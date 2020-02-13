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Если бы я была Путиным: замглавы Еврокомиссии фантазирует о Крыме
Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова рассказала, что бы сделала с Крымом, если бы стала президентом России. Об этом она заявила в блиц-интервью, видео которого опубликовано на Youtube-канале европейской партии "Альянс либералов и демократов за Европу", сообщает РИА Новости Крым.
В частности, отвечая на вопрос, с каким политиком она хотела бы поменяться местами на один день, Юрова заявила: "Думаю, что я бы переехала в Москву и заменила Владимира Владимировича Путина. Если бы у меня был один день, я бы вернула Крым назад Украине".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
crimea.ria.ru
Ключевые слова: Еврокомиссия, Крым, принадлежность
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