Постпред США обвинила Россию в кибератаках на все страны НАТО 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Михаил Тургиев



Каждая страна НАТО подвергалась кибератакам или гибридным атакам России и Китая, заявила постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон, сообщает



"Если посмотреть на весь наш альянс, каждая наша страна подверглась кибератакам или гибридным атакам со стороны России, некоторые (атаки были) со стороны Китая", - заявила она в ходе онлайн-брифинга для СМИ.



Дипломат добавила, что альянс должен продолжить выстраивать свою оборону и укреплять знания о путях проникновения пагубного влияния извне.



Пресс-секретарь президента РФ ранее заявлял, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберобласти. Он также сообщал, что Россия предлагала международное сотрудничество для совместного противодействия любым проявлениям киберпреступности, но США на эти предложения никогда не откликались. Он также сказал, что российские стратегически важные области экономики подвергаются атакам из-за рубежа, а соответствующие ведомства постоянно ведут с этим борьбу. Каждая страна НАТО подвергалась кибератакам или гибридным атакам России и Китая, заявила постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон, сообщает РИА Новости "Если посмотреть на весь наш альянс, каждая наша страна подверглась кибератакам или гибридным атакам со стороны России, некоторые (атаки были) со стороны Китая", - заявила она в ходе онлайн-брифинга для СМИ.Дипломат добавила, что альянс должен продолжить выстраивать свою оборону и укреплять знания о путях проникновения пагубного влияния извне.Пресс-секретарь президента РФ ранее заявлял, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберобласти. Он также сообщал, что Россия предлагала международное сотрудничество для совместного противодействия любым проявлениям киберпреступности, но США на эти предложения никогда не откликались. Он также сказал, что российские стратегически важные области экономики подвергаются атакам из-за рубежа, а соответствующие ведомства постоянно ведут с этим борьбу. РИА Новости Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, нато, хакеры, обвинения — статья прочитана 134 раза Комментарии