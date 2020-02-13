Швейцария откроет посольство в Минске 🔊 Воспроизвести Июнь 2019 года: Федеральный министр Иньяцио Кассисис (слева) и Филиппо Ломбарди, бывший тогда сенатором от Тичино (справа), обсуждают рабочие вопросы во время летней парламентской сессии. (© Keystone / Anthony Anex)



Швейцарский федеральный министр иностранных дел Иньяцио Кассис совершит 13-го февраля 2020 года свой первый официальный рабочий визит в Беларусь, сообщает Швейцарский федеральный министр иностранных дел Иньяцио Кассис совершит 13-го февраля 2020 года свой первый официальный рабочий визит в Беларусь, сообщает SWI . Он приедет в Минск для участия в открытии посольства Швейцарии. Во время своего визита он также проведет двусторонние переговоры с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем.



В преддверии мероприятий, связанных с открытием посольства, министр иностранных дел Швейцарии И. Кассис встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. Консультации будут сосредоточены на темах двусторонних отношений, включая сотрудничество в области прав человека, а также на ситуации в регионе.



Швейцария расширяет диалог



С тех пор как в 2016 году и Швейцария, а также ЕС, отменили большинство санкций в отношении Беларуси, двусторонние отношения между двумя странами набирают обороты. В последние годы Швейцария расширила свой диалог с Беларусью в политической и экономической областях, в области безопасности, миграции и прав человека.



Приверженность Беларуси стабильности в регионе очень важна. Напомним, Минск обеспечивает платформу для переговоров так называемой «Трехсторонней контактной группы», которая работает над реализацией «минских соглашений» и, таким образом, над поиском путей мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, продолжающегося уже шесть лет.







Двусторонние отношения



Они между двумя странами поддерживаются и на парламентском уровне. Например, в 2017 году была основана межпарламентская Группа дружбы Швейцария-Беларусь. В поездке в Минск И. Кассиса будет сопровождать вице-спикер Национального совета (большой палаты швейцарского федерального парламента) Андреас Эби (сопредседатель Группы дружбы), а также в состав делегации вошли бывшие парламентарии и сопредседатели Группы дружбы Маргрет Кинер-Неллен и Филиппо Ломбарди.



С открытием посольства в Минске количество посольств Швейцарии за рубежом достигнет 103. Поскольку политическая и экономическая карта мира постоянно меняется, МИД Швейцарии (EDA) постоянно оптимизирует сеть своих зарубежных представительств в соответствии с потребностями и интересами Швейцарии.



Открытие посольства Конфедерации в Минске является результатом усилий Швейцарии по реализации ее внешней политики там, где она может иметь весомое влияние. Нового здания строиться не будет, под посольство переоборудуют уже существующий офис швейцарского диппредставительства, так что открытие посольства не будет иметь никаких финансовых или кадровых последствий для Швейцарии. С 2010 по 2019 год дипломатическое представительство Швейцарии в Беларуси было именно представительским офисом и не больше. Для того чтобы Швейцария могла углубить сотрудничество с Беларусью и более эффективно представлять свои интересы, в том числе в области миротворчества и прав человека, 15 мая 2019 года Федеральный совет (правительство Швейцарии) принял решениеВнешняя ссылка о преобразовании существующего представительства в Минске в посольство.В преддверии мероприятий, связанных с открытием посольства, министр иностранных дел Швейцарии И. Кассис встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. Консультации будут сосредоточены на темах двусторонних отношений, включая сотрудничество в области прав человека, а также на ситуации в регионе.С тех пор как в 2016 году и Швейцария, а также ЕС, отменили большинство санкций в отношении Беларуси, двусторонние отношения между двумя странами набирают обороты. В последние годы Швейцария расширила свой диалог с Беларусью в политической и экономической областях, в области безопасности, миграции и прав человека.Приверженность Беларуси стабильности в регионе очень важна. Напомним, Минск обеспечивает платформу для переговоров так называемой «Трехсторонней контактной группы», которая работает над реализацией «минских соглашений» и, таким образом, над поиском путей мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, продолжающегося уже шесть лет.Они между двумя странами поддерживаются и на парламентском уровне. Например, в 2017 году была основана межпарламентская Группа дружбы Швейцария-Беларусь. В поездке в Минск И. Кассиса будет сопровождать вице-спикер Национального совета (большой палаты швейцарского федерального парламента) Андреас Эби (сопредседатель Группы дружбы), а также в состав делегации вошли бывшие парламентарии и сопредседатели Группы дружбы Маргрет Кинер-Неллен и Филиппо Ломбарди.С открытием посольства в Минске количество посольств Швейцарии за рубежом достигнет 103. Поскольку политическая и экономическая карта мира постоянно меняется, МИД Швейцарии (EDA) постоянно оптимизирует сеть своих зарубежных представительств в соответствии с потребностями и интересами Швейцарии.Открытие посольства Конфедерации в Минске является результатом усилий Швейцарии по реализации ее внешней политики там, где она может иметь весомое влияние. Нового здания строиться не будет, под посольство переоборудуют уже существующий офис швейцарского диппредставительства, так что открытие посольства не будет иметь никаких финансовых или кадровых последствий для Швейцарии. swissinfo.ch Категории: политика, в Европе Ключевые слова: визит, МИД, посольство, открытие, Швейцария География: Белоруссия — статья прочитана 165 раз Комментарии