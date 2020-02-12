«Слуги народа» поддерживают легализацию проституции 🔊 Воспроизвести



Проституция в Украине, безусловно, существует, и только легализация этой сферы услуг поможет преодолеть все негативные факторы этого явления.



Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту



По его словам, он выступает исключительно за принятие закона о легализации проституции в Украине.



«Вопрос проституции существует вне зависимости от того, говорим ли мы о нем или нет. Представители этой сферы услуг абсолютно не защищены в трудовом поле, их здоровье находится под угрозой», – пояснил Гривко. Проституция в Украине, безусловно, существует, и только легализация этой сферы услуг поможет преодолеть все негативные факторы этого явления.Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту «ЭХО Киева» сказал народный депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Гривко.По его словам, он выступает исключительно за принятие закона о легализации проституции в Украине.«Вопрос проституции существует вне зависимости от того, говорим ли мы о нем или нет. Представители этой сферы услуг абсолютно не защищены в трудовом поле, их здоровье находится под угрозой», – пояснил Гривко. Парламентарий также подчеркнул: проституция – это исключительно теневой сектор экономики, а значит, в государственный бюджет не идет никаких поступлений. Более того, обратил внимание Гривко, «бытовая коррупция» среди органов, которые должны контролировать эту сферу незаконной деятельности, лишь активно разрастается.



«Эти все негативные факторы можно преодолеть путем легализации этой деятельности. Работники этой сферы будут защищены законом, это обеспечит заботу об их здоровье, а также исчезнет коррупционная составляющая», – подытожил он.



Ранее министр развития экономики, торговли и земельных ресурсов Тимофей Милованов выступил за легализацию проституции в Украине. echokieva.com Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: легализация, проституция, секс-услуги География: Украина — статья прочитана 125 раз Комментарии