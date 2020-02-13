В ФРГ спорят о запрете никаба и паранджи в школах и вузах страны

Дискуссии о запрете никаба и паранджи для школьниц и студенток в Германии поставили на одну сторону баррикад феминисток и консерваторов. Но с жесткими мерами согласны не все, сообщает DW.
В Германии вновь разгорелись острые дебаты по вопросу о том, можно ли носить ученицам школ и студенткам вузов мусульманскую одежду, полностью закрывающую тело и лицо, - никаб и паранджу. Часть представительниц феминистского движения неожиданно оказались того же мнения, что и политики из партий правого спектра. А самые горячие внутрипартийные споры идут у "зеленых", которые так и не определились однозначно со своей позицией.
Поводом для новой дискуссии стало решение Высшего административного суда Гамбурга, разрешившего 16-летней девушке приходить на занятия в школе в никабе. Администрация не допускала ее в подобной одежде до уроков. Судьи обосновали свое решение "безоговорочной защитой свободы вероисповедания". Ограничение этой свободы возможно только в том случае, если она нарушает положения определенных законодательных документов, говорится в постановлении суда. А так как в законе о школьном образовании федеральной земли Гамбург ничего об этом не говорится, то и ограничение прав девушки-мусульманки недопустимо, решил суд.
В Германии нет общего запрета никаба и паранджи
Отличительной чертой системы школьного и высшего образования Германии является то, что оно находится в ведении земельных властей. Поэтому в каждой федеральной земле есть свои законы в этой сфере, и их положения разнятся. Так, в законе Нижней Саксонии с 2017 года закреплена норма о том, что ученики своим поведением или внешним видом не могут осложнять общение с другими участниками школьной жизни. Тем самым, головной убор, закрывающий лицо, здесь оказался под запретом. Схожие положения есть и в законодательстве Баварии.
Каждая женщина, носящая никаб или паранджу, обязана открыть свое лицо по требованию для идентификации личности. Однако генерального запрета на ношение их в общественном пространстве, в Германии нет. В ряде европейских стран, к примеру, в Бельгии, Франции, Нидерландах, Австрии и Дании, он существует.
В ряде земель хотят изменить школьное законодательство
Сенат (земельное правительство) Гамбурга, сформированный представителями Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "зеленых", намерен внести дополнения в школьное законодательство.
Сенатор по делам школьного образования Гамбурга Тис Рабе (Ties Rabe) из СДПГ заявил о скором запрете никаба и паранджи в школе - как для учениц, так и для учительниц. Его точку зрения поддерживает и Катарина Фегебанк (Katharina Fegebank) из партии "зеленых", занимающая должность вице-бургомистра Гамбурга. "Паранджа и никаб для меня являются символом угнетения", - указала политик.
За запрет выступают и все три оппозиционные партии, представленные в парламенте Гамбурга, - Христианско-демократический союз (ХДС), либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) и правопопулистская "Альтернатива для Германии".
Схожего мнения придерживаются и в ряде других федеральных земель, к примеру, в Баден-Вюртемберге. Занятия базируются на открытой коммуникации, а закрытое лицо препятствует этому, считает земельный министр культуры и образования Сузанне Айзенман (Susanne Eisenmann) из ХДС. Ей вторит премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман (Winfried Kretschmann) из партии "зеленых": "Я считаю, что в свободном обществе надо показывать свое лицо".
В партии "зеленых" единства нет
Не все коллеги Кречмана по партии имеют такую однозначную позицию. Некоторые считают, что активные выступления против никаба и паранджи играют на руку правым.
Точно также, как в Основном законе не сказано, что верующей мусульманке можно запретить посещать школу из-за специфики ее одежды. Именно эти аргументы использовали однопартийцы Полат в ландтаге Шлезвиг-Гольштейна, когда отклонили предложение о запрете ношения никаба и паранджи в вузах этой федеральной земли.
Острые дебаты вокруг единичных случаев
Вопрос о запрете или разрешении этой одежды волнует не только политиков. Для президента Ассоциации немецких вузов Бернхарда Кемпена (Bernhard Kempen) ответ в данном случае неоднозначен. По его мнению, ношение головного убора, полностью закрывающего лицо, недопустимо на семинарах, когда студенты работают в маленьких группах. В то же время, считает Кемпен, на лекциях никаб и паранджа никому не мешают. А вот Немецкий союз филологов выступает за полный запрет этой одежды как в вузах, так и в школах.
Что остается при этом неизменным, так это число женщин, которые в Германии носят никаб и паранджу. Оно крайне невелико. Именно этот факт, к примеру, стал причиной для земельных властей Бремена не вносить изменения в школьное законодательство. Если нет прецедентов, решили они, то пока не стоит и менять закон.
В Германии нет общего запрета никаба и паранджи
Отличительной чертой системы школьного и высшего образования Германии является то, что оно находится в ведении земельных властей. Поэтому в каждой федеральной земле есть свои законы в этой сфере, и их положения разнятся. Так, в законе Нижней Саксонии с 2017 года закреплена норма о том, что ученики своим поведением или внешним видом не могут осложнять общение с другими участниками школьной жизни. Тем самым, головной убор, закрывающий лицо, здесь оказался под запретом. Схожие положения есть и в законодательстве Баварии.
Каждая женщина, носящая никаб или паранджу, обязана открыть свое лицо по требованию для идентификации личности. Однако генерального запрета на ношение их в общественном пространстве, в Германии нет. В ряде европейских стран, к примеру, в Бельгии, Франции, Нидерландах, Австрии и Дании, он существует.
В ряде земель хотят изменить школьное законодательство
Сенат (земельное правительство) Гамбурга, сформированный представителями Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "зеленых", намерен внести дополнения в школьное законодательство.
Сенатор по делам школьного образования Гамбурга Тис Рабе (Ties Rabe) из СДПГ заявил о скором запрете никаба и паранджи в школе - как для учениц, так и для учительниц. Его точку зрения поддерживает и Катарина Фегебанк (Katharina Fegebank) из партии "зеленых", занимающая должность вице-бургомистра Гамбурга. "Паранджа и никаб для меня являются символом угнетения", - указала политик.
За запрет выступают и все три оппозиционные партии, представленные в парламенте Гамбурга, - Христианско-демократический союз (ХДС), либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) и правопопулистская "Альтернатива для Германии".
Схожего мнения придерживаются и в ряде других федеральных земель, к примеру, в Баден-Вюртемберге. Занятия базируются на открытой коммуникации, а закрытое лицо препятствует этому, считает земельный министр культуры и образования Сузанне Айзенман (Susanne Eisenmann) из ХДС. Ей вторит премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман (Winfried Kretschmann) из партии "зеленых": "Я считаю, что в свободном обществе надо показывать свое лицо".
В партии "зеленых" единства нет
Не все коллеги Кречмана по партии имеют такую однозначную позицию. Некоторые считают, что активные выступления против никаба и паранджи играют на руку правым.
Точно также, как в Основном законе не сказано, что верующей мусульманке можно запретить посещать школу из-за специфики ее одежды. Именно эти аргументы использовали однопартийцы Полат в ландтаге Шлезвиг-Гольштейна, когда отклонили предложение о запрете ношения никаба и паранджи в вузах этой федеральной земли.
Острые дебаты вокруг единичных случаев
Вопрос о запрете или разрешении этой одежды волнует не только политиков. Для президента Ассоциации немецких вузов Бернхарда Кемпена (Bernhard Kempen) ответ в данном случае неоднозначен. По его мнению, ношение головного убора, полностью закрывающего лицо, недопустимо на семинарах, когда студенты работают в маленьких группах. В то же время, считает Кемпен, на лекциях никаб и паранджа никому не мешают. А вот Немецкий союз филологов выступает за полный запрет этой одежды как в вузах, так и в школах.
Что остается при этом неизменным, так это число женщин, которые в Германии носят никаб и паранджу. Оно крайне невелико. Именно этот факт, к примеру, стал причиной для земельных властей Бремена не вносить изменения в школьное законодательство. Если нет прецедентов, решили они, то пока не стоит и менять закон.