у нас в Литве уже начал действовать новый закон сочетания интересов на государственной службе. Сейчас любое приглашение политика на мероприятие частного сектора может быть расценено как подарок этому политику, - пояснила народный политолог. – Угостят такого гостя чашкой кофе или даже стаканом воды – всё, пиши пропало! Фактически уже подкупили!



- Надо полагать, что это вы сейчас говорите не только о новом законе, но и его разъяснениях, которые недавно дали члены Государственной комиссии по служебной этике? - уточнил я чисто риторически.



- Тут ведь в итоге всё выльется не в стакан воды, - сокрушённо заметила тётя Вера. – Ты только вспомни, сколько только за последние годы в нашей стране понастроено хорошего благодаря сотрудничеству государства и частного бизнеса! Детский садик, например, как часть комплекса Национального стадиона в Литве... Такой хороший детский садик рядом с оживлённейшими транспортными потоками, а значит, и с повышенными выбросами в атмосферу выхлопных газов… - Ну вот, пришла беда, откуда не ждали! – заявила тётя Вера и вздохнула, как опытная актриса.- Это вы о чём сейчас? – поинтересовался я у соседки.- Это я о том, что у нас в Литве уже начал действовать новый закон сочетания интересов на государственной службе. Сейчас любое приглашение политика на мероприятие частного сектора может быть расценено как подарок этому политику, - пояснила народный политолог. – Угостят такого гостя чашкой кофе или даже стаканом воды – всё, пиши пропало! Фактически уже подкупили!- Надо полагать, что это вы сейчас говорите не только о новом законе, но и его разъяснениях, которые недавно дали члены Государственной комиссии по служебной этике? - уточнил я чисто риторически.- Тут ведь в итоге всё выльется не в стакан воды, - сокрушённо заметила тётя Вера. – Ты только вспомни, сколько только за последние годы в нашей стране понастроено хорошего благодаря сотрудничеству государства и частного бизнеса! Детский садик, например, как часть комплекса Национального стадиона в Литве... Такой хороший детский садик рядом с оживлённейшими транспортными потоками, а значит, и с повышенными выбросами в атмосферу выхлопных газов… - Так его же ещё не построили, - не удержался я.



- Да, не построили ещё, но только потому, что в советское время, когда на Шяшкинской горе начинали строить стадион, ещё не было опыта такого замечательного сотрудничества государства и частного бизнеса, - уточнила соседка.



- Но потом, когда рядом со стадионом стали строить крупнейший на тот момент в Литве торговый центр, наверное, можно было бы, при желании, как-то увязать два этих проекта, - поинтересовался я, не скрывая подвоха в вопросе.



Но тётя Вера и тут выкрутилась:



- Я и говорю, что наработанный в последние годы опыт теперь оказался под угрозой. Придётся отныне действовать по какой-нибудь другой модели, например, помогать частному бизнесу, не встречаясь. Как в случае с частными детскими садами Аустеи Ландсбергене.



- Может, тогда в законе стоит прописать и правила других встреч политиков и бизнесменов? Мне сдаётся, что молодой лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис и его жена Аустея не только встречаются каждый день, - тактично намекнул я исключительно на завтраки да обеды.



- Не зря же президент Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас сказал, что новые установки в общении политиков и бизнесменов создают пространство для порождения страхов у самих политиков, - добавила соседка. – Арлаускас, кстати, напомнил также о том, что помимо халявно-коррупционной чашки кофе есть ещё такое понятие, как совесть человека.



- А вот в Госкомиссии по служебной этике, похоже, считают, что совесть не такой надёжный страж, как детальнейшим образом прописанные параграфы. И вообще, весь мир так живёт – по параграфам. Интересно, а как же они, политики и бизнесмены, там общаются? Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: политика Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1205 — статья прочитана 260 раз Комментарии