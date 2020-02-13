Загрузка... В ФРГ спорят о запрете никаба и паранджи в школах и вузах страны 🔊 Воспроизвести Мусульманки в никабах в федеральной земле Гессен



Дискуссии о запрете никаба и паранджи для школьниц и студенток в Германии поставили на одну сторону баррикад феминисток и консерваторов. Но с жесткими мерами согласны не все, сообщает



В Германии вновь разгорелись острые дебаты по вопросу о том, можно ли носить ученицам школ и студенткам вузов мусульманскую одежду, полностью закрывающую тело и лицо, - никаб и паранджу. Часть представительниц феминистского движения неожиданно оказались того же мнения, что и политики из партий правого спектра. А самые горячие внутрипартийные споры идут у "зеленых", которые так и не определились однозначно со своей позицией. Дискуссии о запрете никаба и паранджи для школьниц и студенток в Германии поставили на одну сторону баррикад феминисток и консерваторов. Но с жесткими мерами согласны не все, сообщает DW В Германии вновь разгорелись острые дебаты по вопросу о том, можно ли носить ученицам школ и студенткам вузов мусульманскую одежду, полностью закрывающую тело и лицо, - никаб и паранджу. Часть представительниц феминистского движения неожиданно оказались того же мнения, что и политики из партий правого спектра. А самые горячие внутрипартийные споры идут у "зеленых", которые так и не определились однозначно со своей позицией.



В Германии нет общего запрета никаба и паранджи



Отличительной чертой системы школьного и высшего образования Германии является то, что оно находится в ведении земельных властей. Поэтому в каждой федеральной земле есть свои законы в этой сфере, и их положения разнятся. Так, в законе Нижней Саксонии с 2017 года закреплена норма о том, что ученики своим поведением или внешним видом не могут осложнять общение с другими участниками школьной жизни. Тем самым, головной убор, закрывающий лицо, здесь оказался под запретом. Схожие положения есть и в законодательстве Баварии.



Австрийские полицейские проверяют документы у девушки-мусульманки



Каждая женщина, носящая никаб или паранджу, обязана открыть свое лицо по требованию для идентификации личности. Однако генерального запрета на ношение их в общественном пространстве, в Германии нет. В ряде европейских стран, к примеру, в Бельгии, Франции, Нидерландах, Австрии и Дании, он существует.



В ряде земель хотят изменить школьное законодательство



Сенат (земельное правительство) Гамбурга, сформированный представителями Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "зеленых", намерен внести дополнения в школьное законодательство.



Сенатор по делам школьного образования Гамбурга Тис Рабе (Ties Rabe) из СДПГ заявил о скором запрете никаба и паранджи в школе - как для учениц, так и для учительниц. Его точку зрения поддерживает и Катарина Фегебанк (Katharina Fegebank) из партии "зеленых", занимающая должность вице-бургомистра Гамбурга. "Паранджа и никаб для меня являются символом угнетения", - указала политик.



За запрет выступают и все три оппозиционные партии, представленные в парламенте Гамбурга, - Христианско-демократический союз (ХДС), либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) и правопопулистская "Альтернатива для Германии".



Схожего мнения придерживаются и в ряде других федеральных земель, к примеру, в Баден-Вюртемберге. Занятия базируются на открытой коммуникации, а закрытое лицо препятствует этому, считает земельный министр культуры и образования Сузанне Айзенман (Susanne Eisenmann) из ХДС. Ей вторит премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман (Winfried Kretschmann) из партии "зеленых": "Я считаю, что в свободном обществе надо показывать свое лицо".



В партии "зеленых" единства нет



Не все коллеги Кречмана по партии имеют такую однозначную позицию. Некоторые считают, что активные выступления против никаба и паранджи играют на руку правым.



В Саудовской Аравии в никабе управлять машиной можно, в Германии - нет



Точно также, как в Основном законе не сказано, что верующей мусульманке можно запретить посещать школу из-за специфики ее одежды. Именно эти аргументы использовали однопартийцы Полат в ландтаге Шлезвиг-Гольштейна, когда отклонили предложение о запрете ношения никаба и паранджи в вузах этой федеральной земли.



Острые дебаты вокруг единичных случаев



Вопрос о запрете или разрешении этой одежды волнует не только политиков. Для президента Ассоциации немецких вузов Бернхарда Кемпена (Bernhard Kempen) ответ в данном случае неоднозначен. По его мнению, ношение головного убора, полностью закрывающего лицо, недопустимо на семинарах, когда студенты работают в маленьких группах. В то же время, считает Кемпен, на лекциях никаб и паранджа никому не мешают. А вот Немецкий союз филологов выступает за полный запрет этой одежды как в вузах, так и в школах.



Сейран Атеш



Что остается при этом неизменным, так это число женщин, которые в Германии носят никаб и паранджу. Оно крайне невелико. Именно этот факт, к примеру, стал причиной для земельных властей Бремена не вносить изменения в школьное законодательство. Если нет прецедентов, решили они, то пока не стоит и менять закон. Поводом для новой дискуссии стало решение Высшего административного суда Гамбурга, разрешившего 16-летней девушке приходить на занятия в школе в никабе. Администрация не допускала ее в подобной одежде до уроков. Судьи обосновали свое решение "безоговорочной защитой свободы вероисповедания". Ограничение этой свободы возможно только в том случае, если она нарушает положения определенных законодательных документов, говорится в постановлении суда. А так как в законе о школьном образовании федеральной земли Гамбург ничего об этом не говорится, то и ограничение прав девушки-мусульманки недопустимо, решил суд.Отличительной чертой системы школьного и высшего образования Германии является то, что оно находится в ведении земельных властей. Поэтому в каждой федеральной земле есть свои законы в этой сфере, и их положения разнятся. Так, в законе Нижней Саксонии с 2017 года закреплена норма о том, что ученики своим поведением или внешним видом не могут осложнять общение с другими участниками школьной жизни. Тем самым, головной убор, закрывающий лицо, здесь оказался под запретом. Схожие положения есть и в законодательстве Баварии.На федеральном уровне есть лишь отдельные положения, ограничивающие ношение никаба и паранджи. Их, например, не разрешается носить чиновникам федерального уровня и военнослужащим бундесвера. В обычной жизни головные уборы, полностью закрывающие лицо, не разрешается носить водителям машин.Каждая женщина, носящая никаб или паранджу, обязана открыть свое лицо по требованию для идентификации личности. Однако генерального запрета на ношение их в общественном пространстве, в Германии нет. В ряде европейских стран, к примеру, в Бельгии, Франции, Нидерландах, Австрии и Дании, он существует.Сенат (земельное правительство) Гамбурга, сформированный представителями Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "зеленых", намерен внести дополнения в школьное законодательство.Сенатор по делам школьного образования Гамбурга Тис Рабе (Ties Rabe) из СДПГ заявил о скором запрете никаба и паранджи в школе - как для учениц, так и для учительниц. Его точку зрения поддерживает и Катарина Фегебанк (Katharina Fegebank) из партии "зеленых", занимающая должность вице-бургомистра Гамбурга. "Паранджа и никаб для меня являются символом угнетения", - указала политик.За запрет выступают и все три оппозиционные партии, представленные в парламенте Гамбурга, - Христианско-демократический союз (ХДС), либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) и правопопулистская "Альтернатива для Германии".Схожего мнения придерживаются и в ряде других федеральных земель, к примеру, в Баден-Вюртемберге. Занятия базируются на открытой коммуникации, а закрытое лицо препятствует этому, считает земельный министр культуры и образования Сузанне Айзенман (Susanne Eisenmann) из ХДС. Ей вторит премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман (Winfried Kretschmann) из партии "зеленых": "Я считаю, что в свободном обществе надо показывать свое лицо".Не все коллеги Кречмана по партии имеют такую однозначную позицию. Некоторые считают, что активные выступления против никаба и паранджи играют на руку правым.Филиц Полат (Filiz Polat), эксперт по вопросам миграционной политики фракции "зеленых" в бундестаге, указывает, что в демократическом обществе человек сам может определять, какие религиозные символы он хочет носить, а от каких - отказаться. При этом в Конституции ФРГ нет никакого генерального запрета на сей счет.Точно также, как в Основном законе не сказано, что верующей мусульманке можно запретить посещать школу из-за специфики ее одежды. Именно эти аргументы использовали однопартийцы Полат в ландтаге Шлезвиг-Гольштейна, когда отклонили предложение о запрете ношения никаба и паранджи в вузах этой федеральной земли.Вопрос о запрете или разрешении этой одежды волнует не только политиков. Для президента Ассоциации немецких вузов Бернхарда Кемпена (Bernhard Kempen) ответ в данном случае неоднозначен. По его мнению, ношение головного убора, полностью закрывающего лицо, недопустимо на семинарах, когда студенты работают в маленьких группах. В то же время, считает Кемпен, на лекциях никаб и паранджа никому не мешают. А вот Немецкий союз филологов выступает за полный запрет этой одежды как в вузах, так и в школах.Сейран Атеш (Seyran Ates), известная в Германии феминистка и соосновательница либеральной мечети Ибн-Рушд-Гёте в Берлине, считает, что в интересах сохранения гражданского мира в школах надо запретить там ношение всех религиозных символов - не только исламских. А исламовед Рим Щпильхаус (Riem Spielhaus) предупреждает, что дискриминация тех, кто носит никаб и паранджу, поддерживает радикальные настроения среди мусульман Германии. По его мнению, вместо этого необходим диалог с такими людьми.Что остается при этом неизменным, так это число женщин, которые в Германии носят никаб и паранджу. Оно крайне невелико. Именно этот факт, к примеру, стал причиной для земельных властей Бремена не вносить изменения в школьное законодательство. Если нет прецедентов, решили они, то пока не стоит и менять закон. Загрузка... dw.com Категории: общество, в мире Ключевые слова: Германия, одежда, мусульмане, девушки — статья прочитана 144 раза Комментарии