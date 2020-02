Правда ли, что дети почти не болеют коронавирусом? И если да, то почему? 🔊 Воспроизвести ISTOCK Image caption Случаи заболевания коронавирусом среди детей очень редки. Причины того, почему так происходит, еще только предстоит понять



Новость о том, что у младенца в Китае на вторые сутки после появления на свет был диагностирован коронавирус, 5 февраля облетела весь мир.



Это самый маленький пациент с таким диагнозом. Вспышка заболевания уже унесла жизни более тысячи человек, всего коронавирус был диагностирован больше чем у 40 тысяч человек. Однако детей среди заболевших очень мало. Можно сказать, пока это единичные случаи.



Большая часть заболевших - жители Китая, но случаи заражения коронавирусом зарегистрированы еще в 30 с лишним странах.



В недавнем исследовании, результаты которого были опубликованы в медицинском журнале Journal of the American Medical Association, говорится, что заболевание коснулось в основном людей в возрасте от 40 до 59 лет.



Но почему так происходит?



Бессимптомное течение болезни?



Объяснений этому феномену существует уже множество, но у экспертов нет пока точного ответа на вопрос, почему у детей это заболевание диагностируется значительно реже.



"По неясным пока для нас причинам дети либо не подхватывают эту инфекцию, либо заболевание протекает в более мягкой форме", - говорит профессор, ученый-вирусолог из Университета Рединга Иэн Джонс.



Это может означать, что дети переносят заболевание в гораздо более мягкой форме, иногда симптомы могут почти не проявляться - в таких случаях родители, как правило, не приводят детей к врачу.



С этой версией согласна и лектор Университетского колледжа Лондона Натали Макдермотт.



"Иммунная система детей в возрасте до пяти лет и подростков, как правило, очень хорошо подготовлена к борьбе с вирусами. Они могут заразиться, но заболевание у них будет протекать в более мягкой форме, или это может быть вообще бессимптомное течение болезни", - говорит Натали Макдермотт.



Такая же ситуация наблюдалась и при вспышке SARS в 2003 году. Жертвами вируса тогда стали 800 человек - 10% от всех инфицированных. Та инфекция тоже почти не затронула детей.



Дело в каникулах?



Натали Макдермотт предполагает, что низкое распространение заболевания среди детей может также объясняться и вовремя принятыми профилактическими мерами - школы и детские сады во время вспышки заболевания были закрыты, а начало вспышки пришлось на время новогодних каникул.



Школьные каникулы почти во всех регионах Китая продлили до конца февраля.



Кроме того, по словам Макдермотт, взрослые прилагают все усилия, чтобы защитить своего ребенка от инфекции.



"Взрослые оберегают детей, защищая их от возможного заражения, если же в доме есть заболевший, детей пытаются изолировать от него", - говорит Натали Макдермотт.



Она полагает, что в случае дальнейшего распространении вируса, когда контактов с зараженными избежать будет все сложнее, ситуация может измениться в худшую сторону, и среди детей будет больше инфицированных, потому что их просто будет сложнее изолировать.



Пока же быстрое распространение коронавируса не привело к росту заболеваемости среди детей.



Если проводить аналогию со вспышкой SARS, можно вспомнить, что исследователи Центра по контролю и профилактике заболеваний США пришли к выводу, что дети младше 12 лет были менее подвержены заболеванию и реже нуждались в лечении в стационаре.



