Если бы я была Путиным: замглавы Еврокомиссии фантазирует о Крыме 🔊 Воспроизвести © John THYS / AFP



Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова рассказала, что бы сделала с Крымом, если бы стала президентом России. Об этом она заявила в блиц-интервью, видео которого опубликовано на Youtube-канале европейской партии "Альянс либералов и демократов за Европу", сообщает



В частности, отвечая на вопрос, с каким политиком она хотела бы поменяться местами на один день, Юрова заявила: "Думаю, что я бы переехала в Москву и заменила Владимира Владимировича Путина. Если бы у меня был один день, я бы вернула Крым назад Украине".



Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова рассказала, что бы сделала с Крымом, если бы стала президентом России. Об этом она заявила в блиц-интервью, видео которого опубликовано на Youtube-канале европейской партии "Альянс либералов и демократов за Европу", сообщает РИА Новости Крым В частности, отвечая на вопрос, с каким политиком она хотела бы поменяться местами на один день, Юрова заявила: "Думаю, что я бы переехала в Москву и заменила Владимира Владимировича Путина. Если бы у меня был один день, я бы вернула Крым назад Украине".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". crimea.ria.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Еврокомиссия, Крым, принадлежность — статья прочитана 104 раза Комментарии