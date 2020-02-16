Сколько стоит «пороховая бочка»? 🔊 Воспроизвести



Понятное дело, что при этом русская народная пословица, как правило, не цитируется, но смысл действительно такой: не стоит ждать, пока грянет беда, лучше подумать о том, с какой стороны она может прийти и как обезопасить себя.



Портал ru.delfi.lt, например, несколько дней назад обратился к теме безопасности жилища, его долговечности и надёжности.



Вполне резонно, что будущие домо­владельцы в первую и во вторую очередь интересуются стоимостью вопроса – во сколько им обойдётся строительство и эксплуатация квартиры или собственного дома (коттеджа)?



Между тем, эксперты и учёные подчёркивают необходимость интересоваться также качеством и особенностями материалов внешней и внутренней отделки. Иначе дом может стать «пороховой бочкой». У нас в Литве довольно много и часто говорят о том, что пора уже нам отказаться от жизни по принципу «пока гром не грянет, мужик не перекрестится».Понятное дело, что при этом русская народная пословица, как правило, не цитируется, но смысл действительно такой: не стоит ждать, пока грянет беда, лучше подумать о том, с какой стороны она может прийти и как обезопасить себя.Портал ru.delfi.lt, например, несколько дней назад обратился к теме безопасности жилища, его долговечности и надёжности.Вполне резонно, что будущие домо­владельцы в первую и во вторую очередь интересуются стоимостью вопроса – во сколько им обойдётся строительство и эксплуатация квартиры или собственного дома (коттеджа)?Между тем, эксперты и учёные подчёркивают необходимость интересоваться также качеством и особенностями материалов внешней и внутренней отделки. Иначе дом может стать «пороховой бочкой». По словам заведующего кафедрой строительных материалов и пожарной безопасности Вильнюсского технического университета им. Гядиминаса Ритольдаса Шукиса, в Литве огнеупорность материалов регламентируют законы. Причём использование материалов внутри и снаружи зданий в нормативах прописано весьма тщательно. При выборе используемых материалов нужно также учесть предназначение и высотность здания, количество людей, которые в нём живут или работают.



Все материалы, продаваемые в Литве для внешней и внутренней отделки, должны обладать соответствующим сертификатом, означающим, что материал прошёл испытания, проверку.



Р.Шукис заметил, что при планировании наружной отделки пенополистиролом важно, чтобы он был сертифицирован (должен содержать антипирен), его нельзя покупать у «перепродавцов», не способных предоставить все необходимые сертификаты, иначе можете получить всё ту же «пороховую бочку».



Материалы должны быть устойчивыми не только к возгоранию, но и к воздействию влаги, жары и холода.



Иными словами, каждый хозяин будущего жилища должен обязательно обладать недюжинными познаниями в области строительства, что, согласитесь, не очень-то и выполнимо. Следовательно, этот хозяин должен полагаться, прежде всего, на компетентность специалиста – того же прораба, а в конечном итоге – на представителей государства, которые контролируют всех наших прорабов и «прорабов».



Бывают, наверное, ещё случаи, когда будущий жилищевладелец сам делает всю внутреннюю отделку в квартире, а то и вместе со знакомыми сам строит свой дом, но сколько таких случаев в целом по стране?



Получается, что роль контролирующих органов государства в этих вопросах – первостепенна. А если ещё вспомнить о том, как много нынче строится объектов по результатам тендеров (конкурсов), главным критерием которых является, как правило, минимальная цена, то вопросы надёжности, долговечности и экологичности на этом фоне кажутся уже не такими и преобладающими.



В последнее время в Литве стали больше строить, например, дошкольных и школьных зданий. Все ли они соответствуют тем критериям, о которых упоминали участники разговора, обнародованного порталом ru.delfi.lt? А дети – это, знаете ли, не только цветы…



К слову – о цветах. Вам, уважаемые читатели, наверняка на глаза попадались статьи или передачи о вреде здоровью, особенно детскому, пальмового масла. А как часто вы видели сообщения о том, что специалисты соответствующих государственных контролирующих органов обсуждали эту проблему? Или сообщения о том, что эти органы попросили литовских учёных провести исследования, чтобы положить конец вероятным инсинуациям и догадкам по «пальмовому» вопросу?



Это только два примера из множества возможных, которыми можно было бы проиллюстрировать проблему качества нашей с вами жизни, которой, как кажется автору этих строк, государство уделяет всё ещё недостаточно внимания.



А ведь «государство благосостояния», которое мы бросились строить, предполагает, очевидно, и качество жизни… Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: дом и быт Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1205 — статья прочитана 85 раз Комментарии